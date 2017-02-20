Находился в поисках работы, откликнулся на вакансию Кредитного специалиста на superjob, прислали смс, что резюме понравилось, просьба связаться по номеру, связался, обещали перезвонить. Прошло три дня, ни ответа, ни привета, звоню опять, снова обещалки перезвонить, снова тишина... Звоню в третий раз и аллелуйя, мне перезвонили и пригласили на собеседование. Пришёл, собеседование прошёл, пригласили на обучение.



Собеседование

Но остановимся немного на собеседовании. Как сказала HR-специалист (хотя специалистом её назвать язык не повернётся) график 5/2, по 11-12 часов в день, НО, переработки будут либо оплачены, либо будут за счёт них дополнительные выходные - это ЛОЖЬ!!! Когда вы выйдете на стажировку, вы узнаете, что переработки вам оплачиваться НЕ БУДУТ! доп. выходных за них тоже НЕ БУДЕТ!!! Как выясняется потом, во время этих переработок, вы зарабатываете себе на премию. Второй момент, Я наверное открою банку тайну, но во время собеседования, собеседуются обе стороны, т.е. Банк в данном случае решает, подходит ли ему кандидат, а кандидат решает подходит ли ему банк, но вот незадача, практически на любой вопрос HR-специалист, который выглядит как кухарка в общепите, рекомендует уточнить эти вопросы у будущего руководителя, которого вы не знаете вплоть до стажировки. На этом о собеседовании всё.



Обучение

Тут очень хочу отметить специалиста по обучению Елену. Это действительно хороший тренер, человек, коллега, наставник и т.п. То терпение которая она проявляла, та подача знаний которую она демонстрировала заслуживают отдельной похвалы. Но не всё так радужно, тренер Ольга ни о чём, от слова совсем, мой кот умнее излагает свои мысли одним лишь звуком "МЯУ"!. Мною, к стати, был задан вопрос, на который не смог найти ответа весь офис, вы там точно сотрудники банка?



Клиентоориентированный сервис на 360

Банк продвигает концепцию Клиентоориентированный сервис на 360, т.е. все сотрудники должны быть вежливы, обходительны и учитывать потребности не только клиентов, но и коллег. И тут, на момент написания отзыва у меня бомбит, нет, не так, БОМБИТ. Тут вопросов нет только к тренерам и сотруднице, которая должна была оформлять нас, все остальные вашей концепции "вращенье придавали и осью был их детородный орган". Пришёл на стажировку и КС, почему-то решила что она мой руководитель, это КАК ВООБЩЕ??? Вечером позвонила будущая начальница и знаете, спасибо что позвонила (в 23 часа), после её звонка, я понял что нам с банком не по пути. Это был не разговор, не диалог, это был ДОПРОС в прямом смысле слова, надменный тон, хамский голос и местами очень глупые вопросы (что бы запутать наверное), сделали своё дело и решение принято. Досвидос)))



P.S. Как сообщила моя наставница моему будущему руководителю, я целый день НИЧЕГО не делал, чё пришёл не понятно. Уважаемые, фото мозолей на ногах могу приложить, а вот на вашего КС-наставника, я бы глянул по лучше, как девочка, которая ВЕСЬ день простояла за кассой, общаясь с подружкой, может давать подобные оценки?!



Небольшой бонус

КС на АП, ради выполнения планов, рисуют клиентам ЗП так поболя, чем те им сообщают.