Доброе время суток. Если честно, никогда не писала отзывы о банках. Ни как клиент, ни как сотрудник, тем более. Но ситуация, произошедшая со мной в Фора Банке поразила меня до глубины души. 😯Можно даже сказать, оставила рану в той части сердца, которая отвечает за нашу профреализацию.



Вакансию на должность экономиста (проще говоря операциониста) я нашла на сайте hh. Кроме вакансии данного банка, я откликнулась еще на похожие в 3 банках (опережая события, скажу, что везде меня взяли). Специалист отдела кадров (очень хорошая девушка) после нашего общения связалась непосредственно с руководителем офиса и предложила пройти собеседование с ним в этот же день (озвученная мне з.п - 40 000 р., меня полностью устраивала).



Поговорив с руководителем офиса, я поняла, что это просто работа моей мечты Прекрасный руководитель, офис в центре столицы, в двух станциях метро от меня, хорошая з.п., мой опыт работы всех устраивал (я на берегу предупреждала, что опыта работы с юр. лицами у меня мало, а с физ. лицами 10 мес., до этого был 4 летний опыт работы в справочно-информационном центре). Мне сказали, что нужно время для принятия решения. Мне перезвонят.



Через неск.дней мне перезванивают и уточняют, что без прописки, либо регистрации временной (я прописана не в Москве) трудоустройство невозможно. Я не возражаю, тем более, что у меня есть близкие родственники, которым не составит труда меня зарегистрировать☺ Я уже настроила планы, как буду беззаветно трудиться на благо Фора Банка и через 2 дня регистрация была готова. Меня опять пригласили в головной офис. И там я проходила еще 3 😲собеседования (с различными руководителями) и плюс с сотрудником службы безопасности. Мне сказали, что позвонят...



Проходит еще время и, я уже практически жду приглашения меня с документами, но нет... мне звонят и говорят, нужно пройти еще одно собеседование (и я задумалась, уж не в советники ли к нашему президенту меня хотят трудоустроить 😐).



И вот настал день х и я иду на 7 (!!!) собеседование с заместителем председателя правления по развитию бизнеса, кажется так, мне задают вопросы, я отвечаю, опять предварительно обозначив, что с юрлицами практически не работала, собеседование заканчивается... Руководитель бизнес направления уходит и мне сообщают, что меня возьмут на работу, но на должность ниже, с з.п. в 30 000 руб.... Мир рухнул... ну почему? Почему мне не сказали, что моего опыта работы недостаточно еще 7 собеседований назад? (хотелось бы отметить, что тем трем банкам, в которые я также прошла, я отказала, вся эта история с прохождением 7 собеседований длилась около 2 недель и все мои надежды были возложены именно на этот банк).



Как я уже сказала, мое сердце разбито, и даже не знаю, какая з.п. теперь сможет залечить раны☺. Это опыт для меня и для вас, Фора Банк, пусть каждый из нас сделает свои выводы и будет развиваться дальше.