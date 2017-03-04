День добрый! На работу в банк в ДОК ТМ я попала в апреле 2016 года. Пришла совершенно из другой структуры, имея огромный опыт работы где угодно, кроме банковской системы. Все было новым – термины, продукты, практически всё приходилось изучать с нуля. Сдала тест – приступила к работе. Учитывая мои характерные амбиции и напористость работа пошла, но не совсем, так как хотелось бы. То, что на предыдущей работе было плюсом, а именно – умение добиться того, что нужно напором, тут выливалось в «давишь на клиента», моя эмоциональность тоже не совсем хорошо влияла на работу. Часто не понимала – к чему те, или иные изменения в скриптах, в ВО. Смущало то, что работаю дома - все-таки многолетний опыт работы в офисе давал о себе знать, хотелось "ходить на работу, губы красить». Однако желание зависеть только от себя, от своего графика и своего времени перевешивало. Есть возможность уделить время дому, семье, хобби тогда, когда хочешь – это несомненный плюс. Заработок не меньший чем на предыдущей работе, а времени намного больше на личные дела.



Время шло. Спасибо РГ – Денису, постепенно, проявив массу терпения и такта, он приложил руку к тому, чтобы я стала смотреть на то, что раньше не понимала, совершенно по другому. Первоначальное неприятие изменений, постепенно осознавалось как совершенно правильный шаг банка. Требования к сотрудникам обретали твердую почву под ногами – «Так это и должно быть! Почему я раньше не понимала и не замечала?». Все постепенно выстроилось в совершенно логичный ряд. В принципе-то необходимо немного – знание продукта, клиентоориентированность и максимум внимания. И будет отличный результат.



Резюмирую: Работать в банке можно и нужно. Не всем. Тем, кто пытается искать подводные камни, ноет, скандалит и считает что он всегда прав – тут делать нечего. Мы учимся. Учимся всегда, проработав год – я все равно учусь и буду учиться дальше. Есть люди, которые разрабатывают систему работы - они знают как надо, и как лучше. Поэтому выполняйте требования банка, и все будет хорошо. Повторюсь – работаю в банке без малого год, видела много изменений, который изначально были мне не совсем понятны, на данный момент, могу с уверенностью сказать: оптимизация идет в нужном направлении.



Банк настроен на клиента, но не менее же банк настроен и на улучшение условий для работы своих сотрудников. Если кто-то ищет дистанционную работу – эта работа ждет Вас в банке Тинькофф. Примут, научат, объяснят. Лично я благодарна банку за новый опыт, за поддержку и помощь. За этот год были разные ситуации, сейчас я твердо знаю – что пока в моей работе будет необходимость, я из Тинькоффа никуда не уйду. «И надеюсь, что это взаимно».