Здравствуйте, уважаемые представители банка!



Прошу Вас разобраться с несправедливым и наглым поведением "линейных руководителей":

На основании ответа, который дала Соколовой Дарьи - http://www.banki.ru/services/official...iew_anchor , в котором говорится, что "по личной инициативе сотрудники могут оставаться дольше указанного времени, но только при обязательном контроле и личном присутствии своего линейного руководителя" .



Прошу Вас провести проверку в офисе, который находится в г. Казань по улице Ямашева рядом с Парк Хаусом (в целях безопасности не буду выкладывать точный адрес). Так как, Ваши "линейные руководители" которые работают с ЗТ портфелем, спокойно попивают чаек в своей теплой кроватке, тем временем, как их подчиненные сотрудники работают в поте лица с 8 до 22:00 пока их охранник не выгоняет. Эти линейные руководители - обыкновенные паразиты, которые накидают работы сотрудникам, а сами домой пораньше сваливают.



Считаю вопиющей несправедливостью и наглостью тот факт, что линейные руководители отдыхают дома в выходные дни, пока их подчиненные зарабатывают в поте лица по 14 часов им премию.



С Уважением.