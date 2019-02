Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в начале 1990 года. Прежнее наименование — ООО «КБ «Сочигазпромбанк». До 2007 года был уполномоченным банком ОАО «Газпром» по Краснодарскому краю, обслуживал региональные подразделения материнской организации, а также санаторно-курортные и гостиничные предприятия края. С февраля 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2007 году Сочигазпромбанк был приобретен банком «Зенит»*, присвоившим ему текущее наименование — «Банк Зенит Сочи». В июле 2010 года последний был преобразован в ЗАО, а в конце 2014 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

В настоящий момент ПАО «Банк Зенит» контролирует 99,50% акций кредитной организации. Оставшаяся часть акций (0,50%) приходится на акционеров-миноритариев.

Головной офис банка расположен в городе Сочи. Сеть подразделений включает в себя пять дополнительных офисов, две операционные кассы вне кассового узла и один операционный офис. Среднесписочная численность персонала на 1 января 2017 года составляла 233 человека. К услугам клиентов 24 собственных банкомата и восемь пунктов выдачи наличных.

Корпоративным клиентам предлагаются основные банковские услуги, включая расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования (в том числе малого и среднего бизнеса), лизинг, предоставление банковских гарантий, дистанционное обслуживание, осуществление международных расчетов, конверсионные операции, обслуживание внешнеэкономической деятельности, зарплатные проекты (Visa, MasterCard, «Мир»), эквайринг и др. Физическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции, кредитование в рублях и иностранной валюте (потребительское, ипотечное и автокредитование), аренда индивидуальных банковских сейфов, осуществление денежных переводов по системам Western Union и «Золотая Корона», выпуск и обслуживание банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard, интернет-банк, операции с аккредитивами, конверсионные операции и др.

Всего банк обслуживает около 8,7 тыс. клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и более 9 тыс. клиентов — физических лиц. В числе клиентов банка на расчетно-кассовом обслуживании в различные периоды были замечены «Торгово-Промышленная Компания «Сочи», ООО «Балтика-Сочи», ООО «Юг-Ойл», ООО «Сочи Экспо-ТПП», ООО «Славянск ЭКО», ООО «Русский сезон», ООО «Алтима», ООО «СтройТрастСервис», ОАО «Анапасельхозтехника», ООО «Автотехцентр «Арсенал», ООО «Торговый Дом «Олимп», ООО «Ассоль Сочи Тур», ООО «Эс-ДжиТурс», ООО «Пансионат «Эльдорадо», ООО «Пансионат «Горный», ООО «Драфт», ООО «Туапсе Транс Маркет», ООО «Лидер пласт», ООО «Градиент» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4% (или 212,2 млн рублей), составив 5,1 млрд рублей на 01.01.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За анализируемый период в структуре привлеченных средств произошли следующие изменения:

• доля средств физических лиц в пассивах увеличилась c 35,6% до 44%, при этом их номинальный объем увеличился на 356 млн рублей;

• доля средств юридических лиц в пассивах сократилась c 35,6% до 31,1%, при этом их номинальный объем сократился на 307,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных межбанковских кредитов;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств на счетах лоро.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.01.2018 составил 828,8 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 22,2% (или 150,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 16,1% и 83,9% соответственно.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 58,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.01.2018 составляют 80,8% и 19,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 54,5% до 58,3%, при этом его номинальный объем увеличился на 80,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 6,8% до 15,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 450,4 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 18,7% до 6,8%, при этом их номинальный объем сократился на 650 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 14,9% до 13,3%, при этом их номинальный объем сократился на 113,1 млн рублей;

• доля основных активов увеличилась c 4,3% до 4,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 14,4 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 80,6 млн рублей (или 2,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 72,8%. На январь 2017 года основной объем корпоративных ссуд был выдан предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере торговли (70,6%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 58,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 9,9% до 6,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 12,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 5,7 млрд рублей (190,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.01.2018 составляет 350 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 744 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 157,2 млн рублей. Прибыль по итогам 2016 года — 195,8 млн рублей.

Совет директоров: Игорь Белых (председатель), Сергей Боев, Роман Черняков, Дмитрий Дьяков, Наталья Колова, Виктор Романович, Игорь Сосин, Михаил Шахов, Дмитрий Юрин.

Правление: Игорь Сосин (председатель), Марина Птицина, Людмила Дудник, Асида Губаз, Анна Новицкая, Евгений Куликов.

* Банковская группа «Зенит» — крупная московская банковская группа, имеющая значительные интересы в Татарстане, занимающаяся всеми видами банковских услуг. Группа представлена в 26 регионах РФ, собственная сеть продаж насчитывает более 130 точек. На текущий момент в группу, помимо ее ядра — ПАО «Зенит», входят еще четыре банка: ПАО «Липецккомбанк», ПАО «СпиритБанк», АО «Банк Зенит Сочи», ПАО «АБ «Девон-Кредит».

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru