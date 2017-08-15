После 9 месяцев работы в банке Тинькофф, решил написать как мне тут работается. Здесь вы найдете положительные и отрицательные стороны удаленной работы в Тинькофф. Работаю сейчас в отделе привлечения юридических лиц в секторе телефонных продаж - дистанционном колл-центре.



Начну с того, что в своей жизни я столько не работал, вернее, не работал так интенсивно. До банка я проходил службу по контракту в вооруженных силах 13 лет. Последний год был в поиске подходящей работы. Служба в армии не сравнится по интенсивноси рабочего процесса, там можно сказать был курорт. Я не говорю про ненормированный рабочий день, про работу в выходные, я имею ввиду интенсивность работы в течение рабочего дня и про растрату своего времени от безделия или, как называется это в армии, делания вида работы.



Работать в Тинькофф нужно много и усердно, а заплатят тебе только за ту работу, которую ты выполнишь! Такой режим работы реально воспитывает тебя, не дает лишний раз расслабиться, стимулирует работать на полную, а не отлеживаться в тени или за кофем, получая при этом среднюю омскую стабильную зарплату. Конечно, есть и плюсы, есть и минусы. Не буду разделять их, каждый для себя поймет где плюс, а где минус. Начнем. Работа не выходя из дома, можно сказать, лежа на диване. Хорошо с одной стороны, но, с другой стороны, должна быть жесткая самодисциплина, потому как соблазн "слинять" с работы на минутку очень велик!



Не тратишь время на дорогу в офис. Офис дома. Есть и небольшие сложности, должна быть тишина при звонках. Желательно организовать отдельное рабочее место дома, чтобы можно было разместить служебный материал и подсматривать в него при звонках клиентам.



Практически всегда можно отпроситься у руководителя по разным делам. Но тут есть определенная зависимость: отпрашиваешься - меньше работаешь и как следствие - меньше зарабатываешь. Поэтому выбираешь сам, что тебе важнее. Но чувство свободы есть и это для меня огромный плюс!



Банк постоянно совершенствует продукт и совершенствует наш инструмент для работы - weboffice. Да, изменения, порой, приходится принимать не легко, добавляются новые обязательные фразы, новые обязательные поля для внесения дополнительной информации, но, в принципе, после недели работы, привыкаешь. Все же делается для клиента, для упрощения самостоятельной работы!



Чем больше у банка клиентов, тем неохотнее банк начинает оплачивать привлечение клиента менеджером. То есть, грубо говоря, месяц назад ты получал оплату на 30% больше за ту же работу, которую выполняешь в текущем месяце. Это понятно. Зачем платить больше, если можно платить меньше. Выход один - работать больше! Конечно, это не всегода возможно, но с опытом, приходит и оптимизация рабочего процесса, то есть начинаешь выполнять работы больше за то же время. Плюс, есть возможность получать дополнительные проценты за выполнения определенных требований за выполненную работу. И все же, когда работаешь на полной самоотдаче каждый месяц, а зарплата уменьшается, начинаешь задумываться. Поэтому 4 балла за зарплату.



4 балла за соцпакет, потому что отпуск не оплачивается и даже не корректируется количество баллов, чтобы ты мог сделать план за месяц.



Итак, подводя итог, могу сказать, что работать в Тинькофф мне нравится! Для меня это совершенно новое направление моей деятельности и я доволен, что могу зарабатывать достойную зарплату и развиваться как в профессиональном, так и в личном плане!



Дальше, действовать будем мы!