Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Когда можно получить расчет и трудовую книжку
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Добрый день. Я, Соловьян Елена Васильевна, пыталась работать в ОТП банке, в городе Новосибирске, в ОО на ул. Титова, 9. По истечении 2-х недель работы я поняла, что это не то место, где я хотела бы работать. Подойдя к управляющей, я уточнила на имя кого мне писать заявление на увольнение. Мы написали с ней заявление. Выяснилось, что трудовая книжка уже находится в городе Москва, и придет ко мне по почте. Дата моего увольнения 06.07.2017 года. На мой телефон пришло СМС с уведомлением, что расчет мне зачислен, но дело в том, что зарплатную карту я так и не получила. Когда она придет (собственно как и трудовая книжка) неизвестно.
Сегодня 11.07.2017 года, я вынуждена находится в поисках работы, без оплаты предыдущей, и без трудовой книжки. По расчету мне сказали, что обычно карта изготавливается 2 недели. Я устроилась на работу 20.06.2017, соответственно к моменту моего увольнения из банка карта должна быть уже у меня на руках. Но её нет! Хотелось бы уточнить сроки получения карты и трудовой книжки. Трудовую книжку выслали 05.07.2017 года, и я так понимаю, что банк снимает с себя все обязательства по доставке трудовой книжки Почтой России. Я полагаю, что должны быть какие-то разумные сроки получения трудовой книжки даже по почте. И очень хочется уже увидеть свой расчет в деньгах, а не в смс-сообщении.
С уважением и надеждой на разумное решение моего вопроса, Соловьян Елена Васильевна.
|
0
Helenkasol • бывший сотрудник
11.07.2017 09:10
|
Ответ банка:
Уважаемая Елена,
спасибо за Ваш отзыв.
По факту Вашего обращения сообщаю, что при составлении заявления Вам была предоставлена информация о сроках предоставления карты, на которую происходит зачисление денежных средств. Денежные средства были переведены на счет карты, выпущенной на Ваше имя.
Трудовая книжка была отправлена 06.07.2017 в день составления заявления. Трудовая книжка была направлена на указанный Вами почтовый адрес.
От лица Банка приношу Вам свои извинения за возможные неудобства.
С уважением,
Васильева Ирина
ОТП Банк
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|Helenkasol
Автор отзыва
17.07.2017 16:29
|Добрый день! Не вижу смысла оставлять сотрудникам банков комментарии здесь. За те 6 дней прошедшие с момента публикации моего отзыва, никаких подвижек в решении моего вопроса я не заметила. Отзыв как стоял на проверке, так и до сих пор стоит. Объясните пожалуйста зачем делать такой раздел на сайте, если реальной помощи вы не оказываете?! Да кстати трудовая книжка пришла мне по почте ровно через одну неделю. Расчет я тоже получила, правда чтобы получить его сразу мне пришлось открыть счет и заплатить комиссию 2% (но это был мой выбор меня об этом честно предупредили). Просто моя зарплатная карта ушла в г. Омск, так как филиал в котором я работала был Омским филиалом, и чтобы получить заработную плату мне нужно было оформить перевыпуск карты, и ждать "всего" одну неделю. Большое спасибо за внимание! Желаю сайту удачи.
|Helenkasol
Автор отзыва
18.07.2017 14:32
|Добрый день, Ирина. Моя карта ушла в Омск! Как я писала в предыдущем комментарии. Что в головном офисе банка не знают, что Новосибирск относится к Омскому филиалу? Уже это говорит о не внимательности при работе с документами. Я лично не хочу иметь больше дел с вашим банком, и соответственно рекомендовать его кому-либо. Спасибо за отклик. С уважением, Соловьян Елена Васильевна.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.