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|Благодарность наставнику и тренеру
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Доброго времени суток! Хочу выразить искреннюю благодарность своему наставнику и тренеру во время обучения.
Благодаря этим людям, я сегодня успешно сдал тест и трудоустроился в лучший Банк России, по моему мнению.
Тренер, Ирина К., отличается позитивным настроем и активным характером.
Наставник, Александр Ш., удивил своим профессиональным подходом. Крайне выдержанный и ответственный наставник. Большое ему спасибо, все очень понятно объяснял.
Все обучение проходило в комфортных условиях. Материал был понятно изложен. Вся наша группа сдал сегодня экзаменационный тест. Значит система здорово работает!)
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oleg_swe • сотрудник
13.02.2017 23:04
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Ответ банка:
Здравствуйте, Олег.
Благодарим за положительный отзыв.
Здорово, что обучение в нашем банке прошло для Вас успешно и оставило позитивное впечатление.
Желаем Вам успехов в работе и стремительного карьерного роста!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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