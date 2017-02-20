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|Сбербанк всегда рядом, особенно в трудные минуты жизни....
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, всем читающим!
Написать этот отзыв стоило давно, да все как-то терпелось, но происходящее на сегодняшний день стало последней каплей. Начну издалека.
Тружусь я в нашем замечательном Банке не так давно, с июня 2015г, на позиции менеджер по обслуживанию. Все было бы ничего, терпимо. Но тут в феврале 2016г. я узнаю, что беременна. Нужно отдать должное коллективу своего ВСП. Девчонки всегда отпускали меня на перерыв первой, чтобы я могла поесть. Но с нашим клиентопотоком это не очень-то мне помогало... Да ладно, все это лирика. По медицинским показаниям, в женской консультации я получила справку о переходе на легкий труд. С этой справкой я обратилась к руководителю. Каково же было мое удивление, когда она мне сказала, что у нас в Сбербанке это не практикуется. И вообще я не на что не имею права, кроме больничного. К врачу, который принимал только в период моего рабочего времени, меня так же не пустили. Короче говоря, грусть печаль, тоска... Обидно было до соплей. Все мои доводы, что "по закону не имеете права", получала ответ "у нас много чего по закону должно быть"... Занавес.
Худо бедно я ушла в декрет. С двух раз мне выплатили пособие по беременности и родам. Сначала минимальную сумму, потому что "забыли", что до Сбербанка я работала в другом банке и необходимо учитывать прежний заработок. Примерно через месяц я получила оставшуюся сумму. В октябре я родила. Роды были осложненными. Проводя почти всю беременность в сидячем положении с огромным животом, я заработала тромбофлебит, который лечу по сей день. Привет справке на легкий труд! Ну а теперь о главном, о той самой ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕ.
05.01.2017г. закончился мой больничный по беременности и родам. 03.02.2017г., в день выплаты заработной платы, я должна была получить первое пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Однако денежные средства не поступили. Я обратилась в наш курский отдел кадров. Там мне сообщили, что порядок выплаты изменился и пособие будет теперь перечисляться с 10 по 15 число каждого месяца. Разумеется, свой бюджет я рассчитывала исходя из того, что получу деньги 3 числа. Таким образом, меня просто оставили без средств к существованию. Около 5000 рублей в месяц уходят на мое лечение. Т.к. я принимаю лекарства не совместимые с грудным вскармливанием, ребенок питается смесью. Дочь-аллергик, поэтому принимает лечебную смесь. Она обходится нам в 600 рублей. Баночки хватает на 2-2,5 дня.
Я дождалась 15.02.2017г., живя на деньги родственников. Но 15 деньги снова не поступили. Я опять обратилась в кадры. С их слов, они отправили запрос по моей проблеме электронной почтой в бухгалтерию, которая находится в Самаре, утром 15.02.2017г. Ответ оттуда поступил только сегодня, 20.02.2017г (!!!) И каков же ответ, спросит мой терпеливый читатель. А ответ такой, что денюшку свою долгожданную я получу 15.03.2017г.(!!!), вместе с выплатой за февраль. Фанфары!!! Катарсис!!!
А теперь К ГЛАВНОМУ.
Уважаемые коллеги, виновные в сложившейся ситуации и еще более уважаемое руководство! Так делать нельзя. Мы люди, а не грязь под вашими ногами. Жалоба на сайте президента мной уже написана. Во все остальные инстанции она будет написана в самое ближайшее время. Всего вам самого доброго.
Спасибо всем, кто осилил дочитать.
С уважением.
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4
kykychonok • сотрудник
20.02.2017 13:23
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Ответ банка:
kykychonok, добрый день!
Спасибо большое за отзыв. Он помог нам разобраться в ситуации. 20.02.2017 – реестр на оплату пособия направлен в ФСС. Выплата за счет средств ФСС будет не позднее 28.02.2017.
С 1 января 2017 года выплаты пособий по беременности и родам, по уходу за ребёнком, производятся Фондом социального страхования РФ. Как следствие, изменились сроки и порядок начисления выплат – Фонд социального страхования переводит деньги напрямую сотруднику после подачи полного пакета документов сотрудником Работодателю (ПАО Сбербанк). К сожалению, изменение порядка могло привести к ситуации, подобной вашей, позвольте принести за это искренние извинения. Для получения разъяснений по порядку получения выплат по пособию или актуальному статусу по вашей заявке – направляйте обращение на e-mail: Vopros_HR@sberbank.ru, мы оперативно ответим на Ваше обращение.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Денег нет, но вы там держитесь.(с)
В догрефовском Сбере у сотрудников было чувство, что Сбербанк - это Мы, сейчас же сотрудникам всеми способами дают понять, что они лишь расходник, топливо для работы этого прекрасного банка.
Но у меня один вопрос к автору : о каком лёгком труде Вы говорите!? Вы что на сложном производстве работаете или за станком!? Или может вы хотели чтобы Вам, после предоставления справки разрешили пойти дома полежать при этом сохранив зарплату? Смешно! Если у Вас такие серьёзные проблемы со здоровьем -сидели бы на больничном!
Удачи в поисках своих денег! Данный вопрос уже на контроле управляющего!
Женщинам с момента установления беременности и в период кормления грудью не рекомендуется выполнение всех видов работ, профессионально связанных с использованием персональных электронно-вычислительных машин (СанПиН, п.4.1.10).
О легком труде можете почитать также в трудовом кодексе РФ-Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
Рада, что Вас повеселила. Всего доброго.
Вы еще похвалите Сбер, за то, что он "каждая вторая контора в России". А так, да, это я странная
Изменено:
Для проведения проверки нам необходима дополнительная информация. Я прошу вас ответить на личное сообщение. Спасибо!
С Уважением,
Мария Александрова
ПАО Сбербанк