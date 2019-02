Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в 1994 году. Первоначально действовал под наименованием «Первый Судоходный Банк» и контролировался архангельской компанией «Северное морское пароходство», занимающейся морскими перевозками. В Архангельске же располагался головной офис банка. Деятельность кредитной организации практически полностью заключалась в расчетном обслуживании своего акционера. В октябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов физических лиц.

В начале 2006 года кредитная организация сменила наименование на ЗАО «Банк «Промышленность и финансы» (ЗАО «Профибанк») и переехала в Санкт-Петербург. В январе 2007 года эстонский филиал крупнейшего частного банка Дании Danske Bank* (ранее Sampo Bank PLC, «дочка» финской группы Sampo, продавшей эстонский банк датчанам) стал владельцем 100% акций российского кредитного учреждения. В июне 2007 года было зарегистрировано наименование ЗАО «Данске банк». В декабре 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ЗАО на АО.

На текущий момент банк полностью подконтролен Danske Bank A/S (100%).

Помимо головного офиса, который с 2006 года находится в Санкт-Петербурге, банк располагает представительством в Москве. По данным отчетности МСФО на 30 июня 2018 года, численность сотрудников кредитной организации составляла 77 человек. Основная деятельность банка связана с обслуживанием корпоративных клиентов из Скандинавского региона (как иностранных компаний, так и дочерних структур в России). С физлицами банк почти не работает.

Юрлицам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные депозиты, управление денежными средствами (инвестиции в различные финансовые инструменты), кредитование (кредитные линии, овердрафты, гарантии, аккредитивы), услуги торгового финансирования, корпоративные и таможенные карты и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 46,4% (или 15,5 млрд рублей), составив 48,9 млрд рублей на 01.10.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 60,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 44,2% до 26%, при этом их номинальный объем сократился на 2 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 40,2% до 60,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 17,1 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 5,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 8,2% (или 406,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 11% и 89% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 76,79% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 60,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 87,5% и 12,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 36,6% до 27,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 54,8% до 60,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 11,2 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 5,2% до 10,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,4 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в основные средства;

• доля прочих активов сократилась c 3,4% до 1,9%, при этом их номинальный объем сократился на 205,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 13,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 1,1 млрд рублей (или 9,4%). Портфель полностью представлен корпоративными ссудами, преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 63,4%. На отчетную дату кредитная организация показывает нулевые остатки по счетам резервов на возможные потери по ссудам. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 10,2 млрд рублей (76% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 29,5 млрд рублей, из которых 26,3 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.10.2018 составляет 29,4 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 2,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 480,2 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 392,5 млн рублей.

Совет директоров: Фредерик Бйорн (председатель), Бо Веттерштейн, Оле Йоргенсен, Нина Бюрне, Прадип Рана, Лена Вайниомяки, Эдвин Корнелиус.

Правление: Эдвин Корнелиус (председатель), Нина Гололобова, Ольга Тарасова, Ольга Зенкова (главный бухгалтер), Эльвира Ягудина.

* Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. «Прародителями» Danske Bank были Northern Bank и Provinsbanken, основанные еще в начале XIX века. В 1871 году ими был учрежден Den Danske Landmandsbank. На протяжении XX века банк активно развивал сеть дочерних компаний, преимущественно в Северной Европе. В 1990 году Handelsbanken, Provinsbanken и Den Danske Bank объединились в одну компанию — Den Danske Bank, которая начала активно развиваться. В это же время Danske Bank Group продолжила пополняться новыми членами из числа датских, шведских и норвежских банков. В 2000 году Den Danske Bank был переименован в Danske Bank. В 2000-х годах Danske Bank Group стала крупнейшей финансовой группой Скандинавии и Северной Европы. Danske Bank продолжил присоединение компаний Финляндии и Норвегии.

В настоящее время группа Danske Bank представлена в 16 странах мира и оказывает широкий спектр услуг 2,8 млн частных лиц и корпоративных клиентов, включая клиентов малого и среднего бизнеса. В группе работает более 20 тыс. человек. Крупнейшими акционерами являются датская A. P. Moller Holding Group (20%) и BlackRock, Inc. (более 5%). Остальные акции находятся в свободном обращении.

Финансовые показатели группы на 1 июля 2018 года: активы — 580,9 млрд долларов США, капитал — 25,2 млрд долларов США, прибыль за шесть месяцев 2017 года — 1,43 млрд долларов США.

