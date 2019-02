Справка Banki.ru

Фининститут основан в октябре 1990 года как паевой банк на базе Чувашского республиканского управления Промстройбанка СССР. Учредителями выступили его клиенты и партнеры — крупные предприятия и организации республики. Первоначальный уставный капитал кредитной организации составил 18,5 тыс. рублей. В декабре 1991 года учредители приняли решение об акционировании, и уже в январе 1992 года ЦБ РФ зарегистрировал банк как акционерный. В декабре 2004 года банк стал участником системы страхования вкладов.

Чувашкредитпромбанк является крупнейшим банком из трех, зарегистрированных в регионе, и выступает опорным банком Чувашской Республики. Его основным акционером выступает правительство Чувашской Республики в лице Министерства юстиции Чувашской Республики (62,27%). Александр Калинин контролирует долю в 19,65%, Артем Коржавин — 11,43%, Владимир Михайлов — 1,59%. Акционерам-миноритариям принадлежит 5,54% акций.

Помимо головного офиса, расположенного в Чебоксарах, сеть подразделений банка включает в себя девять дополнительных офисов, два кредитно-кассовых и три операционных офиса, три оперкассы вне кассового узла и одно представительство. Собственная сеть банкоматов насчитывает 57 устройств. Банк также располагает 25 терминалами. Фактическая численность персонала банка на 30 сентября 2017 года составляла 356 человек (на 31 декабря 2016 года — 360 человек).

В состав совета директоров банка входят ведущие топ-менеджеры таких организаций, как АО «Волжская Инвестиционная Компания», АО «Промсинтез», ООО «СпецФинПроект-Каскад», ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии, а также представители правительства Чувашии.

Связи с правительством Чувашии позволяют банку участвовать в реализации социальных программ республики и федеральных программ. Кредитная организация сотрудничает с МСП Банком по программам финансирования малого и среднего бизнеса, а также обслуживает счета местного бюджета.

В числе клиентов замечено значительное количество местных предприятий: МП УК ЖКХ МО г. Канаш, ЗАО «ТУС», ПАО «Дорисс», ЗАО «ССК Чебоксарский», АО «Канашский завод резцов», ООО «Канмаш ДСО», ООО «Честрой ЖБК», ООО «Элитстрой», ЗАО «Строительный трест № 3», ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация», ОАО ИФК «Надежда», ПАО «ХимПром», ОАО «Чувашметалл», ОАО «Чувашпромвентиляция», ОАО «Электроавтомат», ОАО «Центральный универмаг», ООО «Чувашгосснаб», АО «Волга Айс» и др. На обслуживании находятся около 70 тыс. юридических и частных лиц.

Розничные услуги являются важным направлением деятельности банка. Населению предлагается линейка вкладов, кредиты на различные цели (ипотека, образовательные, потребительские, автокредитование, на развитие личного подсобного хозяйства и другие цели), банковские карты (MasterCard и Visa), денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона», UNIStream, Contact, Blizko), РКО, интернет-банкинг, сейфовые ячейки, валютно-обменные операции, монеты из золота и серебра, VIP-обслуживание.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание в рублях, долларах, евро, китайских юанях, дистанционное обслуживание с помощью системы «Интернет-Банк-Клиент», корпоративные карты, торговый эквайринг, кредитование, банковские гарантии, зарплатные проекты, депозиты, инкассация денежных средств, валютные операции и валютный контроль, сейфовые ячейки, операции с ценными бумагами и драгоценными металлами.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,5% (или 30,8 млн рублей), составив 6,2 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 64,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 63,9% до 64,2%, при этом их номинальный объем сократился на 6,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 22,3% до 21,6%, при этом их номинальный объем сократился на 51,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 539,8 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 4,4% (или 24,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 8,7% и 91,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне низком уровне, составляя 9,89% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 62,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 76,3% и 23,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 64,4% до 62,5%, при этом их номинальный объем сократился на 135,2 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 1,2% до 1,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 40 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 11,2% до 12%, при этом их номинальный объем увеличился на 50 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 11,4% до 12,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 55,3 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 5,4% до 4,8%, при этом их номинальный объем сократился на 38,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,9 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 135,2 млн рублей (или 3,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 66,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 93,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,7% до 1,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 8,6 млрд рублей (220,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 750 млн рублей, из которых 600 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 14,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 120 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 12,5 млн рублей.

Совет директоров: Наталья Федотова (председатель), Александр Гребнев, Валерий Иванов, Ольга Ланцова, Владимир Моргутов, Людмила Морозова, Инна Комарова, Алан Тахоев, Ольга Казарина.

Правление: Инна Фарбер (и. о. председателя), Николай Еськов, Сергей Доронин, Наталья Игнатьева (главный бухгалтер), Евгений Теллин.

