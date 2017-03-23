Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Не могу получить справку 2-НДФЛ
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Заказала справку 2-НДФЛ за 2016г. на ORpOTmcbunovosibirsk@sberbank.ru 21/03/2016г. Не приходит ответ, что заявка в работе. Очень срочно!!!
|
0
osinnka • бывший сотрудник
23.03.2017 17:20
|
Администратор:
Пока без оценки.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.