Банк был учрежден в октябре 1990 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью на базе отделения Промстройбанка СССР под наименованием КБ «Охабанк». В октябре 1998 года организационно-правовая форма была изменена на ООО. В конце июня 2001 года Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) приобрел контрольный пакет сахалинского ООО «КБ «Охабанк». Эта покупка осуществлялась в рамках намеченной на 2001—2002 годы совместной программы нефтяной компании «Роснефть» и ВБРР. Перед приобретением акций кредитной организации банк обслуживал финансовые потоки и принадлежал «Сахалинморнефтегазу» — дочернему предприятию «Роснефти».

В сентябре 2015 года Охабанк был переименован в ООО «Банк «Фридом Финанс» (сокращенно — ООО «ФФин Банк») и в это же время переехал из Сахалина в Москву. В феврале 2005 года вступил в систему страхования вкладов.

Долгое время основным акционером банка выступала компания ОАО «НК «Роснефть», которая напрямую и через ОАО «ВБРР» владела 89,18% акций банка. В число акционеров входили также НК «Росагронефтепродукт» (6,99%), ООО «Дельтапром» (2,15%), ЗАО «Инвестиционная компания «Регион» (1,68%), которые, в свою очередь, являлись акционерами ОАО «ВБРР». В состав совета директоров банка, соответственно, входили представители топ-менеджмента ОАО «ВБРР» и ОАО «НК «Роснефть».

26 марта 2015 года произошла смена собственников банка. Из состава участников вышли ОАО «Всероссийский банк развития регионов» и ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», продавшие свои доли в полном объеме (99,28%). По 10% в уставном капитале банка перешли новым участникам, которыми стали председатель совета директоров Тимур Турлов, Максим Повалишин, Виктор Шадрин, член совета директоров Дмитрий Панченко, Сергей Гришин, а также граждане Республики Казахстан Азамат Салыкбаев, Аскар Таштитов, Сакен Усер, Куаныш Сабыров, Радмила Жаксылыкова.

В настоящий момент 99,99% капитала банка принадлежит инвестиционной компании «Фридом Финанс». Конечным владельцем 93% этой ИК владеет председатель наблюдательного совета банка Тимур Турлов, 7% приходится на долю миноритариев.

Помимо головного офиса, расположенного в Москве, сеть банка представлена восемью кредитно-кассовыми офисами, двумя операционными офисами и одной операционной кассой вне кассового узла. Собственных банкоматов у банка всего два. Среднесписочная численность персонала за девять месяцев 2017 года составляла 64 человека (за девять месяцев 2016 года — 26 человек).

Своим клиентам банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, открытию и ведению счетов, в том числе брокерских, денежные переводы и платежи, кредитование физических лиц, интернет-банк, вклады для физических лиц, сейфовые ячейки. Выпуском банковских карт не занимается. По данным отчетности банка за III квартал 2017 года, основными клиентами банка являются физические лица и инвестиционные компании.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 16,2% (или 200,3 млн рублей), составив 1,4 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 26% до 28,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 86,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 25,1% до 24,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 40,7 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 27,8% до 28%, при этом их номинальный объем увеличился на 59,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 455,7 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,4% (или 6,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 31,7% и 68,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 32,31% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 56,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 71,5% и 28,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 1,2% до 1,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 64,3% до 56,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 19,6 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 8,2% до 17,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 147,3 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 12% до 16,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 85,8 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 0,9% до 1,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,9 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 13,3% до 6,8%, при этом их номинальный объем сократился на 66,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 22,4 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 7 млн рублей (или 45,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 71,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 71,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,4%. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 135 тыс. рублей (0,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 249,1 млн рублей, из которых 56,3 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 403,1 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 2,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 10,5 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 28 тыс. рублей.

Наблюдательный совет: Тимур Турлов (председатель), Геннадий Салыч, Максим Повалишин, Евгения Астахова, Аскар Таштитов.

Правление: Геннадий Салыч (председатель), Татьяна Дерюгина (главный бухгалтер), Ольга Шандрина.

