Доброго времени суток! Хочу выразить искреннюю благодарность своему наставнику и тренеру во время обучения.

Благодаря этим людям, я сегодня успешно сдал тест и трудоустроился в лучший Банк России, по моему мнению.



Тренер, Ирина К., отличается позитивным настроем и активным характером.

Наставник, Александр Ш., удивил своим профессиональным подходом. Крайне выдержанный и ответственный наставник. Большое ему спасибо, все очень понятно объяснял.



Все обучение проходило в комфортных условиях. Материал был понятно изложен. Вся наша группа сдал сегодня экзаменационный тест. Значит система здорово работает!)