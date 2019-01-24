Справка Banki.ru

Банк был основан на заре отечественного «банкостроения» и зарегистрирован Госбанком СССР в ноябре 1988 года. Его учредителями выступили ОАО «АвтоВАЗ», Внешэкономбанк, Сбербанк и Промстройбанк СССР. До 1991 года в состав акционеров Автовазбанка входили только юридические лица (около сотни организаций и предприятий). Долей более 5% уставного капитала владели ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ», Промстройбанк, Внешэкономбанк, Госстрах СССР, Сбербанк России, Ингосстрах СССР, АО «Интер-Волга», банк развития автомобильной промышленности «Автобанк» и Министерство финансов СССР.

Концентрация на обслуживании местного гегемона автомобильной промышленности и рискованная кредитная политика, усугубившиеся кризисом рынка межбанковских кредитов в 1995 году, привели к печальным последствиям — в указанном году в организацию было введено внешнее управление. В 1998 году к процессу санации подключилось Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО, ныне Агентство по страхованию вкладов), ставшее основным акционером банка. В мае 2001 года пакет АРКО выкупил московский банк «Глобэкс», но в 2005 году 93,42% акций, принадлежавших «Глобэксу», перешли под контроль нескольких компаний, которыми владеют топ-менеджеры Автовазбанка.

С января 2005 года банк является участником государственной системы страхования вкладов физических лиц. В мае 2013 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Банку было вынесено предупреждение. В середине октября 2016 года банк сменил сокращенное наименование на АО «Банк АВБ».

До августа 2015 года ключевыми бенефициарами выступали топ-менеджеры кредитной организации Елена Казымова, Николай Таран и Вера Прокопенко, которым напрямую и через четыре общества с ограниченной ответственностью — «ПромТехСтейт», «Июль», «Авераж» и «РТК» — принадлежало по 32,42% акций.

В июле 2015 года Банк России и Агентство по страхованию вкладов официально объявили о начале процедуры санации кредитной организации при участии Промсвязьбанка. В соответствии с принятым планом участия АСВ за счет кредита Банка России должно было оказать финансовую помощь Промсвязьбанку на оздоровление Автовазбанка в виде займа на 18,2 млрд рублей сроком на десять лет. План участия предусматривал приобретение инвестором акций Автовазбанка в количестве, достаточном для принятия решения по всем вопросам его деятельности, а также дальнейшее присоединение санируемого игрока. Срок — до 1 сентября 2022 года.

В августе 2015 года контролирующим акционером Автовазбанка стал Промсвязьбанк, получивший 97,27% акций кредитной организации. Доля в 1,57% принадлежала ОАО «АК «Транснефть», контролируемому Росимуществом. На миноритариев приходилось 1,16% акций банка. Впоследствии доля Промсвязьбанка в капитале Автовазбанка была доведена до 100%. В декабре 2017 года Банк России ввел в Промсвязьбанке временную администрацию, возложив ее функции на ООО «УК Фонда консолидации банковского сектора». В конце марта АСВ стало владельцем 99,99% акций Промсвязьбанка.

5 апреля 2018 года функции временной администрации по управлению Банка АВБ были возложены на УК «ФКБС», еще чуть позже капитал кредитной организации был уменьшен до 1 рубля. В мае 2018 года был осуществлен допвыпуск акций банка на 349 999 тыс. рублей, который выкупил Банк России, став таким образом владельцем 100% акций Автовазбанка. В конце июня было прекращено исполнение функций временной администрации УК «ФКБС», в Банке АВБ был определен состав совета директоров и назначен временно исполняющий обязанности президента — председателя правления.

Банк осуществляет деятельность через головной офис, расположенный в Тольятти Самарской области и филиал в Ресублике Кипр. Стоит отметить, что в 2016 году были закрыты семь операционных офисов, расположенных в различных регионах РФ, и два филиала — в Москве и Чебоксарах. Списочная численность персонала банка в 2017 году составляла 250 человек (в 2016 году — 288 человек, в 2015 году — 809 человек).

Список услуг и продуктов банка для корпоративных клиентов и предпринимателей в настоящее время включает в себя расчетно-кассовое обслуживание, сопровождение внешнеэкономической деятельности, валютный контроль. Услуги по кредитованию на текущий момент на сайте не указываются, при этом банк с 30 июня 2016 года прекратил привлечение новых депозитов юрлиц, а также перестал оказывать услуги по обслуживанию корпоративных карт.

Частным лицам на сегодняшний день доступны денежные переводы, пластиковые карты, валютообменные операции. Прием денежных средств во вклады, кроме пополнения действующих, приостановлен.

В числе корпоративных клиентов банка в различные периоды значились такие компании, как ООО «Автовазагро», ПАО «Камаз», АО «Лифтэлектросервис», ОАО «Тевис», ООО «Алэик», ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови», АО «Горсвет», АО «Дирекция гаражных хозяйств», АО «Дорэкс», МУП городского округа Тольятти пансионат «Звездный», АО «Зеленстрой», ООО «Зеленый город», ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», АО «Инженерная защита», АО «Промсервис», ООО «Пермская химическая компания», ООО «Частная охранная организация «Редут+», АО «Санаторий «Итиль», ООО «Санаторий «Сосновый бор», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти, ООО «Частная охранная организация «Альфа», АО «Головной проектно-изыскательный институт «Чувашгражданпроект» и многие другие.

За первое полугодие 2018 года объем активов нетто банка увеличился более чем в 2,5 раза — до 357,1 млрд рублей. Рост полностью фондировался средствами ЦБ, формирующими на отчетную дату почти 100% пассивов. Капитал банка отрицательный, за первое полугодие 2018 года его отрицательная величина возросла с −6,4 до −226,7 млрд рублей. Привлеченная ликвидность была направлена на вложения в приобретенные права требований по счетам прочих активов.

На отчетную дату почти все пассивы кредитной организации сформированы кредитами и депозитами от Банка России со сроками погашения в апреле 2019 года и июне 2023 года. Процентная ставка по данным средствам составляет 0,5% годовых. Собственный капитал банка на отчетную дату отрицательный (-226,7 млрд рублей). Совокупная доля клиентских средств не превышает 0,1% от пассивов. Отметим, что еще в первом полугодии 2017 года объем средств физических лиц на балансе банка сократился на 82,9%. Как отмечалось в отчетности кредитной организации по РСБУ за соответствующий период, существенное снижение средств было связано с планомерной миграцией клиентов в ПАО «Промсвязьбанк».

В структуре активов на отчетную дату 84,5% формируют статьи прочих активов, представленные вложениями в приобретенные права требований. Доля кредитного портфеля составляет 12,7%. Вложения в ценные бумаги занимали 1,5% и были представлены преимущественно акциями и облигациями российских корпоративных эмитентов. Доли остальных статей в активах не превышают 1%.

Объем вложений в приобретенные права требования, составляющих основу активов, зарезервирован на 67%. За первое полугодие портфель прочих требований увеличился более чем в 6,5 раз, что было обусловлено приобретением различных активов у ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Банк «Советский» в соответствии с планом участия Банка России.

Кредитный портфель почти полностью сфоримрован корпоративными ссудами, просроченными к отчетной дате на 46%. Общая доля просрочки в совокупном портфеле составляет 45,6% при уровне резервирования лишь на 29,2%. Кредитный портфель обеспечен залогом имущества более чем на 200%. За первое полугодие портфель сократился почти на 20%.

На рынке межбанковского кредитования банк за последние периоды работал в обе стороны, с апреля 2018 года привлекает ликвидность не каждый месяц и только у ЦБ (35,0—352,5 млрд рублей). Размещает свободную ликвидность как у ЦБ, так и в коммерческих банках: обороты по размещению за последние месяцы составляли от 8 млрд более чем до 800 млрд рублей.

По итогам 2017 года Автовазбанк понес чистый убыток в размере 3,5 млрд рублей по РСБУ. По итогам первого полугодия 2018 года чистый убыток увеличился до 220,1 млрд рублей в связи с расходами по резервированию и списанием проблемных долгов.

Наблюдательный совет: Александр Соколов (председатель), Артем Кириллов, Дмитрий Батов, Олег Ширяев, Антон Любов.

Правление: Дмитрий Орлов (председатель, президент банка), Людмила Глухова, Елена Кустова (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru