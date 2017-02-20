Добрый день, всем читающим!

Написать этот отзыв стоило давно, да все как-то терпелось, но происходящее на сегодняшний день стало последней каплей. Начну издалека.



Тружусь я в нашем замечательном Банке не так давно, с июня 2015г, на позиции менеджер по обслуживанию. Все было бы ничего, терпимо. Но тут в феврале 2016г. я узнаю, что беременна. Нужно отдать должное коллективу своего ВСП. Девчонки всегда отпускали меня на перерыв первой, чтобы я могла поесть. Но с нашим клиентопотоком это не очень-то мне помогало... Да ладно, все это лирика. По медицинским показаниям, в женской консультации я получила справку о переходе на легкий труд. С этой справкой я обратилась к руководителю. Каково же было мое удивление, когда она мне сказала, что у нас в Сбербанке это не практикуется. И вообще я не на что не имею права, кроме больничного. К врачу, который принимал только в период моего рабочего времени, меня так же не пустили. Короче говоря, грусть печаль, тоска... Обидно было до соплей. Все мои доводы, что "по закону не имеете права", получала ответ "у нас много чего по закону должно быть"... Занавес.



Худо бедно я ушла в декрет. С двух раз мне выплатили пособие по беременности и родам. Сначала минимальную сумму, потому что "забыли", что до Сбербанка я работала в другом банке и необходимо учитывать прежний заработок. Примерно через месяц я получила оставшуюся сумму. В октябре я родила. Роды были осложненными. Проводя почти всю беременность в сидячем положении с огромным животом, я заработала тромбофлебит, который лечу по сей день. Привет справке на легкий труд! Ну а теперь о главном, о той самой ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕ.



05.01.2017г. закончился мой больничный по беременности и родам. 03.02.2017г., в день выплаты заработной платы, я должна была получить первое пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Однако денежные средства не поступили. Я обратилась в наш курский отдел кадров. Там мне сообщили, что порядок выплаты изменился и пособие будет теперь перечисляться с 10 по 15 число каждого месяца. Разумеется, свой бюджет я рассчитывала исходя из того, что получу деньги 3 числа. Таким образом, меня просто оставили без средств к существованию. Около 5000 рублей в месяц уходят на мое лечение. Т.к. я принимаю лекарства не совместимые с грудным вскармливанием, ребенок питается смесью. Дочь-аллергик, поэтому принимает лечебную смесь. Она обходится нам в 600 рублей. Баночки хватает на 2-2,5 дня.



Я дождалась 15.02.2017г., живя на деньги родственников. Но 15 деньги снова не поступили. Я опять обратилась в кадры. С их слов, они отправили запрос по моей проблеме электронной почтой в бухгалтерию, которая находится в Самаре, утром 15.02.2017г. Ответ оттуда поступил только сегодня, 20.02.2017г (!!!) И каков же ответ, спросит мой терпеливый читатель. А ответ такой, что денюшку свою долгожданную я получу 15.03.2017г.(!!!), вместе с выплатой за февраль. Фанфары!!! Катарсис!!!



А теперь К ГЛАВНОМУ.

Уважаемые коллеги, виновные в сложившейся ситуации и еще более уважаемое руководство! Так делать нельзя. Мы люди, а не грязь под вашими ногами. Жалоба на сайте президента мной уже написана. Во все остальные инстанции она будет написана в самое ближайшее время. Всего вам самого доброго.

Спасибо всем, кто осилил дочитать.

С уважением.