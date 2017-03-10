Уважаемые коллеги!!

Почему, чтобы получать полагающиеся по закону выплаты по уходу за ребенком необходимо "просто взрывать свой мозг", ища информацию куда же обратиться за помощью?!!!



Меня зовут Морозова Анна Андреевна ВСП 8611/089 таб.номер 1303788. В Сбербанке работаю с декабря 2015 г. На данный момент с января 2017 года нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Как таковой бухгалтерии Владимирского отделения нет, ранее она переехала в Нижний Новгород, и вот именно с января 2017 года она вновь переехала, только теперь в Самару. Мне, как сотруднику, чтобы получить малейшую информацию о выплатах или любые другие вопросы об оплате труда, необходимо тратить денежные средства на оплату роуминга между Владимиром и Самарой, плюс к этому данный город находится в другом часовом поясе!!!



Обращаясь в свое ВСП мой непосредственный руководитель на мои просьбы и вопросы "Что мне делать в сложившейся ситуации?!" - разводит руками и предлагает искать ответы на просторах интернета. Я считаю это издевательство над сотрудниками! По тому как номера телефонов в Самаре постоянно заняты, я понимаю, что там не горят желанием что-либо объяснять, и когда в сотый раз, набирая номер телефона, у меня получилось дозвониться, на том конце провода вместо четких ответов мне называют адрес электронной почты, на который необходимо писать. И я написала, и вот уже около месяца нет ответа, плюс ко всему я на писала и на адрес электронной почты, который был указан в информационном смс сообщении от Сбербанка. Ни на одно письмо не получила ответа.



Полный трэш! Ну вот правда, неужели нужно обращаться в трудовую инспекцию, чтобы получать пособие?!