Тут недавно заметил такую странную вещь! Как начал работать сбербанк по новым "технологиям"!) Прихожу в отделение, беру талончик в очередь, чтобы снять наличные со счета. Стою в очереди наверно минут 40, примерно может больше может меньше и тут меня вызывают в окно, я подхожу, а мне говорят, чтобы снять деньги вам нужно пройти к менеджерам по продажам и тут я вспоминаю свою бывшую деятельность в вашем банке как мы разводили людей для продажи доп. продуктов. Как я не спорил с сотрудником, что мне к ним не нужно, но меня слушать не стали и перенаправили к менеджерам! И тут я понимаю, что мне нужно отстоять еще больше очередь из-за того что всех кто снимает деньги отправляют туда, чтобы остаток типа можно было положить под выгодные проценты, а сотрудники могли сделать свою дневную нагрузку и втереть или как вам приятней слышать развести еще на доп услуги. А когда это происходит в период коммунальных платежей или пенсионных выплат, то в банке происходит полный ужас с очередью) бывает, что даже заведующая стоит на эл. очереди и выдает талончики по операциям, что бы не завалить тактику по времени ожидания и это почти во всех филиалах так происходит. А если она завалит очередь и не выполнит нагрузку то приедет (Б.) или его подчиненные и будут пугать всех увольнением.



Видел один раз как сам председатель приезжал из-за очереди и грозился всех уволить и наказать премией, которой и так нет у сотрудников из-за УП! ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО УП!!!



Да кстати, на личном опыте скажу, если сотрудников так не загонять с этим УП, то план лучше выполняется, потому что он не сидит и не трясется, что над его спиной будут стоять проверки каждый день, и регмены то и дело слушать, что он не так говорит по какой-то карте, где нужно пальцем водить перед клиентом и навязывать доп продукты!!! Да и что это за бред ролевые игры руководителей с сотрудниками каждый день (наставнические сессии) по 2 часа с каждым! У них и так работы завалом, а они сидят и общаются по скриптам! А их потом проверят по камерам регмены! Детский сад!!! КОНЕЧНО может что-то уже изменилось, не спрашивал давно коллег, но раньше все так и было!!! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ЕСЛИ УДАЛЯТ ПИСЬМО, ПРИШЛЮ ЕЩЕ НЕОДНОКРАТНО И ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ!!!