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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Трудоустройство! не голосовал
Очень долгий процесс трудоустройства, больше месяца рассматривали, отправляли с собеседования на собеседование, в итоге взяли внутреннего кандидата... Очень плохая HR служба, и методика подбора, специалистов с опытом не берут, делают упор на личные симпатии.
alzero • несостоявшийся сотрудник
28.11.2016 14:30
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
06.12.2016 11:15
alzero, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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