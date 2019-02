Справка Banki.ru

Банк был учрежден в Республике Дагестан в декабре 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР как КБ «Кизлярский». В 2003 году, после смены состава совета директоров банк получил действующее наименование — ООО «КБ «Кредитинвест». Банк является участником системы страхования вкладов физических лиц с февраля 2005 года. В ноябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и был оштрафован.

На текущий момент бенефициарами банка выступают 19 физических лиц, многие из которых состоят в родственных связях. Основными бенефициарами являются Патина Абдулхамидова (13,51%), председатель совета директоров Госенхан Шейхмагомедов (11,22%), Абдула Мирзоев (8,82%), член правления Зумруд Мирзоева (8,24%), Хаир Хаиров (8,12%), Хадижат и Нурмагомед Муртузалиевы (мать и сын, совместно владеют 6,80% акций), член совета директоров, член правления Магомед Загидов (5,11%). Конечными бенефициарами, владеющими долями менее 5% акций, являются Асият Шахбанова (4,61%), Максуд Мирзоев (4,17%), член правления Каримат Алиева, Сахрудин Сахрудинов (по 4,00%), Магомед Алиев (3,81%), Мусагаджи Омаргаджиев (3,03%), Магомед Шайхмагомедов, Саадо Гапаров, Магомед Магомедов, Патимат Алиева (по 3,00%), Магомед Сулейманов (2,56%).

Помимо головного офиса, расположенного в г. Кизилюрте (Республика Дагестан), сеть подразделений банка включает в себя девять дополнительных офисов и одну операционную кассу вне кассового узла в городах Республики Дагестан. Банк выпускает пластиковые карты (MasterCard), для обслуживания которых в отделениях банка установлены три собственных банкомата и три пункта выдачи наличных. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года составляла 98 человек.

Банк оказывает стандартный набор банковских услуг. Юридическим лицам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств на депозиты, услуги для участников ВЭД, дистанционное обслуживание.

Частным клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (потребительское), вклады, денежные переводы (по системам Western Union, «Золотая Корона», UNIStream), выпуск пластиковых карт (MasterCard), валютное обслуживание.

Основные направления деятельности банка — кредитование коммерческих предприятий и населения, привлечение средств во вклады и расчетно-кассовое обслуживание предприятий и организаций. В банке обслуживаются значимые компании Республики Дагестан: ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго», ООО «Горская строительная компания», «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», ОАО «Даггаз», ОАО «Сулакэнерго», Строительная корпорация «Юг» г. Краснодар, Мостостроительная компания «Транстройнур», Холдинговая компания «Транстрой», ООО «Ростехцентр» г. Краснодар, Комитет Правительства РД по развитию и поддержке малого предпринимательства, Государственное автономное Учреждение филиал микрофинансирования субьектов малого бизнеса по РД, ГАУ фонд содействия кредитования малого предпринимательства по РД, ОАО «Буйнакский агрегатный завод», ОАО Завод «Точной механики» г. Каспийск, ОАО Завод «Электросигнал» г. Дербент, ЗАО Завод «ЭВНА» г. Кизилюрт, ОАО Радиозавод им. Плешакова г. Избербаш, Лизинговая компания СЦ «Кама-Лизинг» и другие.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 37,6% (или 572,5 млн рублей), составив 948,4 млн рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 12,7% до 22,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 16,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 50,1% до 30%, при этом их номинальный объем сократился на 476,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 367,4 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 10,4% (или 42,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 38,7% и 61,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 34,61% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 40,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 66,9% и 33,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 24,7% до 40,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 35,6% до 26,5%, при этом их номинальный объем сократился на 290,3 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 28,7% до 16,4%, при этом их номинальный объем сократился на 280,7 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 10,2% до 15,3%, при этом их номинальный объем сократился на 10,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 0,7% до 1,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 383,2 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 7 млн рублей (или 1,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 81,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 73,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 6,3% до 6,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 13,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 721,6 млн рублей (188,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 251,3 млн рублей, из которых 250 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 37,4 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 40,3 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 12,7 млн рублей.

Совет директоров: Госенхан Шейхмагомедов (председатель), Магомед Загидов, Камалудин Муртазалиев, Ариф Алиев, Али Шахбанов.

Правление: Шамиль Шейхмагомедов (председатель), Магомед Шейхов, Зумруд Мирзоева, Сайпилав Черкесов, Каримат Алиева.

