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|Несправедливое и наглое поведение "линейных руководителей"
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, уважаемые представители банка!
Прошу Вас разобраться с несправедливым и наглым поведением "линейных руководителей":
На основании ответа, который дала Соколовой Дарьи - http://www.banki.ru/services/official...iew_anchor , в котором говорится, что "по личной инициативе сотрудники могут оставаться дольше указанного времени, но только при обязательном контроле и личном присутствии своего линейного руководителя".
Прошу Вас провести проверку в офисе, который находится в г. Казань по улице Ямашева рядом с Парк Хаусом (в целях безопасности не буду выкладывать точный адрес). Так как, Ваши "линейные руководители" которые работают с ЗТ портфелем, спокойно попивают чаек в своей теплой кроватке, тем временем, как их подчиненные сотрудники работают в поте лица с 8 до 22:00 пока их охранник не выгоняет. Эти линейные руководители - обыкновенные паразиты, которые накидают работы сотрудникам, а сами домой пораньше сваливают.
Считаю вопиющей несправедливостью и наглостью тот факт, что линейные руководители отдыхают дома в выходные дни, пока их подчиненные зарабатывают в поте лица по 14 часов им премию.
С Уважением.
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GrandMersi • сотрудник
04.10.2016 21:27
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Ответ банка:
Уважаемый GrandMersi!
Ваше обращение принято Банком к сведению, в том числе для проведения анализа и принятия соответствующих мер при необходимости.
При наличии конкретных претензий и подтверждающих данных Вы можете направить их мне по адресу электронной почты sokolova_d@rsb.ru с темой письма «Банки.ру / http://www.banki.ru/services/official...e/9083542» с указанием конкретных дат, Ваших ФИО и ФИО соответствующих сотрудников.
Ваше обращение не останется без должного внимания.
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
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|StarWoofy
05.10.2016 07:11
|Интересно у вас там ТК соблюдается.
|tarzan
05.10.2016 09:09
|Трудовой кодекс - неее, не слышали!
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