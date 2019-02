Справка Banki.ru

Коммерческий банк «Ассоциация» был учрежден в ноябре 1990 года в форме паевой кредитной организации. Инициаторами создания выступила группа компаний, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей, среди них фигурировали НОАО «Гидромаш», ГУП «Завод им. Я. М. Свердлова», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО «Нител», ОАО «Авиационный завод «Сокол», ОАО «Павловский автобус» и другие организации. В 1993 году организационно-правовая форма фининститута была изменена на товарищество с ограниченной ответственностью. В декабре 2001 года банк был акционирован. В январе 2005 года вошел в систему обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2014 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

Акционеры банка — ряд нижегородских организаций и предприятий: ПАО «Нител»*, ПАО «ЗИП», ООО «Резонанс НН», ЗАО «НПП «Гиком», НОАО «Гидромаш», АО «Гидравлические системы», АО «Гидроашфарверк», ООО «Теплоцентр НМЗ». Бенефициарами банка выступают члены совета директоров Владимир Лузянин (19,28%) и Александр Литвак (8,02%), председатель правления Михаил Гапонов (7,78%), председатель совета директоров Станислав Рыбушкин (7,68%), Наталья Аграева (6,01%), супруги Андрей Иванов и Мария Жарова (по 4,59%), отец и сын Евгений и Герман Соколовы (совместно 3,85%), Евгения Юнак (2,55%). Оставшаяся часть акций (35,65%) распределена между бенефициарами, доли которых не превышают 2%.

В отчетности по МСФО за 2014 год бенефициарным владельцем (с долей, превышающей 25% уставного капитала кредитной организации) банк называл члена совета директоров Владимира Лузянина, возглавлявшего совет банка с момента его основания до апреля 2012 года. Помимо руководящих должностей и участия в совете директоров большинства компаний — акционеров банка, Владимир Лузянин является вице-президентом РСПП, членом Общественной палаты Нижегородской области, а также с 1997 года по ноябрь 2012 года занимал пост президента Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей.

Сеть банка, помимо головного офиса, расположенного в Нижнем Новгороде, включает в себя 27 дополнительных офисов и одну операционную кассу вне кассового узла на территории Нижегородской области, а также филиал и один допофис в Костромской области. Среднесписочная численность сотрудников за первое полугодие 2018 года составила 445 человек. Сеть собственных банкоматов и POS-терминалов фининститута насчитывает 18 и 35 устройств соответственно.

Частным лицам КБ «Ассоциация» предлагает кредитование (потребительское, ипотечное, автокредиты), расчетное обслуживание, вклады в рублях и иностранной валюте, пластиковые карты (MasterCard, «Мир»), денежные переводы по системам Contact и Western Union, обмен валюты.

Корпоративным клиентам банк предлагает программы кредитования, расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, размещение свободных денежных средств на депозиты, векселя, зарплатные проекты, международные расчеты, банковские гарантии, дистанционное обслуживание через интернет-банк, переводы по системе Western Union.

Помимо предприятий-акционеров в число клиентов, обслуживаемых КБ «Ассоциация», в различные периоды времени входили такие нижегородские организации и предприятия, как Нижегородское швейное ЗАО «Весна», ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», ОАО «Домостроительный комбинат № 2», ОАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова», АО «Маслодел», АО «Агроплемкомбинат Мир», АО «Борский водоканал», ОАО «Шарьинское АТП» (Костромская область) и др. По состоянию на 1 января 2018 года в банке обслуживалось 3 866 счетов юридических лиц и ИП и 38 708 счетов физических лиц.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 13,4% (или 1,6 млрд рублей), составив 13,7 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 54,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 57,2% до 54,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 580,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 25,8% до 31,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,2 млрд рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 1,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 4% (или 54 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,3% и 89,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 166 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 14,85% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 45,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 64,3% и 35,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 44% до 45,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 900,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 16,8% до 19%, при этом их номинальный объем увеличился на 585,3 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 33,3% до 30,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 124,4 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,9% до 2,6%, при этом их номинальный объем сократился на 879 тыс. рублей;



• доля прочих активов сократилась c 3% до 2,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 16,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 6,2 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 900,8 млн рублей (или 16,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 90%. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года, основная доля выданных корпоративных ссуд приходилась на отрасли производства (35,6%), сельского хозяйства (30,0%), оптовой и розничной торговли (12,2%), строительства (11,1%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 68,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,5% до 1,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 9,4 млрд рублей (151,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 2,6 млрд рублей, из которых 2,1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 115,8 млн рублей, из которых 99,2 млн рублей приходится на кредиты, полученные от ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 123,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 120,7 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 58,2 млн рублей.

Совет директоров: Станислав Рыбушкин (председатель), Владимир Лузянин, Михаил Гапонов, Александр Литвак, Валерий Цыбанев, Олег Митропольский.

Правление: Михаил Гапонов (председатель), Ольга Акулова, Владимир Головко, Вячеслав Рассказов, Михаил Григорьев, Илья Фролов.

* ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина» (ПАО «Нител») — достаточно крупное по меркам Нижегородской области предприятие, специализирующееся на выпуске радиолокационных систем (РЛС) и комплексов. «Нител» — одно из старейших радиотехнических предприятий России, открытое в 1917 году как телефонный, завод со временем перешел на выпуск связных радиостанций, а впоследствии — на выпуск радиолокационной техники. Наряду с серийным производством, предприятие осуществляет модернизацию и техническую поддержку РЛС для войск противовоздушной обороны РФ. ПАО «Нител» включено в перечень стратегических предприятий и в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Основными собственниками выступают предправления банка «Ассоциация» Михаил Гапонов и председатель совета директоров банка Станислав Рыбушкин (по 12,90%), член совета директоров «Ассоциации» Александр Литвак (11,10%), Сергей Самойлов (5,80%) и член совета директоров «Ассоциации» Олег Митропольский (2,70%). Чистая прибыль организации за 2017 год составила 546,4 млн рублей, выручка от продаж — 8,7 млрд рублей.

