Отвечу на актуальные вопросы людям, которые стоят на распутье идти ли работать в Сбербанк, основываясь на опыте работы в Андерратинге физических лиц и микробизнеса г. Воронежа.

1. Плюсом, конечно явлется стабильность, этого не стоит упускать. Ваши копейки вам выплатят точно в срок без задержки. И это касается, естесственно, только оклада. С премией все намного сложнее. Начиная квартал (а премия там квартальная) как любой нормальный сотрудник приходит понимание, что показатели обнуляются и ваша премия зависит от ваших показателей: количество, качество, иные внутрирабочие показатели. И казалось бы, если все на высоте, то на премию можно расчитывать. Это в нормальной организации так. Здесь все по-другому. Вас квартал будут высасывать по максимуму, терраризировать перевыполнением плана (что незаконно. Плановый показатель за смену 100%. Некоторые, как М., требуют не меньше 130% вплоть до перехода на личности сотрудников...но об этом позже), карать за попадания в списки косяков трехгодичной давности, вменять вымышленные списки наказаний (типо %-го соотношения звонков и при этом вариант, что клиент просто может не отвечать на звонок не рассматривается), депремировать за все, за любое неловкое движение и все это начинается под конец квартала. Почему спросите вы? Потому что руководство считает необходимым экономить бюджет банка на своих сотрудников, увеличивая при этом свою премию.

2. Что касается отношения к сотрудникам. Руководство позволяет себе вполне фривольное обращение к сотрудникам, спускаясь до оскорблений и унижений. Такие понятия как "дятлы", "вы - раковая опухоль в нашем живом организме, от которой следует избавиться", "распишешься кровью" это стало вполне нормальным явлением. И хочется отметить, что людей прибегающих к данным формулировкам в адрес сотрудников быстро двигают по карьерной лестнице.

3. Очень любит руководство говорить при возникающей проблеме в управлении, что "сотрудник уже уволен". Обращаю внимание: ВСЕ УВОЛЬНЯЮТСЯ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ, а точнее БЕГУТ оттуда. Была ситуация перед новым годом, когда казалось бы, может Москва обратит внимание и разберется с руководством, потерявшим рамки дозволенного. В тот момент руководители спустились до того, что взломали компьютер сотрудника, чтобы изъять переписку сотрудника с Московским аппаратом. Переписку где были мольбы о помощи. В итоге мальчик уволился. Не потому что его выгнали! А потому что нашел иное место работы. Выставили же это как "откроете рот, последуете за ним же". Стало понятно, что помощи от МЦА ждать не приходится. Если человек увольняется его тут же вычеркивают из всех списков, куда он попал СВОИМ трудом, практически признают как без вести пропавшим, не понимая, что сотрудник имеет право отозвать заявление на увольнение в любой момент.



Про соблюдение норм трудового законодательства - отдельный отзыв следует писать. Думаю, и так понятно. Скажу лишь: потеря документов строгой отчетности, нарушение прав декретчиц, нарушение режима рабочего времени (когда между сменами менее положенных 12 часов) и это только малая доля того, ради чего инспекции следует обратить внимание на эту "конторку".