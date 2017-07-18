Ответ банка: Добрый день, Иван!

Благодарим за Ваш отзыв. С большим удовольствием передаем слова благодарности наставнику.

Желаем Вам успешного продолжения сотрудничества с Банком.



С уважением,

Команда Тинькофф Банка.