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|Хочу выразить огромную благодарность Елене Ш. за очень качественное и понятное обучение. Мой запас знаний прилично пополнился, и думаю без нее это было бы невозможно.
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Trobeezer • сотрудник
18.07.2017 12:59
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Ответ банка:
Добрый день, Иван!
Благодарим за Ваш отзыв. С большим удовольствием передаем слова благодарности наставнику.
Желаем Вам успешного продолжения сотрудничества с Банком.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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