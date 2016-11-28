Очень долгий процесс трудоустройства, больше месяца рассматривали, отправляли с собеседования на собеседование, в итоге взяли внутреннего кандидата... Очень плохая HR служба, и методика подбора, специалистов с опытом не берут, делают упор на личные симпатии.