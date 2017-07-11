Добрый день. Я, Соловьян Елена Васильевна, пыталась работать в ОТП банке, в городе Новосибирске, в ОО на ул. Титова, 9. По истечении 2-х недель работы я поняла, что это не то место, где я хотела бы работать. Подойдя к управляющей, я уточнила на имя кого мне писать заявление на увольнение. Мы написали с ней заявление. Выяснилось, что трудовая книжка уже находится в городе Москва, и придет ко мне по почте. Дата моего увольнения 06.07.2017 года. На мой телефон пришло СМС с уведомлением, что расчет мне зачислен, но дело в том, что зарплатную карту я так и не получила. Когда она придет (собственно как и трудовая книжка) неизвестно.



Сегодня 11.07.2017 года, я вынуждена находится в поисках работы, без оплаты предыдущей, и без трудовой книжки. По расчету мне сказали, что обычно карта изготавливается 2 недели. Я устроилась на работу 20.06.2017, соответственно к моменту моего увольнения из банка карта должна быть уже у меня на руках. Но её нет! Хотелось бы уточнить сроки получения карты и трудовой книжки. Трудовую книжку выслали 05.07.2017 года, и я так понимаю, что банк снимает с себя все обязательства по доставке трудовой книжки Почтой России. Я полагаю, что должны быть какие-то разумные сроки получения трудовой книжки даже по почте. И очень хочется уже увидеть свой расчет в деньгах, а не в смс-сообщении.

С уважением и надеждой на разумное решение моего вопроса, Соловьян Елена Васильевна.