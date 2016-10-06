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Добрый вечер!
С банком Тинькофф я познакомилась больше года назад. Тогда я искала возможность какой-нибудь подработки, так как нахожусь в декретном отпуске. Работу нашла быстро. Начала со специалиста по продажам банковских продуктов. Год спустя все очень изменилось. Сейчас я уже специалист группы поддержки.
Огромное спасибо хотелось бы сказать В. Олесе за ее дипломатичный подход к работе и отличное, дружелюбное отношение к новым кандидатам. Так же хочу выразить благодарность руководителю группы поддержки К. Владимиру. Это человек, которого можно выдернуть днем и ночью по любому вопросу (и по рабочим и даже по личным). Коллеги, спасибо, что обратили на меня внимание и помогли найти и возможность заработка и отличный коллектив! Всем своим знакомым рекомендую Банк Тинькофф!!!
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davidova250714 • сотрудник
06.10.2016 17:34
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Ольга!
Спасибо Вам за то, что нашли возможность написать столь теплые слова о коллегах.
Ваша благодарность обязательно будет передана указанным Вами работникам.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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