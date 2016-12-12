БЕСПРЕДЕЛ — действия, переходящие любые рамки писаных и неписаных законов; крайняя степень беззакония, беспорядка.



Именно это слово наиболее четко характеризует отношение руководителей к сотрудникам в филиале "Екатеринбургский". Обо всем по порядку.



Весной текущего года "попал в больницу" - вышел с больничного и удивился - оказывается, я уже сотрудник другого отдела. Каким образом можно осуществить перевод сотрудника на другую работу (т.е. изменить существенные условия трудового договора) без его согласия и письменного заявления, да еще и в период временной нетрудоспособности? Есть способ! Это же элементарно! Необходимо всего лишь написать заявление и подделать в нем подпись! А что касается мнения самого сотрудника по этому поводу - да кому оно интересно!? Руководители приняли свое управленческое решение и это главное! А это - нарушение ст. 72.1 ТК РФ. Но, к всеобщему удивлению, я "остался крайне не доволен проведенными манипуляциями с моей должностью" и, тем самым, как выразилась директор по розничному бизнесу П.Т.Е.: ".... испортил себе карму".)) Естественно, во избежании судебных разбирательств, отдел кадров оперативно перевел меня обратно в прежний отдел. Тогда же, при телефонном разговоре, ДРБ П.Т.Е. достаточно емко объяснила, цитирую: "ну, наверное, в Альфа-Банке привыкли работать по-другому ... если идти по букве закона - там нарушений больше, чем достаточно, если бы мы шли по букве закона, наверное, мы не работали в Альфа-Банке, а работали в какой-нибудь государственной организации, например, как другой банк... поэтому, если ты идешь на формализованные отношения - ты эту культуру не принимаешь!"



Да! Такую "культуру" я не принимаю, и, работая в Альфа-Банке с 2010 года столкнулся впервые с этой, назову ее "Екатеринбургской субкультурой ДРБ".



Беспредел!



Восстановили меня в должности и остался я в прежнем отделе единственным сотрудником (всех остальных ведь перевели в другой отдел, возможно, по "такой же схеме")). Остался я не просто единственным сотрудником, а начальником целого отдела - без единого подчиненного!



Спустя 5 месяцев Банк принял решение о сокращении занимаемой мной должности, о чем меня уведомили, при этом все формальности работодателем были соблюдены.



Дорабатывая последние дни в Банке, случайно решил проверить расчетные листы по заработной плате и, к своему удивлению, выявил, что, оказывается Банк в одностороннем порядке прекратил положенные мне в рамках трудового договора ежемесячные компенсационные выплаты за использования личного транспорта. Дата прекращения выплат совпадает с датой незаконного перевода! Таким образом, Банк более полугода не исполнял своих обязательств! Работая в Крупнейшем Банке, в одной из ведущих финансовых структур, не мог себе даже представить, что такое приемлемо и в принципе возможно!



Беспредел!



Далее, за несколько дней до даты увольнения (согласно уведомления о сокращении) я заболел. О том, что болен и нахожусь на больничном своевременно уведомил непосредственного руководителя (П.Т.Е.) посредством SMS. Но, несмотря на это, в день, указанный в уведомлении датой увольнения, получил на электронную почту скан. копию приказа о моем увольнении. Ответным письмом уведомил отдел по работе с персоналом, о том, что нахожусь на больничном и об этом осведомлен руководитель (странно, почему эта информация не доведена руководителем до отдела по работе с персоналом, каким образом ведется табель учета рабочего времени - что это, проблема коммуникаций?).



В итоге, в указанный выше день, был заблокирован мой корпоративный номер мобильной связи, заблокирован доступ в корпоративную электронную почту и на мой "зарплатный счет" Банком была перечислена сумма, эквивалентная сумме расчета при увольнении!



Я уволен?



ст. 81 ТК РФ "не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске!"



Предположу, нормы Трудового законодательства для отдельных сотрудников Альфа-Банка и в данной ситуации не обязательны к исполнению!



И снова:

"Альфа-Банку" Закон не писан как для "какой-нибудь государственной организации...



Уверен, что случаи, описанные мною выше, не должны портить репутацию и доброе имя Альфа-Банка, как одного из лучших работодателей страны ...



p.s

чтобы не быть голословным, заинтересованным лицам готов предоставить подтверждающие факты по любому вышеописанному событию.



С уважением,

Александр Максимов

Начальник отдела потребительского

кредитования в г. Нижний Тагил

филиала "Екатеринбургский" АО "Альфа-Банк"