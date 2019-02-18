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ОАО «АИЖК» создано 5 сентября 1997 году по решению Правительства РФ в качестве института развития ипотечного кредитования в стране. Учредителем агентства выступило Министерство имущественных отношений РФ. Основной деятельностью института стал выкуп закладных по ипотечным кредитам: агентство приобретало пакеты закладных у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществлявших операции на рынке ипотечного кредитования. В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

В 2002 году была утверждена первая редакция стандартов процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов АИЖК, а уставный капитал агентства был увеличен государством на 650 млн рублей. В этот же период началась аккредитация региональных операторов АИЖК, созданных при участии региональных властей. В 2003 году АИЖК было включено в список приоритетных компаний с государственным участием и осуществило выпуск дебютных облигаций, ставших основным источником финансирования деятельности агентства. В том же году были подписаны соглашения с 51 субъектом РФ о сотрудничестве в области ипотечного кредитования, а в 30 регионах стали выдаваться ипотечные кредиты по стандартам агентства. Год спустя соглашения уже были заключены с 69 регионами, а кредиты выдавались в 45 регионах.

В 2005 году правительство одобрило Концепцию развития системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования в России, согласно которой АИЖК стало основным оператором государственной политики в данном направлении. В 2007 году были зарегистрированы первые ипотечные облигации агентства. В 2009—2010 годах созданы дочерние организации — Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК) и страховая компания «АИЖК».

Стоит отметить, что в период с 2002 года по 2007 год наблюдательный совет АИЖК возглавлял нынешний глава Сбербанка Герман Греф, занимавший на тот момент должность министра экономического развития и торговли.

В 2015 году на базе АИЖК был создан Единый институт развития в жилищной сфере — ДОМ.РФ. Основными направлениями деятельности единого института до 2020 года являются развитие рынка ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья через механизм коллективных инвестиций, вовлечение в оборот и предоставление земельных участков для жилищного строительства, а также создание универсального ипотечно-строительного банка на базе «Российского Капитала» (100% акций банка были переданы АИЖК в декабре 2017 года).

В начале марта 2018 года АО «АИЖК» изменило название на АО «ДОМ.РФ». Под единый бренд также должны перейти и будут переименованы все дочерние организации, включая банк «Российский Капитал» (планируется переименование в «ДОМ.РФ Банк»).

Единственным акционером агентства выступает Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Головной офис «ДОМ.РФ» расположен в Москве, филиальной сети и отделений организация не имеет. По состоянию на 30 сентября 2017 года численность работников финучреждения составляла 335 человек (на конец 2016 года — 289 человек).

Согласно отчетности по МСФО, за период с 31 декабря 2016 года по 30 сентября 2017 года активы организации (на тот момент еще АИЖК) увеличились на 15% и составили 372,1 млрд рублей. Основным источником роста в пассивах стали собственные облигации, а в активах привлеченные средства были направлены на приобретение закладных.

По состоянию на 30 сентября 2017 года выпущенные облигации составляли 47,2% от пассивов финучреждения, 38,4% занимал собственный капитал, а оставшаяся доля приходилась на привлеченные кредиты. Структура выпущенных бондов представлена облигациями с государственной гарантией (42,5% от совокупного объема выпущенных облигаций по балансовой стоимости на 30 сентября 2017 года), облигациями с ипотечным покрытием, выпущенными дочерней организацией «Фабрика ИЦБ» (28,9%), биржевыми облигациями (14,3%), еврооблигациями (8,6%). Сроки погашения по бумагам на отчетную дату — от 2018 до 2049 года. Кредиты на отчетную дату в основном (на 86,2%) были привлечены от Госкорпорации Внешэкономбанк (со сроком погашения в мае 2020 года и ставкой 6,5% годовых), а также имелась задолженность по сделкам РЕПО. Достаточность капитала АИЖК в виде отношения собственных средств к сумме активов по МСФО составляла на отчетную дату 38% (на конец 2016 года — 44%). При этом, в соответствии с требованиями в эмиссионной документации выпущенных еврооблигаций, АИЖК обязуется не допускать падения вышеуказанного отношения ниже 15%.

В структуре активов на отчетную дату 66,2% формировали закладные, 18,3% составляли облигации с ипотечным покрытием (классифицированные как выданные займы), 5,1% приходилось на инвестиции в недвижимость, 4,0% — денежные средства и их эквиваленты (преимущественно остатки на корсчетах и депозитах со сроком погашения до трех месяцев в российских банках).

Портфель приобретенных закладных на 30 сентября 2017 года был сформирован на 59,2% несекьюритизированными закладными (практически в равных долях — закладные по военной ипотеке и прочие закладные). Оставшаяся часть портфеля представляла собой секьюритизированные закладные (в равной степени — дочерний агент «Фабрика ИЦБ» и прочие ипотечные агенты). Отношение резерва под обесценение к балансовой стоимости закладных составляло на отчетную дату 3,1% (на конец 2016 года — 4,1%). Портфель отличается минимальными уровнем просроченных закладных: на отчетную дату закладные с задержкой платежа свыше 90 дней составляли 1,5% от портфеля (на конец 2016 года — 2,0%), доля всех закладных с задержкой платежа — 6,5% (5,9%). По состоянию на 30 сентября 2017 года финучреждение не имело заемщиков, задолженность которых превышала бы 10% от совокупного портфеля по закладным.

В состав инвестиционной недвижимости на балансе АИЖК входили на отчетную дату права на объект недвижимого имущества в ЖК «Символ», апартаменты в комплексах «Лайнер» и «Матч Пойнт» (все объекты в Москве).

Облигации с ипотечным покрытием, классифицированные как выданные займы, были выпущены ипотечными агентами (52,2% от всего портфеля) и выпущены с баланса банка-оригинатора (40,6%). На отчетную дату облигации с ипотечным покрытием на балансе АИЖК имели сроки погашения от декабря 2017 года до августа 2049 года. 33% облигаций (на конец 2016 года — 31%) были выпущены банком «ДельтаКредит».

За девять месяцев 2017 года чистая прибыль АИЖК составила 11,1 млрд рублей, увеличившись на 18,1% по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период 2016 года.

Наблюдательный совет: Сергей Приходько (председатель), Михаил Мень, Алексей Моисеев, Александр Плутник, Михаил Полубояринов, Максим Раскоснов, Азер Талыбов, Александр Торшин.

Правление: Александр Плутник (председатель), Ирина Балкарова, Кирилл Гришанов, Кирилл Захарин, Алексей Ниденс, Иван Овсепян, Артем Федорко, Денис Филиппов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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