Справка Banki.ru

Банк был создан в 1990 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью на базе отделения Агропромбанка СССР и зарегистрирован в селе Красный Яр Астраханской области под наименованием «Краскомбанк». Основными учредителями банка выступили СХП «Красноярец», ГП «Бузанское», РКЗ «Пушкино», ТОО «Дружба», ТОО «Картубинское». Банк был акционирован в 1998 году. С января 2005 года участвует в системе страхования вкладов. В 2011 году был переименован в Консервативный Коммерческий Банк.

Бенефициарами кредитной организации на текущий момент выступают предприниматели и члены совета директоров Андрей Трубицин (79,99%) и Ирина Клочкова (19,99%), являющиеся супругами. Доля миноритариев незначительна и составляет 0,02% акций.

Помимо головного офиса, расположенного в Астрахани, банк представлен дополнительным офисом в Астраханской области, кредитно-кассовым офисом в Санкт-Петербурге, а также филиалом и двумя допофисами в Москве, где, предположительно, и сконцентрирован бизнес банка. Списочная численность работников на 30 июня 2018 года составляла 176 человек (годом ранее — 175 человек).

Банк ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов, преимущественно в области РКО (рублевые и валютные счета для резидентов и нерезидентов РФ). Предлагается также и кредитование, однако его доля на балансе незначительная. В числе прочих услуг — выдача банковских гарантий, валютный контроль, торговый и интернет-эквайринг, зарплатные проекты и корпоративные карты, сейфовые ячейки, дистанционное банковское обслуживание.

В числе предоставляемых физическим лицам услуг — пластиковые карты Visa и MasterCard, сейфовые ячейки, кредиты (на индивидуальной основе), денежные переводы («Золотая Корона», «Лидер») и платежи, дистанционное обслуживание и пр.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 23,1% (или 2,6 млрд рублей), составив 13,6 млрд рублей на 01.08.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 81,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 2,2% до 1,6%, при этом их номинальный объем сократился на 28,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 74,5% до 81,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,9 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,6% (или 30,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 9% и 91% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 32,64% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью высоколиквидных активов, которая на отчетную дату формирует 62,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 33,8% и 66,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в кредитный портфель минимальна (менее 1%);

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 5,9% до 5,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 59,8 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 38,6% до 28,2%, при этом их номинальный объем сократился на 425 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 51,8% до 62,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,7 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,3% до 1,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 62,7 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,9% до 2,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 119,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 51,1 млн рублей. Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 65,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3,2% до 3,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности.

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 3,8 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 20 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 127,1 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 118 млн рублей.

Совет директоров: Анатолий Шкурин (председатель), Андрей Трубицин, Ирина Клочкова, Валентина Савина, Ольга Дмитриева, Руслан Закиров.

Правление: Сергей Коновалов (председатель), Илья Данилов, Юлия Ветрова, Елена Стрелюхина, Татьяна Попова, Ирина Шабалина.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru