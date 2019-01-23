Справка Banki.ru

Банк основан в Санкт-Петербурге в 1989 году под наименованием «Ленинградский инновационно-коммерческий банк железнодорожного транспорта» («Ленжелдорбанк») и зарегистрирован еще Госбанком СССР. Первыми пайщиками банка выступили Октябрьская железная дорога и другие предприятия железнодорожного транспорта Санкт-Петербурга. В ноябре 1989 года банк получил действующее наименование — «Балтийский». С 2001 года функционирует в форме акционерного общества. С февраля 2005 года входит в систему страхования вкладов. В 2006 году центральный офис банка переехал в Москву. В марте 2015 года в банке было принято решение о возврате головного офиса из Москвы в Северную столицу. После присоединения к Альфа-Банку бизнес кредитной организации будет сосредоточен в Петербурге и на Северо-Западе, а филиалы в других регионах будут ликвидированы или сократят свое присутствие.

В августе 2014 года ЦБ объявил о санации Балтийского Банка с участием Альфа-Банка. Процедуру санации инициировало Агентство по страхованию вкладов по результатам инспекции финансового учреждения в 2014 году. Санации банка предшествовал конфликт между его основными владельцами — президентом банка Олегом Шигаевым и основателем Петербургского агентства недвижимости Андреем Исаевым, которые не могли договориться о продаже Балтийского Банка.

Ранее бенефициарами кредитной организации выступали ОАО «Альфа-Банк» (88,99%) и ООО «Элекс-недвижимость» (10,99%). С октября 2015 года единственным акционером кредитной организации является Альфа-Банк (100%).

Сеть подразделений банка включает в себя филиал и один дополнительный офис в Санкт-Петербурге. При этом стоит отметить, что за период с начала 2016 года банк сократил свою сеть отделений и географическое покрытие, а также численность сотрудников, что предусмотрено планом финансового оздоровления банка (в части снижения уровня операционных расходов). Собственная сеть банкоматов также была сокращена, на данный момент клиентам доступна банкоматная сеть Альфа-Банка. Списочная численность сотрудников на 1 января 2018 года составляла 438 человек (на 1 января 2017 года — 1 477 человек). На 1 января 2017 года банк обслуживал около 5,3 тыс. корпоративных и порядка 1,2 млн частных клиентов.

Кредитная организация предлагает стандартный набор банковских продуктов и услуг, в том числе расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, эквайринг, депозиты, векселя, операции на межбанковском денежном рынке, аккредитивы, гарантии, интернет-банкинг и др. Ключевые направления бизнеса — кредитование юридических и физических лиц, РКО (в том числе по зарплатным проектам), операции на рынке ценных бумаг, привлечение в депозиты средств частных клиентов, которые в офисах банка могут также осуществить денежные переводы через систему Western Union, арендовать сейфовые ячейки, оформить банковские карты международных платежных систем Visa и MasterCard. В обращении находятся 559,5 тыс. карт, эмитированных банком. Согласно данным годовой отчетности по РСБУ за 2017 год, основной объем корпоративных кредитов сформирован ссудами предприятиям финансового сектора.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,3% (или 170,9 млн рублей), составив 57,1 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 97,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. Стоит отметить, что практически весь объем привлеченных средств представлен средствами АСВ, полученными банком в рамках санации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 2,1% до 1,9%, при этом их номинальный объем сократился на 98,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 98,3% до 97,7%, при этом их номинальный объем сократился на 194,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил −36,6 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 4,1% (или 1,4 млрд рублей).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 64% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 91,2% и 8,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 27,3% до 27,2%, при этом их номинальный объем сократился на 28,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 64,2% до 64%, при этом их номинальный объем не изменился;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 1,6% до 2,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 294,4 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4,7% до 4,6%, при этом их номинальный объем сократился на 89,9 млн рублей;

• доля прочих активов не изменилась (1,6%), при этом их номинальный объем сократился на 5,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 15,5 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 28,2 млн рублей (или 0,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 99,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 75,9% до 77,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 36,8%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,7 млрд рублей (11,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 36,5 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 562,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 1,3 млрд рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 356 млн рублей.

Совет директоров: Андрей Соколов (председатель), Михаил Гришин, Алексей Чухлов, Олег Серов, Алексей Марей.

Правление: Дмитрий Алексеев (председатель), Елена Беляева, Тамара Екимова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru