Добрый вечер!

С банком Тинькофф я познакомилась больше года назад. Тогда я искала возможность какой-нибудь подработки, так как нахожусь в декретном отпуске. Работу нашла быстро. Начала со специалиста по продажам банковских продуктов. Год спустя все очень изменилось. Сейчас я уже специалист группы поддержки.



Огромное спасибо хотелось бы сказать В. Олесе за ее дипломатичный подход к работе и отличное, дружелюбное отношение к новым кандидатам. Так же хочу выразить благодарность руководителю группы поддержки К. Владимиру. Это человек, которого можно выдернуть днем и ночью по любому вопросу (и по рабочим и даже по личным). Коллеги, спасибо, что обратили на меня внимание и помогли найти и возможность заработка и отличный коллектив! Всем своим знакомым рекомендую Банк Тинькофф!!!