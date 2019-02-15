Справка Banki.ru

Банк был учрежден под наименованием «Финансбанк» в 1997 году на базе открытого в 1994 году представительства турецкого банка «Финансбанк АШ» (Finansbank A. S., основан в 1987 году).

В августе 2006 года FIBA International Holding* (владелец Finansbank) продал контрольный пакет акций Finansbank A. S. (Турция) Национальному Банку Греции (NBG) за 2,8 млрд долларов США (3,8 капитала), в результате чего к нему перешли права на использование бренда «Финансбанк». При этом Fiba Group выкупила у Finansbank за 479 млн евро 41,8% акций Finansbank Romania и 100% голландского Finans International Holding N. V. (контролирует бизнес в России, Швейцарии, Нидерландах и т. д.). В связи с этим не вошедшие в сделку подразделения в России, Нидерландах, Румынии, Германии, Бельгии, Швейцарии, на Мальте, в ОАЭ и Украине перешли на новый бренд — Credit Europe Bank. Российский Финансбанк сменил наименование на «Кредит Европа Банк» в марте 2007 года. С февраля 2005 года банк является участником системы страхования вкладов.

До недавнего времени Credit Europa Bank N. V. (Голландия) контролировал 99,99% акций российской «дочки». Отметим, что конечным бенефициаром голландского холдинга, входящего в состав FIBA Group, выступает гражданин Турции, крупный бизнесмен Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu M. Ozyegin).

В сентябре 2018 года Credit Europe Bank N. V. завершил продажу контрольного пакета акций российского банка Fiba Holding A. S. и Fina Holding A. S., которые в свою очередь контролируют Credit Europe Bank N. V.

В результате сделки на текущий момент (по состоянию на 20 сентября 2018 года) Fiba Holding A. S. владеет 55% акций банка, Fina Holding A. S. — 35% акций, Credit Europe Bank N. V. контролирует 10% акций. Конечным бенефициарным владельцем банка остается Хюсню Мустафа Озйегин.

Головной офис российского Кредит Европа Банка расположен в Москве. Филиальная сеть кредитной организации насчитывает 61 отделение в 28 городах и пяти часовых поясах РФ, а также 514 банкоматов и более 18 тыс. точек продаж в 77 российских городах. По последним доступным данным, средняя численность работников банка превышала 3 тыс. человек.

Корпоративным клиентам, в том числе малому и среднему бизнесу, доступны услуги кредитования, торговое финансирование, расчетно-кассовые операции, зарплатные программы, торговый эквайринг, инкассация, корпоративные пластиковые карты (Eurocard / MasterCard Business), конверсионные операции, размещение свободных денежных средств на депозиты, факторинг (в том числе факторинг арендных платежей и другие программы), аккредитивы, банковские гарантии, корпоративное страхование, лизинг, дистанционное обслуживание.

Физическим лицам доступны вклады, кредиты (наличными, на товары и услуги, автокредиты, ипотека, на туры и путешествия), пластиковые дебетовые/кредитные карты (MasterCard, Visa, различные совместные карты), денежные переводы (в том числе по системе Western Union), интернет-банкинг, страхование и др. В I квартале 2015 года банк присоединился к программе государственного субсидирования автокредитов. В рамках программы автокредитования банк сотрудничает с крупнейшими официальными дилерами по всей стране.

На конец 2018 года банк обслуживал 6 млн клиентов — физических лиц и более 20 тыс. корпоративных клиентов (5,4 тыс. корпоративных клиентов и 15 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса). Банк также поддерживает партнерские отношения и сотрудничает в рамках кобрендинговых программ и программ потребительского кредитования с ключевыми международными ритейлерами — «Ашан», «Метро Кэш энд Кэрри», «Икеа».

С начала 2018 года активы нетто кредитной организации показали рост на 8,2% — до 138,8 млрд рублей на 1 ноября. В пассивах банка рост фондировался вкладами физлиц, прибавившими в объеме 27,3%. Также наблюдается погашение 80% задолженности по межбанковским кредитам и сопоставимый в абсолютном выражении приток средств корпоративных клиентов (+18,7%). Привлекаемая ликвидность направлялась в активах преимущественно на кредитование физических лиц, портфель которых продемонстрировал рост, сопоставимый в абсолютном выражении с притоком вкладов физлиц. Положительную динамику продемонстрировали также кредиты предприятиям и организациям (+15,6%). При этом на сопоставимую величину в абсолютном выражении сократился портфель выданных межбанковских кредитов (-51,3%).

Ресурсная база кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 года была сконцентрирована на вкладах физических лиц, составлявших к отчетной дате половину пассивов. В структуре средств населения преобладали вклады срочностью от одного года. Вторым крупнейшим источником пассивов выступали средства корпоративных клиентов, занимавших на отчетную дату в пассивах 20,2%. Их структура в целом была представлена ресурсами различной срочности. Еще чуть меньшую долю занимал собственный капитал, его достаточность в соответствии с нормативом ЦБ Н1.0 составляла 11,3% (при минимуме в 8%). В состав капитала на отчетную дату был включен субординированный кредит по остаточной стоимости 1,8 млрд рублей, привлеченный в ноябре 2012 года от CEB Capital S. A. (Люксембург) в рамках выпуска еврооблигаций, на сумму 250 млн долларов США со сроком погашения до ноября 2019 года. Клиентская база достаточно большая, платежная динамика стабильная: обороты по счетам клиентов с начала 2018 года составляли 70—110 млрд рублей ежемесячно. Зависимость от средств физических лиц в последние годы заметно повысилась.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 79,5% нетто-активов. Высоколиквидные активы (преимущественно остатки в кассе и на корсчете в ЦБ) занимали 5,3%, выданные МБК — 3,7%, портфель ценных бумаг — 1,2%. На статьи прочих активов приходилось 9,0%, основные средства и нематериальные активы занимали 0,3%.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составила 110,3 млрд рублей. С начала 2018 года его объем вырос на 22,1%. Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 62,0%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный, с преобладанием сроков погашения свыше трех лет. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 13,5% до 7,7%. Уровень резервирования также сократился, однако с запасом покрывает просрочку, составив на отчетную дату 12,3% (на начало 2018 года — 20,0%). Имущество, переданное в залог в качестве обеспечения по ссудам, полностью покрывало на отчетную дату величину кредитного портфеля.

Кредитная организация регулярно совершает операции на рынке межбанковского кредитования, занимая при этом позицию нетто-кредитора. Обороты по размещению с начала 2018 года составляли от 11 млрд до 81 млрд рублей. На валютном рынке активность также регулярная и заметно выше, обороты по конверсионным операциям с начала 2018 года находились в среднем на уровне 300—500 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, за январь — октябрь 2018 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 431,9 млн рублей — почти вдвое меньше чем за аналогичный период 2017 года. За весь 2017 год чистая прибыль достигла 1,2 млрд рублей.

Совет директоров: Хюсню Мустафа Озйегин (председатель), Энвер Мурат Башбай, Мехмет Гюлешчи, Фаик Онур Умут, Илькорур Коркмаз.

Правление: Бехчет Халук Айдыноглу (председатель), Асад Вердиев, Анна Жлудова (главный бухгалтер), Нина Зубарева, Эмин Джандан.

* FIBA Group основана в 1987 году Хюсню Озйегином, контролируется семьей основателя. В FIBA Group входят дочерние банки, инвестиционные, факторинговые и лизинговые компании, осуществляющие свою деятельность в Турции, Швейцарии, Голландии, Германии, Бельгии, Мальте, Румынии, Украине, ОАЭ и Китае. Помимо финансового сектора, у группы значительные интересы в розничных сетях и девелоперском бизнесе, а также в авиации, недвижимости, энергетике, судоходном строительстве, туризме и других направлениях.

Важной задачей группы FIBA является формирование и развитие основополагающих ценностей внутри общества, способствующих повышению качества жизни человека с помощью образования. В соответствии с этой целью группа сотрудничает с фондом Матери и Ребенка (AÇEV), имеет свой собственный фонд имени Хюсню Озйегина и Университет Озйегина.

В структуру группы входит 66 компаний, численность сотрудников составляла порядка 12 тыс. человек. По последним доступным данным, совокупные активы FIBA Group составляли 17,2 млрд долларов США (свыше половины из них приходится на инвестиции за пределами Турции), собственный капитал группы составлял порядка 1,9 млрд долларов США.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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