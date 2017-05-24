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Здравствуйте. Являюсь сотрудником ДО 8619/240, с 17.04.2017, нахожусь на больничном по БиР, больничный лист предоставила своему непосредственному руководителю вместе с заявлением на замену расчетного периода (2015-2016 гг заменить на 2012-2013гг) для увеличения суммы пособия, т.к. с декабря 2013 по февраль 2017 находилась в отпусках по БиР и уходу за ребёнком до 3 лет. 16.05 мне зачислили минимальную сумму пособия без учёта заявления на замену расчетного периода. Почему пособие не пересчитали, ответа я не получила, сказали, что нужно обращаться в расчетный отдел в Самаре, дали телефоны, по которым дозвонится нереально, крайних нет. Весь этот бред продолжается уже вторую неделю, помогите разобраться.
VAM2602 • сотрудник
22.05.2017 21:56
Ответ банка:
VAM2602, добрый день!

Спасибо за отзыв. Актуальную информацию направила вам в личном сообщении.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
2 комментария
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Сбербанк России
Представитель банка
24.05.2017 15:14
VAM2602, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только будут результаты, я сообщу их вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
VAM2602
Автор отзыва
24.05.2017 21:02
Насколько стало известно, моё заявление на замену расчетного периода не было учтено якобы из-за того что в нем указаны предпочтительные года для замены 2010,2011, что не соответствует закону! И мне необходимо переписать заявление! На ум ничего кроме нецензурной лексики не приходит! Это какими глазами и куда нужно смотреть, чтобы увидеть то чего нет? Имею на руках копии переданных документов, там синим по белому написано: прошу для расчета принять 2012-2013гг.!! А ведь это только больничный, впереди оформление пособий...
В свете вышеизложенного , хотелось бы узнать, будет ли и когда перерасчёт?

Изменено: VAM2602 - 24.05.2017 21:13
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