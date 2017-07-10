Здравствуйте, я действующий сотрудник группы входящей линии, мой РГ Д. Ирина. Пишу, потому что просто не знаю куда обратиться. Называть себя не буду, но мои слова вы можете проверить, если просто уже начнете проверять ее работу и хотя бы иногда читать официальный чат группы.



Работать в этой группе просто невозможно. Атмосфера в группе ужасная. РГ нет, фактически конечно она числиться, но никто не знает когда она выходит на работу, когда заканчивает. Пишем часто ей в личные сообщения как в пропасть. На вопросы о работе она может ответить через 20, 30, 40 минут и более. Причем на вопросы острые, из-за которых вся группы получает по несколько звонков от пьяных клиентов и слушает отборный мат.



Относится к коллегам ко всем по-разному. Кого-то постоянно прикрывает и позволяет пропускать линию. Человек может пропадать периодически и не выходить без замены, а Рг на все закрывает глаза. Других постоянно унижает в письмах. Есть люди которые вообще постоянно пропадают из графика, потом возвращаются, все это норма. Новички сами по себе, не знают самых простых вещей. РГ даже им скилл забывает переключать, потом чат перечитать невозможно. Но отмечу, что коллеги пытаются им хоть как-то помогать. От РГ приходят только письма, которые она явно пересылает и то не всегда в рабочее время, а поздним вечером или ночью. Чем она занимается в свое рабочее время? Ее даже диджеи в чате ищут. Только штрафует она очень умело. За один звонок по 2 штрафа. Неужели РГ это высшая должность и за ее работой вообще не следят? Или выше нее просто тоже не работают? Если бы у нее было бы руководство, то они бы не довели до того, чтобы у них под носом человек ничего не делал. Это уже крик о помощи.



Люди уходят сами, просто надоедает терпеть такое отношение, не хотят выходить из-за всей этой обстановки. И зарплата очень невысокая, при том что клиенты довольно сложные, а отношения руководителя просто кошмарное. В графике постоянно не хватает людей, ставят часы в то время, когда работать неудобно, расписание она меняет в течении дня. Люди выходить на замены не хотят. Работать с ней невозможно. Закрывая глаза на ее "работу" вы скоро добьетесь того, что на линии останется пару человек и мнимый РГ.