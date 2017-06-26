Мое знакомство с Почта Банком (тогда еще Лето Банком), началось с кредита. Брала правда не я, а моя мама, так как я в тот период была еще студентом. Брали товар в кредит. Я как сейчас помню, так позавидовала девушке, сотруднице Лето Банка, по ней было видно - это ее любимая работа. С кредитом мы расплатились быстро, а впечатления о банке остались хорошие.



Закончив учебу, пришло время выбирать место работы. Вспомнив про Почта (Лето) Банк, позвонила в отдел кадров, но девушка с сожалением сказала что в банке вакансий пока нет. Тогда я прошла собеседование и устроилась в один из известных банков России, но не выдержав такого напора уволилась через несколько месяцев (ни опыта, ни какой-то поддержки со стороны руководства того банка я не нашла) . И вот я была снова в поиске работы. Как раз в это время мне позвонили из Почта Банка и предложили пройти собеседование. После обучения и подготовки (коей мне на предыдущем месте работы не предоставили) меня приняли в дружную команду самого "теплого" банка.



На протяжении вот уже двух лет я работаю и развиваюсь с Почта Банком в г. Тамбове на б-ре Энтузиастов 1. Очень радует заработная плата, особенно мне нравится система премирования. К тому же для сотрудников есть специальные условия по продуктам банка. Коллектив, кстати, у меня замечательный, работаем одним составом с 2015г, с выходными вообще проблем нет, график два-два. В общем для меня это лучшее место работы и я его очень люблю