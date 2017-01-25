Так вот получилось, отправил свое резюме в Альфа-Банк. До того, как отправить резюме я много читал о банке, искал интересные факты, изучал на сайте продуктовую линейку. Меня пригласили на собеседование. Вот тут начинается самое интересное.



Приехал я на встречу к К.А., а встречает меня другая девушка и говорит, что встречу проведет она. Мы зашли в маленькую переговорную наверное метр на метр и начали беседу. Я рассказал о себе, где учился, работал. Она внимательно выслушала и сказала: "Ой да ты же не ко мне, блин перепутала". Хмм для меня в тот момент немного это показалось странно, но ничего страшного все бывает. Заработался сотрудник Альфа-Банка. Через пару минут подошла К.А. и я уже беседовал с ней. Собеседование продлилось 1 час. 14 мин. Мне все очень понравилось, что мне предлагает банк. Под конец беседы мы договорились о том, что hr даст обратную связь в этот же день ближе к концу рабочего дня. Выходя из переговорной был уверен в том, что эта серьезная компания и здесь работают добросовестные работники, которые на отлично знают свои должностные обязанности но...



Вот уже прошло 4 дня а обратной связи нет обещанной. Ну и что тут думать, подошел я или нет? Может сотруднику некогда ответить? Разные мысли лезли в голову. Все же я решил позвонить сам, мне ответила коллега К.А. Грубым голосом сказала "нет на месте, перезвоните позднее", и кинула трубку. Я написал на почту, через день получил ответ: "Не волнуйтесь, сегодня обсуждали Вашу кандидатуру с руководителем, он готов с Вами пообщаться, в пятницу должен сообщить дату и время встречи. Я с Вами свяжусь." Через 2 дня мне перезвонил руководитель отделения и назначил мне место и время встречи.



На встречу я подъехал и прождал еще 45 мин, чтобы попасть на собеседование. Не совсем конечно приятно, но я понимал это же руководство и им можно. В работе заинтересован я в большей части. Наконец то подошла моя очередь. Собеседование длилось около 1 часа. Руководитель сразу же сказал, что обратную связь у него не нужно уточнять, все вопросы к hr. Я сразу уже понял, что от Анастасии ничего не добьёшься, на второй день решил написать ей сам. И опять тишина. Тогда я набрался смелости и позвонил, тоже никого. Через несколько часов получаю от Анастасии письмо, так называемая обратная связь.



« Мы признательны за проявленный интерес к АО «Альфа-Банк» и благодарим Вас за то, что нашли время для участия в собеседованиях на открытую вакансию "Менеджер по онлайн продаж". Хотим отметить, что Вы произвели положительное впечатление, нам было очень приятно познакомиться и провести с Вами интервью. К сожалению, в настоящий момент мы не готовы сделать Вам предложение о трудоустройстве. Надеемся, что в самое ближайшее время Вы сможете реализовать себя и свой потенциал на работе в другой компании. Ваше резюме сохранено в базе данных соискателей, и мы вернемся к Вашей кандидатуре, в случае соответствия профессионального опыта требованиям вакантной позиции Банка».

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И вы считаете, что это обратная связь? Я перезвонил К.А., которая является Старшим специалистом Дирекции по управлению человеческим капиталом. Попросил у нее обратной связи, что у меня не получилось? Какие ошибки я допустил? На что я просто услышал один ответ: "Я ничего не знаю, ничем не могу помочь".



Вот так, вот отнял Альфа-Банк мое драгоценное время. Уже после такого отношения я понял, что будущих сотрудников здесь не особо то и ценят. Ну что тогда говорить о клиентах...