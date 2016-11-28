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|Трудоустройство!
|не голосовал
|Очень долгий процесс трудоустройства, больше месяца рассматривали, отправляли с собеседования на собеседование, в итоге взяли внутреннего кандидата... Очень плохая HR служба, и методика подбора, специалистов с опытом не берут, делают упор на личные симпатии.
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alzero • несостоявшийся сотрудник
28.11.2016 14:30
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.