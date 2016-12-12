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|"Альфа-Банку" закон не писан ...
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БЕСПРЕДЕЛ — действия, переходящие любые рамки писаных и неписаных законов; крайняя степень беззакония, беспорядка.
Именно это слово наиболее четко характеризует отношение руководителей к сотрудникам в филиале "Екатеринбургский". Обо всем по порядку.
Весной текущего года "попал в больницу" - вышел с больничного и удивился - оказывается, я уже сотрудник другого отдела. Каким образом можно осуществить перевод сотрудника на другую работу (т.е. изменить существенные условия трудового договора) без его согласия и письменного заявления, да еще и в период временной нетрудоспособности? Есть способ! Это же элементарно! Необходимо всего лишь написать заявление и подделать в нем подпись! А что касается мнения самого сотрудника по этому поводу - да кому оно интересно!? Руководители приняли свое управленческое решение и это главное! А это - нарушение ст. 72.1 ТК РФ. Но, к всеобщему удивлению, я "остался крайне не доволен проведенными манипуляциями с моей должностью" и, тем самым, как выразилась директор по розничному бизнесу П.Т.Е.: ".... испортил себе карму".)) Естественно, во избежании судебных разбирательств, отдел кадров оперативно перевел меня обратно в прежний отдел. Тогда же, при телефонном разговоре, ДРБ П.Т.Е. достаточно емко объяснила, цитирую: "ну, наверное, в Альфа-Банке привыкли работать по-другому ... если идти по букве закона - там нарушений больше, чем достаточно, если бы мы шли по букве закона, наверное, мы не работали в Альфа-Банке, а работали в какой-нибудь государственной организации, например, как другой банк... поэтому, если ты идешь на формализованные отношения - ты эту культуру не принимаешь!"
Да! Такую "культуру" я не принимаю, и, работая в Альфа-Банке с 2010 года столкнулся впервые с этой, назову ее "Екатеринбургской субкультурой ДРБ".
Беспредел!
Восстановили меня в должности и остался я в прежнем отделе единственным сотрудником (всех остальных ведь перевели в другой отдел, возможно, по "такой же схеме")). Остался я не просто единственным сотрудником, а начальником целого отдела - без единого подчиненного!
Спустя 5 месяцев Банк принял решение о сокращении занимаемой мной должности, о чем меня уведомили, при этом все формальности работодателем были соблюдены.
Дорабатывая последние дни в Банке, случайно решил проверить расчетные листы по заработной плате и, к своему удивлению, выявил, что, оказывается Банк в одностороннем порядке прекратил положенные мне в рамках трудового договора ежемесячные компенсационные выплаты за использования личного транспорта. Дата прекращения выплат совпадает с датой незаконного перевода! Таким образом, Банк более полугода не исполнял своих обязательств! Работая в Крупнейшем Банке, в одной из ведущих финансовых структур, не мог себе даже представить, что такое приемлемо и в принципе возможно!
Беспредел!
Далее, за несколько дней до даты увольнения (согласно уведомления о сокращении) я заболел. О том, что болен и нахожусь на больничном своевременно уведомил непосредственного руководителя (П.Т.Е.) посредством SMS. Но, несмотря на это, в день, указанный в уведомлении датой увольнения, получил на электронную почту скан. копию приказа о моем увольнении. Ответным письмом уведомил отдел по работе с персоналом, о том, что нахожусь на больничном и об этом осведомлен руководитель (странно, почему эта информация не доведена руководителем до отдела по работе с персоналом, каким образом ведется табель учета рабочего времени - что это, проблема коммуникаций?).
В итоге, в указанный выше день, был заблокирован мой корпоративный номер мобильной связи, заблокирован доступ в корпоративную электронную почту и на мой "зарплатный счет" Банком была перечислена сумма, эквивалентная сумме расчета при увольнении!
Я уволен?
ст. 81 ТК РФ "не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске!"
Предположу, нормы Трудового законодательства для отдельных сотрудников Альфа-Банка и в данной ситуации не обязательны к исполнению!
И снова:
"Альфа-Банку" Закон не писан как для "какой-нибудь государственной организации...
Уверен, что случаи, описанные мною выше, не должны портить репутацию и доброе имя Альфа-Банка, как одного из лучших работодателей страны ...
p.s
чтобы не быть голословным, заинтересованным лицам готов предоставить подтверждающие факты по любому вышеописанному событию.
С уважением,
Александр Максимов
Начальник отдела потребительского
кредитования в г. Нижний Тагил
филиала "Екатеринбургский" АО "Альфа-Банк"
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MAV74 • сотрудник
12.12.2016 01:47
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Ответ банка:
Александр, здравствуйте!
По Вашему обращению провели служебное расследование. Сообщите пожалуйста адрес своей электронной почты в Службу поддержки по кадровым вопросам - Human_Capital@alfabank.ru - и мы пришлём Вам заключение.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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|Кочинский Иван
12.12.2016 18:45
|Наружу всё полезло. Согласен с Александром , беспредел. За последние полгода такого наворотили. А теперь еще с деньгами кинули. Про Екатеринбургский вообще дурная слава ходит. Там вроде только за один месяц несколько грамотных начальников "съели" - возможно всё от вышестоящего руководителя дивизионального всё так складывается. Вообще структуру построили так что ДРБ ( директор по розничному бизнесу) просто не нужны, а дивизионал должен принимать решения, а не просто исполнять, спуская бред нового руководства.
|Кочинский Иван
13.12.2016 08:30
|Позиции АБ сейчас на рынке потреба на столько слабы , что любой конкурент смело вышибает нас из любого магазина. В 15 году потреб заработал при отрицательных прогнозах, за чем в кризис нужно было всё рушить и разгонять грамотных руководителей? Спасёт одно - разогнать всех "бездарей" , покаяться и пригласить всех назад. Ну и выплатить всем премию, при чём и уволенным. На годовой бонус вы все равно не наработали.
|kosgogolev
14.12.2016 19:25
|Очень подозрительные "больничные"...
|alfabak
22.12.2016 16:18
|Да уж, в этом заведении хватает разных тонкостей! Отработав 10 лет, получив награду была уволена в 3 дня, как раз подарочек к Новому году сделали... В общем можно сказать выбросили как ненужную вещь! Позднее ещё и сообщили что приняли решение не выплачивать квартальный бонус для уволенных до февраля, типа мы сами, по собственной воле взяли и ушли! Ну да Бог с ними, может им деньги нужнее... От обиды хотела отказаться от банка, но видимо за 10 лет прикипела сердцем, не смогла. Пишу комментарии к отзыву, дабы напомнить что я жива и здорова и шлю всем на Урале, особенно в Тюмени ОГРОМНЫЙ привет!!!!
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