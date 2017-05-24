Здравствуйте. Являюсь сотрудником ДО 8619/240, с 17.04.2017, нахожусь на больничном по БиР, больничный лист предоставила своему непосредственному руководителю вместе с заявлением на замену расчетного периода (2015-2016 гг заменить на 2012-2013гг) для увеличения суммы пособия, т.к. с декабря 2013 по февраль 2017 находилась в отпусках по БиР и уходу за ребёнком до 3 лет. 16.05 мне зачислили минимальную сумму пособия без учёта заявления на замену расчетного периода. Почему пособие не пересчитали, ответа я не получила, сказали, что нужно обращаться в расчетный отдел в Самаре, дали телефоны, по которым дозвонится нереально, крайних нет. Весь этот бред продолжается уже вторую неделю, помогите разобраться.