Справка Banki.ru

Банк был учрежден в декабре 1990 года в Ярославле на базе государственного областного управления Промстройбанка СССР под наименованием «Ярославский коммерческий банк «Кредпромбанк». Предположительно, в число первоначальных акционеров входили структуры Ярославской железной дороги. В 1993 году название было изменено на «Ярославский акционерный «Кредпромбанк», затем в 2002 году организационно-правовая форма преобразована в открытое акционерное общество, а название сокращено до «Кредпромбанк». В 2010 году наименование банка вновь изменилось — на OAO «Ярославский акционерный «Кредпромбанк». В сентябре 2016 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В ноябре 2004 года банк стал участником системы страхования вкладов. В 2014 году банк дважды привлекался к административной ответственности за нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и был оштрафован. В мае 2016 года произошло увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска акций на сумму 135,55 млн рублей. Таким образом, на текущий момент размер уставного капитала составляет 284 млн рублей.

На текущий момент бенефициарами банка выступают член совета директоров Татьяна Данилова (44,33%), Евгений Счастный (10,45), член совета директоров Сергей Мазуров (10,22%), Никита Филатов (9,80%), Анастасия Белоцкая (7,70%), Наталья Геер (7,35%), Владимир Казаков (6,15%), Сергей Орлов (2,45%). На миноритариев приходится 1,55% акций.

Банк представлен головным офисом в Ярославле, а также двумя операционными офисами — в Москве и Рыбинске Ярославской области. Банком планировалось открытие филиалов в Санкт-Петербурге и Белгороде, однако на текущий момент эти планы не были реализованы. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года составляла 112 человек.

Основные направления деятельности банка — расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, а также выдача банковских гарантий, валютные операции.

В числе доступных физическим лицам продуктов и услуг денежные переводы (Contact, «Золотая Корона»), линейка вкладов и потребительское кредитование, дистанционное обслуживание, аренда банковских сейфов.

Юридическим лицам банк предлагает кредитование (в том числе с господдержкой и в форме овердрафт), расчетно-кассовое обслуживание, интернет-банкинг, банковские гарантии, индивидуальные сейфы, депозиты, векселя, валютный контроль, зарплатные проекты. В числе клиентов банка ООО «Авто-ГПМ», ООО «Арт-Климат», ОАО «ВЗПО «Техника», ООО «Чистый пластик», ООО «Ярпогрузчиксервис» и др. Банк обслуживает около 1,6 тыс. клиентов — юридических и физических лиц.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,5% (или 280,6 млн рублей), составив 2,2 млрд рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 43,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 12,3% до 16,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 62,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 52,5% до 43,8%, при этом их номинальный объем сократился на 335,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах увеличилась c 5,9% до 6,5%, при этом их номинальный объем сократился на 5 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 471,9 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 7,1% (или 35,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 21,8% и 78,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 50 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 30,38% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 49,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 81,2% и 18,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 43,2% до 49,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 39,6% до 32%, при этом их номинальный объем сократился на 275,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 10,7% до 11,3%, при этом их номинальный объем сократился на 16 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 5,8% до 6,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 7,8 млн рублей (или 0,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 71,5%. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, наибольшую долю в корпоративном кредитном портфеле формируют ссуды предприятиям торговли (30,6%), промышленности (24,9%), а также строительства и операций с недвижимостью (7,6%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 92,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 11% до 11,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 24,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,7 млрд рублей (157% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 692,9 млн рублей, из которых 690 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5,4 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 42,5 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 35,4 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Данилов (председатель), Татьяна Данилова, Владимир Казаков, Сергей Мазуров, Марина Маслова.

Правление: Владимир Симонов (председатель), Марина Маслова, Дмитрий Садилов, Анастасия Белоцкая, Виктор Митянин.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru