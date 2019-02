Справка Banki.ru

Банк создан на базе Комсомольского отделения Жилсоцбанка СССР в Набережных Челнах в апреле 1991 года на паевой основе. Кредитная организация акционирована в 1999 году. В 2000-е годы перечень акционеров кредитной организации насчитывал 149 участников, среди них в качестве ключевых выступали ЗАО «Аргамак-Камаз», ООО «Аваль» и ООО «Страховая компания «АСКО-Татарстан». В сентябре 2004 года банк в числе первых вошел в систему страхования вкладов.

В настоящее время основным владельцем банка является татарстанский бизнесмен, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель совета директоров Павел Сигал, контролирующий 25,05% акций (через ООО «Центр Микрофинансирования г. Астрахань» и ООО «Центр Микрофинансирования г. Вологда») вместе с Галиной Сизовой. Также в числе акционеров Мунавара Хамидуллина и Фагима Кадырова (по 9,93%), член совета директоров Диляра Голикова и Азат Низамиев (по 9,87%), член совета директоров Любовь Лябигина и Мария Петренко (по 9,65%). Остальные акционеры владеют долями менее 4%.

Стоит отметить, что основной владелец банка находился под следствием по обвинению в мошенничестве и с ноября 2013 года по октябрь 2014 года находился под арестом в СИЗО «Матросская тишина». В октябре 2014 года все обвиняемые по делу были освобождены, а уголовное дело закрыто.

Сеть продаж Автоградбанка включает три филиала (Казань, Волгоград, Рязань), а также 17 дополнительных офисов, три операционные кассы вне кассового узла, три кредитно-кассовых и семь операционных офисов (один из которых находится в Москве). Списочная численность сотрудников на 1 июля 2018 года составляла 538 человек (годом ранее — 519 человек). Сеть банка насчитывает 42 банкомата и 111 платежных терминалов.

Банк занимает сильные позиции в регионе по ипотечному кредитованию населения — ипотека занимает треть розничного кредитного портфеля, уступая только обычным потребкредитам. Наряду с ипотекой (в том числе по стандартам АИЖК, социальным программам), банк предлагает стандартный набор банковских услуг юридическим и физическим лицам. С частными лицами кредитное учреждение довольно активно начало работать с 2006 года, когда было объявлено о корректировке финансовых показателей и смене управленческой команды.

В числе услуг для корпоративных клиентов значатся кредитование (в том числе специальные продукты для малого и среднего бизнеса), банковские гарантии, пластиковые карты (эквайринг, корпоративные карты, зарплатные проекты), РКО и дистанционное обслуживание, обслуживание внешнеэкономической деятельности, корпоративные депозиты, самоинкассация, факторинг.

Корпоративными заемщиками выступают торговые и сервисные предприятия, обрабатывающие производства, компании, осуществляющие операции с недвижимым имуществом и арендой, работающие в сфере строительства, транспорта и связи.

В числе клиентов транспортная компания «Перспектива», ОАО «Трест «Спецатоммонтаж», ОАО «Татбенто», ОАО «Челныстройремонт», ОАО «Ипотечное агентство РТ», ОАО «Соллерс — Набережные Челны» и др. Общее количество корпоративных клиентов превышает 6 тысяч.

Физическим лицам кроме ипотеки предлагаются автокредиты и потребительские кредиты, РКО, линейка вкладов, денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона», MoneyGram, Contact, SWIFT), пластиковые карты (Visa, «Мир»), валютообменные операции, монеты из драгоценных металлов, сейфовые ячейки, интернет-платежи, мобильные платежи.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,9% (или 183,6 млн рублей), составив 6,2 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 66,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 62,9% до 66,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 120,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 11,9% до 10,9%, при этом их номинальный объем сократился на 85,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 892,9 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,1% (или 9,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,4% и 85,6% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 15 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 15,12% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 65,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 76% и 24% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 61% до 65,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 183,2 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 1,1% до 2,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 79 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 14,3% до 8,6%, при этом их номинальный объем сократился на 377,5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,2% до 6,9%, при этом их номинальный объем сократился на 33,7 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 12,1% до 12,3%, при этом их номинальный объем сократился на 6,5 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 4,3% до 4%, при этом их номинальный объем сократился на 28,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 183,2 млн рублей (или 4,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 73%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 59,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 7,2% до 5,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,1 млрд рублей (148,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 534,1 млн рублей, из которых 532 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 165 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 52,3 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 9,9 млн рублей.

Совет директоров: Павел Сигал (председатель), Диляра Голикова, Алексей Пахомов, Майя Догадина, Рамиль Авхадеев, Любовь Лябигина, Сергей Скобельников, Ирек Хайруллин, Эльвира Хамидуллина.

Правление: Сергей Скобельников (председатель), Светлана Кузнецова, Татьяна Володикова.

