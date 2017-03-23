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Рейтинг доходных карт банков России
Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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Не могу получить справку 2-НДФЛ не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Заказала справку 2-НДФЛ за 2016г. на ORpOTmcbunovosibirsk@sberbank.ru 21/03/2016г. Не приходит ответ, что заявка в работе. Очень срочно!!!
osinnkaбывший сотрудник
23.03.2017 17:20
Администратор:
Пока без оценки.
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
23.03.2017 18:17
osinnka, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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