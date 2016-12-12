Недавно устроилась на работу в ДКЦ в банк "Тинькофф". Хочу поделиться своими впечатлениями: Очень нравится работать в данном коллективе, тёплая дружеская обстановка царит здесь. Мой руководитель - Ш. Оксана - это мама нашей группы - заботливая, чуткая, и, самое главное, высококвалифицированна, всегда готова поддержать и разъяснить все нюансы.



Г. Олег - действующий наставник, к нему я обращаюсь в сложных ситуациях. Это отзывчивый человек, к которому сразу проникаешься доверием, помимо компетентности в своей работе, мне кажется у Олега к каждому у него есть свой подход! И это замечательное качество для наставника. Как только пришла новичком, попала в опытные руки к моему первому наставнику Л. Юлии. И хочу отметить, что именно с первого наставника складывается впечатление о банке! Юля, несмотря на возраст очень опытный наставник: умеет расположить к себе и обладает высокой эрудицией. Она смогла вызвать и поддержать интерес к данной работе. Доступно объяснила, как использовать материал в работе. Обучаться под ее началом было легко, понятно и интересно! Несмотря на большое количество подопечных, Юлия всем уделяла равное внимание, а тем кому это требовалось может и больше). Складывалось впечатление, что ей все удаётся легко, но это не так. За всем этим стоит упорный, настойчивый труд и глубокие знания.



Спасибо всему коллективу наставников за вашу поддержку и теплую атмосферу, с вами приятно работать!