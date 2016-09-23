Хочу поблагодарить Руководителя группы Б. Дениса! Никогда еще не встречала начальника с подобным отношением к подчиненным!

1. Индивидуальный подход к каждому оператору, практически 24 часа и 7 дней в неделю поддерживает с коллективом ответную онлайн - связь! Невзирая на выходные, Денис отзывчивый руководитель, не откажет в просьбе о помощи по рабочему процессу. Денис ответственный начальник, сам видит слабые стороны каждого оператора и первым напишет, обратив внимание оператора на свои ошибки, подскажет как поступать, как их не допускать, выявит их причину и устранит на корню, тем самым поднимая продуктивность и работоспособность каждого оператора.

2. Безусловный лидер коллектива, ответственно подходящий к своей работе, Поддерживает коллектив в хорошем настроении, общается как живой человек, ведет диалоги, не используя в речи шаблонные фразы. Чувствуется поддержка сильного человека, который вовремя заметит снижение продуктивности, отнесется с вниманием и пониманием, окажет моральную поддержку, тем самым улучшив состояние души, даст стимул к работе. Настолько душевный человек, что чувствуешь в нем Друга более, чем начальника!

3. Не скупится на добрые слова и поступки. Всегда, в индивидуальном порядке, поздравит каждого оператора с попаданием в рейтинг! Всегда похвалит за хорошие оценки! Не допускает "хандру" или "склок" в коллективе и поддерживает отличное настроение своих подчиненных. Всегда позитивный. Часто предлагает креативные идеи для своих подчиненных, тем самым давая разрядку ребятам в течении рабочего дня.

4. Коммуникабельный, умный человек, грамотный и отзывчивый руководитель, добрый и просто душевный!!!

Всегда рядом. В любой день. В любое время. Можно ничего не бояться хоть новичку, хоть опытному оператору - есть РГ! Денис всё знает, Денис всегда ответит, Денис в обиду не даст, Денис всегда готов протянуть руку помощи, и не важно сколько там нововведений, и какая на улице погода, потому что в нашей группе РГ Денис Б., а значит все будет хорошо, а по - другому и быть не может!