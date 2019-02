Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован Госбанком РСФСР в 1990 году как паевой КБ «Ангарский» в соответствующем городе. Учредителями выступили крупные местные организации: ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», Ангарская птицефабрика, Ангарский электромеханический завод, Ангарский цементно-горный комбинат, Ангарский керамический завод, «Китойлес», ОРС Ангарского управления строительства, ОРС ПО «Ангарскнефтеоргсинтез». В 1997 году банк был акционирован.

В 1990-х годах в числе ключевых акционеров значился ОНЭКСИМ Банк, который в 2000 году был присоединен к Росбанку, после чего с 2003 года финучреждение носило наименование АКБ «БайкалОНЭКСИМ Банк», а с мая 2007 года — БайкалРосбанк. В конце 2007 года кредитная организация получила действующее наименование — БайкалИнвестБанк, после того как в ее капитал вместо Росбанка вошел московский (ранее калининградский) Инвестбанк (см. «Книгу памяти»). В 2012 году Инвестбанк вышел из состава акционеров БайкалИнвестБанка. В систему страхования вкладов банк входит с марта 2005 года.

Структура владения достаточно размыта. Бенефициарами банка через ООО «Бюрократ» выступают Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов (по 9,33%), через ООО «Хорт» — Тамара Алексашина (9,87%), а напрямую по 9,99% принадлежит Анатолию Золотых и Юлии Чечет, 9,96% — Елене Тарасовой, 9,94% -Татьяне Варавиной, по 9,87% — Надежде Леденевой и Николаю Жерелину. На миноритариев приходится 0,50% акций.

Отметим, что до декабря 2014 года Золотых и Власова являлись крупнейшими владельцами Рост Банка, а также входящих в его группу СКА-Банка, Тверьуниверсалбанка, банка «Кедр» и Аккобанка. В декабре 2014 года был запущен процесс финансового оздоровления кредитных организаций. Санатором выступил Бинбанк, который приобрел пять банков за символический 1 рубль. С сентября 2017 года уже Бинбанк был отправлен на санацию с участием Фонда консолидации банковского сектора.

Олег Карчев, указанный в схеме владения как лицо, под значительным влиянием которого находится банк, владел 30% акций АО «БайкалИнвестБанк» на конец первого полугодия 2017 года (данные промежуточной отчетности по МСФО). Кроме того, Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов через ООО «Бюрократ» полностью контролируют АО «Банк Реалист» (бывш. АО «Московско-Парижский Банк»).

Сеть банка, помимо головного отделения, расположенного в Иркутске, включает в себя филиал в Москве, три дополнительных, семь операционных и 28 кредитно-кассовых офисов. Также банк владеет 22 собственными банкоматами. Средняя численность сотрудников за первое полугодие 2017 года составляла 135 человек.

Корпоративным клиентам банк предлагает РКО, депозиты, кредитование, банковские гарантии, зарплатные проекты, таможенные карты, валютные операции и валютный контроль, депозитарные услуги, операции с драгметаллами, дистанционное банковское обслуживание, а также услуги торгового эквайринга. Ключевыми клиентами БайкалИнвестБанка выступают обрабатывающие и производственные предприятия, торговые и строительные компании.

Розничный бизнес в основном сосредоточен на привлечении вкладов, авто и потребительском кредитовании. Также физическим лицам доступны РКО и интернет-банк, денежные переводы (Western Union, Contact, «Золотая Корона»), банковские карты платежной системы Visa, золото, монеты и обезличенные счета в драгметаллах, услуги депозитария, брокерское обслуживание, сейфовые ячейки.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 7,6% (или 832,1 млн рублей), составив 11,8 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 39,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 41,5% до 39,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 99 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 33,5% до 35,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 515 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 6,9% до 6,1%, при этом их номинальный объем сократился на 38,5 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 2,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 10,5% (или 204,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,3% и 81,7% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,13% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 60,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 80,5% и 19,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 55,5% до 60,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 1 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 25,6% до 20,4%, при этом их номинальный объем сократился на 401,2 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 10,4% до 9,2%, при этом их номинальный объем сократился на 49,6 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 8,1% до 9,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 279,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 7,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 1 млрд рублей (или 16,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 54,2%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 62,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,6% до 1,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 11,1 млрд рублей (156,3% от величины кредитного портфеля).

Согласно данным пояснительной информации к отчетности банка по РСБУ за 2017 год, порядка 45% кредитного портфеля банка на 1 января 2018 года формировали ссуды, выданные компаниям, занятым в добыче полезных ископаемых, и обрабатывающим производствам. 12,2% кредитов было выдано строительным предприятиям, 8,7% — компаниям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. 50% активов банк на 1 января 2018 года относил к I и II категориям качества, 8% — к безнадежным ссудам (V категория качества).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 2,4 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 222,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 239,9 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 40,5 млн рублей.

Совет директоров: Олег Карчев (председатель), Надежда Бобылева, Сергей Давымока, Дмитрий Попов, Евгения Никишова.

Правление: Надежда Бобылева (председатель), Олег Кондратович, Андрей Казаков, Юлия Терновая, Юлия Лызуненко.

