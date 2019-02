Справка Banki.ru

АО «Банк Реалист» (бывш. АО «Московско-Парижский Банк») — небольшой по размеру активов столичный банк, сконцентрировавший свою деятельность на обслуживании компаний, действующих в строительном секторе экономики Московского региона. Ключевыми операциями для финансового учреждения являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение во вклады средств населения, а также операции на межбанковском рынке. Основным источником фондирования активных операций кредитной организации выступают средства физических лиц и собственные средства банка. Бенефициарами общества выступают председатель совета директоров банка Олег Карчев, Алексей Абрамов и Владислав Мангутов.

Банк был образован в форме товарищества с ограниченной ответственностью и затем зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации в 1993 году как Московско-Парижский Банк. Свою деятельность банк ведет с 1994 года. В 2000 году кредитная организация изменила свою организационно-правовую форму на акционерное общество и уже в 2001 году произвела эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций. С марта 2005 года участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В январе 2018 года банк сменил наименование на действующее — АО «Банк Реалист».

Ранее бенефициаром банка выступал бывший вице-президент ГК «Мортон» Егор Храмов (61,79%, через ООО «Бастион»), занимавший на тот момент пост председателя совета директоров кредитной организации, еще по 8,49% акций кредитной организации принадлежали Зауру Ганиеву и Марии Ивановой, по 8,48% — Александру Ромазанову и Кириллу Алферову, 4,26% контролировала Александра Зверева.

С июля 2017 года бенефициарами банка являются Алексей Абрамов (33,33%), Владислав Мангутов (33,34%) и Олег Карчев (33,33%). Олег Карчев является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28 находится банк.

Помимо головного офиса, финансовое учреждение располагает небольшой сетью представительств, включающей в себя четыре дополнительных офиса в Москве, три кредитно-кассовых и три операционных офиса (Владимир, Екатеринбург, Казань, Кострома, Нижний Новгород, Ярославль). Среднесписочная численность персонала на 1 апреля 2018 года составляла 135 человек (годом ранее — 97 человек). Обслуживание пластиковых карт, эмитированных организацией, и предоставление услуг по осуществлению платежей производятся через три банкомата и шесть терминалов, расположенных в Москве.

Клиентская база финансового учреждения достаточно диверсифицирована по своей структуре и включает в себя такие компании, как ГК «Мортон», ГК «Основа», АО «МСК Энерго», ООО «Акрилан», ООО «НЭТ», ООО «Арго Трэвел», Московский институт банковского дела, Московский институт права, Московский институт физической культуры и спорта.

Спектр предлагаемых банком физическим лицам услуг и продуктов включает в себя различные виды кредитов, линейку вкладов, расчетно-кассовое обслуживание, пластиковые карты (MasterCard), аккредитивы, денежные переводы без открытия счета (UNIStream, «Золотая Корона»), удаленное банковское обслуживание и аренду депозитарных ячеек, страховые продукты.

Перечень услуг и продуктов, доступных юридическим лицам, также отличается разнообразием и включает в себя РКО, валютные операции, кредитование, депозиты, депозитарное обслуживание, операции с ценными бумагами, банковские карты, индивидуальные банковские сейфы, удаленное банковское обслуживание.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,3% (или 9,9 млн рублей), составив 3,3 млрд рублей на 01.04.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных банком за счет размещения собственных ценных бумаг, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 36,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 35,8% до 36,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 15,9% до 16,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 27,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 0,7% (или 8,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 34,7% и 65,3% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 176 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,32% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 51,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 85,7% и 14,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 51,9% до 51,6%, при этом их номинальный объем сократился на 16,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 6,2% до 12,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 193,9 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 26,2% до 22,1%, при этом их номинальный объем сократился на 140 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,2% до 9,7%, при этом их номинальный объем сократился на 50 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 0,9% до 1,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 11 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,5% до 3,3%, при этом их номинальный объем сократился на 8,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,7 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 16,6 млн рублей (или 1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 91,2%. Согласно данным промежуточной отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных кредитов представлен преимущественно следующими отраслями экономики: операции с недвижимым имуществом — 23,1%, строительство — 21,5%, оптовая и розничная торговля — 16,5%, обрабатывающие производства — 15,6%. При этом более 90% корпоративного портфеля приходится на ссуды предприятиям малого и среднего бизнеса. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 57,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 2,4% до 2,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 24,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2 млрд рублей (119,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 732,1 млн рублей, из которых 730 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 6,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 81,4 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 26,6 млн рублей.

Совет директоров: Олег Карчев (председатель, президент), Борис Левин, Алексей Винников, Александр Порожняк, Татьяна Хромова.

Правление: Сергей Давымока (председатель), Лариса Леденева, Елена Горбылева.

