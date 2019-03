Справка Banki.ru

Банк образован в 1989 году на паевой основе под наименованием «Искитимский коммерческий банк» в г. Искитиме (Новосибирская область). В 1991 году получил новое название — «Коммерческий банк «Рось». В 2006 году КБ «Рось» был приобретен одним из крупнейших по оборотам брокером страны — «Брокеркредитсервисом»* (БКС), кредитная организация была переименована в «БКС Банк» и акционирована. Эксперты называли одной из целей покупки выдачу маржинальных кредитов под залог ценных бумаг через банк, в обход регулирования ФСФР. Однако владельцы БКС поставили иную цель — создать универсальное банковское учреждение и сформировать полную линейку банковских услуг, в том числе и розничных: потребительское и автокредитование, выпуск кредитных карт. В феврале 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов. В ноябре 2007 года кредитная организация была вновь переименована — в «БКС — Инвестиционный банк». С ноября 2018 года банк вновь осуществляет деятельность под наименованием АО «БКС Банк». Последнее время банк, помимо своего основного направления — инвестиционных услуг, операций на рынках валюты и ценных бумаг, начал развивать еще и розничное кредитование.

На текущий момент банк на 100% подконтролен ООО «Компания БКС» (конечный бенефициар — Олег Михасенко).

Головной офис банка в декабре 2018 года был переведен из Новосибирская в Москву. Сеть подразделений также включает в себя филиал в Москве и 53 кредитно-кассовых офисов, расположенных в 39 городах России. Сеть собственных банкоматов насчитывает 49 устройств. Численность сотрудников на 1 сентября 2017 года составляла 1 702 человека.

Фактически основными направлениями деятельности «БКС — Инвестиционный Банк» можно назвать операции с ценными бумагами и расчетное обслуживание компаний материнской группы. Предприятиям материнской группы БКС, а также другим организациям банк предоставляет услуги по открытию, ведению расчетных, накопительных, специальных брокерских, корреспондентских счетов, расчетам по аккредитивам, а также по различным видам кредитования.

Банк предлагает физическим и юридическим лицам следующие продукты и услуги: аренду индивидуальных банковских сейфов, расчетно-кассовое обслуживание, широкую линейку депозитов, структурные продукты, кредитные продукты, услуги системы дистанционного обслуживания «БКС-Интернет-банк» и Интернет-портала по управлению финансами «БКС-онлайн», выпуск пластиковых карт на базе собственного процессингового центра, а также операции по купле/продаже ценных бумаг, иностранной валюты, операции с производными финансовыми инструментами, переводы в рублях и иностранной валюте, обслуживание экспортно-импортных контрактов. Услуги как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц объединены в продуктовые пакеты.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 5,2% (или 3,3 млрд рублей), составив 59,9 млрд рублей на 01.12.2017.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных банком за счет размещения собственных ценных бумаг, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 58% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За анализируемый период в структуре привлеченных средств произошли следующие изменения:

• доля средств физических лиц в пассивах увеличилась c 20,1% до 28,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,5 млрд рублей;

• доля средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 49,3% до 58%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,6 млрд рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных межбанковских кредитов минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств на счетах лоро.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.12.2017 составил 6,3 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 99,1% (или 3,1 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,5% и 89,5% соответственно.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 44,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.12.2017 составляют 77,6% и 22,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 3,6% до 4,8%, при этом его номинальный объем увеличился на 612,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 12% до 29,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 10,1 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 60,6% до 44,4%, при этом их номинальный объем сократился на 11,7 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,3% до 12,9%, при этом их номинальный объем сократился на 662,6 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные активы минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 10,4% до 8%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,9 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 612,4 млн рублей (или 26,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 92,1%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 51%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 12,9% до 8,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 32,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,4 млрд рублей (81,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.12.2017 составляет 26,6 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.12.2017 составляет 251,6 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,8 трлн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2016 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 356,5 млн рублей. За 11 месяцев 2017 года кредитная организация продемонстрировала положительный финансовый результат с прибылью в 304,7 млн рублей.

Совет директоров: Олег Михасенко (председатель), Елена Степакина, Константин Хлызов, Станислав Новиков, Дмитрий Пешнев-Подольский.

Правление: Дмитрий Пешнев-Подольский (председатель), Марина Родионова, Дмитрий Сусин, Денис Иванищенко.

* ООО «Компания БКС» («Брокеркредитсервис») — один из лидеров российского инвестиционного рынка, головная компания одноименной финансовой группы. Образована в 1995 году в Новосибирске, первый офис в Москве открыла в 2000 году. Основным владельцем группы выступает ее создатель и президент Олег Михасенко. Помимо банка и ООО «Компания БКС», в состав финансовой группы входят ЗАО «УК «БКС», ООО «УК «БКС — Фонды недвижимости», BrokerCreditService (Cyprus) Limited, ООО МСД (специализированный депозитарий), НОУ «Учебный центр БКС». В группе работают порядка 3,6 тыс. сотрудников. ФГ БКС является одним из лидеров российского рынка брокерских услуг с совокупным оборотом в 64 трлн рублей (по данным 2015 года) и совокупными активами 173,6 млрд рублей (на 30 июня 2016 года, данные группы). Доля оборотов на Московской бирже — 27,8%.

Филиальная сеть группы на сегодняшний день включает в себя 44 офиса и 56 агентских пунктов в крупнейших городах России. Группа является одним из ведущих операторов российского фондового рынка по размеру клиентской базы — более 250 тыс. клиентов на 2016 год, в том числе компания выступает лидером по количеству клиентов-юрлиц — более 4 тыс. компаний.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru