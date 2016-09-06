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|Опять обращение Грефу!!! С Воронежа!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Тут недавно заметил такую странную вещь! Как начал работать сбербанк по новым "технологиям"!) Прихожу в отделение, беру талончик в очередь, чтобы снять наличные со счета. Стою в очереди наверно минут 40, примерно может больше может меньше и тут меня вызывают в окно, я подхожу, а мне говорят, чтобы снять деньги вам нужно пройти к менеджерам по продажам и тут я вспоминаю свою бывшую деятельность в вашем банке как мы разводили людей для продажи доп. продуктов. Как я не спорил с сотрудником, что мне к ним не нужно, но меня слушать не стали и перенаправили к менеджерам! И тут я понимаю, что мне нужно отстоять еще больше очередь из-за того что всех кто снимает деньги отправляют туда, чтобы остаток типа можно было положить под выгодные проценты, а сотрудники могли сделать свою дневную нагрузку и втереть или как вам приятней слышать развести еще на доп услуги. А когда это происходит в период коммунальных платежей или пенсионных выплат, то в банке происходит полный ужас с очередью) бывает, что даже заведующая стоит на эл. очереди и выдает талончики по операциям, что бы не завалить тактику по времени ожидания и это почти во всех филиалах так происходит. А если она завалит очередь и не выполнит нагрузку то приедет (Б.) или его подчиненные и будут пугать всех увольнением.
Видел один раз как сам председатель приезжал из-за очереди и грозился всех уволить и наказать премией, которой и так нет у сотрудников из-за УП! ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО УП!!!
Да кстати, на личном опыте скажу, если сотрудников так не загонять с этим УП, то план лучше выполняется, потому что он не сидит и не трясется, что над его спиной будут стоять проверки каждый день, и регмены то и дело слушать, что он не так говорит по какой-то карте, где нужно пальцем водить перед клиентом и навязывать доп продукты!!! Да и что это за бред ролевые игры руководителей с сотрудниками каждый день (наставнические сессии) по 2 часа с каждым! У них и так работы завалом, а они сидят и общаются по скриптам! А их потом проверят по камерам регмены! Детский сад!!! КОНЕЧНО может что-то уже изменилось, не спрашивал давно коллег, но раньше все так и было!!! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ УДАЛЯТ ПИСЬМО, ПРИШЛЮ ЕЩЕ НЕОДНОКРАТНО И ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ!!!
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papa2013 • бывший сотрудник
06.09.2016 01:25
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Администратор:
В данном случае оценку снимаем.
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Получается сотрудников так прижали, что они идут на нарушение, выстраивают живую очередь.
А ролевые игры со стороны рег менов это полный бред. Японцы уже давно сказали, что РАБОТУ ЛУЧШЕ ВСЕХ ДЕЛАЕТ ТОТ, КТО ЕЕ ДЕЛАЕТ!!! А не тот, кто ее не знает, но пытается чему то учить. Но мы уже давно идем не по японскому пути.
Скорее всего надо менять систему управления. Соглашусь с Председателем Банка в этом.
Изменено:
Тут недавно заметил такую странную вещь! Как начал работать сбербанк по новым "технологиям"!) Прихожу в отделение , беру талончик в очередь что бы снять наличные со счета. Стою в очереди наверно минут 40, примерно может больше может меньше и тут меня вызывают в окно я подхожу, а мне говорят, что бы снять деньги вам нужно пройти к менеджерам по продажам и тут я вспоминаю свою бывшую деятельность в вашем банке как мы разводили людей для продажи доп продуктов. Как я не спорил с сотрудником, что мне к ним не нужно, но меня слушать не стали и перенаправили к менеджерам! И тут я понимаю что мне нужно отстоять еще больше очередь из-за того что всех кто снимает деньги отправляют туда, что бы остаток типа можно было положить под выгодные проценты, а сотрудники могли сделать свою дневную нагрузку и втереть или как вам приятней слышать развести еще на доп услуги. А когда это происходит в период коммунальных платежей или пенсионных выплат то в банке происходит полная жопа с очередью) бывает, что даже заведующая стоит на эл. очереди и выдает талончики по операциям, что бы не завалить тактику по времени ожидания и это почти во всех филиалах так происходит. А если она завалит очередь и не выполнит нагрузку то приедет ( Б-нко ) или его шестерки и будут пугать всех увольнением. Видел один раз как сам председатель приезжал из-за очереди и грозился всех уволить и наказать премией которой и так нет у сотрудников из-за УП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да кстати, на личном опыте скажу если сотрудников так не загонять с этим УП то план лучше выполняется! потому что он не сидит и не трясется что над его спиной будут стоять проверки каждый день и регмены то и дело слушать что он не так говорит по какой-то карте дурацкой где нужно пальцем водить перед клиентом и навязывать доп продукты!!! Да и что это за бред ролевые игры руководителей с сотрудниками каждый день (наставнические сессии) по 2 часа с каждым! У них и так работы завалом, а они сидят как дураки и общаются по скриптам! а их потом проверят по камерам регмены! детский сад!!!! КОНЕЧНО может что то уже изменилось не спрашивал давно коллег но раньше все так и было!!! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!
Изменено: