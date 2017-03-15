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|Хочу разобраться в сложившейся ситуации
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Я являюсь бывшим сотрудником Сбербанка. Сначала я числилась в филиале 8607/01** на временной должности, затем была переведена на постоянную должность в филиал 8607/0***. Спустя неделю меня возвращают в филиал 8607/01**, но при том условии, что я пишу заявление на увольнение.. мне было разъяснено это так, что с постоянной на временную должность можно только через увольнение. Хорошо. С филиала 8607/0*** Я уволилась, со мной был произведён расчет. На следующий день я принята в филиал 8607/01**. Отработав неделю, меня ЗАСТАВИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. Хотя я такого желания не изъявляла. Я написала заявление на увольнение ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВЫШЕСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. И с момента последнего увольнение (10.02.2017) по сей день (13.03.2017) со мной не произвели расчёт! Правомерно ли это? И когда меня окончательно рассчитают? Я должна обращаться в трудовую инспекцию? В суд? Куда?
Прошу разобраться в этой ситуации. Иначе я вынуждена буду обращаться в выше стоящий инстанции, если для сбербанка закон не писан.
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miss_bezpaleva • бывший сотрудник
15.03.2017 12:35
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Администратор:
По информации от автора в связи с решением проблемы оценку снимаем.
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Ответ банка:
miss_bezpaleva, добрый день!
Спасибо за обращение. Мы рады, что достигнуто взаимопонимание с обеих сторон. Желаем вам удачи и надеемся, что навыки и умения, которые вы получили в Сбербанке помогут вам в дальнейшей деятельности.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.