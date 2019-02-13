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Банк был учрежден в 1999 году как ЗАО «Дж. П. Морган Банк». Первыми его акционерами стали нерезиденты Morgan Guaranty International Finance Corporation и J. P. Overseas Capital Corporation из штата Делавэр (США). Позднее почти 40% акций банка приобрела лондонская компания J. P. Morgan Securities Ltd. В 2001 году банк был приобретен инвестфондом «США — Россия» (сейчас Delta Private Equity Partners, DPEP) и переименован. Во второй половине 2005 года DPEP продал «ДельтаКредит» французской банковской группе Societe Generale*. 100% акций обошлись французам в 105 млн долларов США, а премия прежним владельцам составила 2,5 капитала банка. В январе 2011 года в рамках объединения российских активов группы Societe Generale 100% акций «ДельтаКредита» было приобретено Росбанком. На текущий момент «ДельтаКредит» на 100% контролируется Росбанком.

Головной и дополнительный офисы банка «ДельтаКредит» расположены в Москве. По два подразделения находятся также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а также по одному офису еще в 37 российских городах. По данным промежуточной отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года общее количество сотрудников на 30 июня 2018 года — 878 человек (на 30 сентября 2017 года — 849 человек). Сеть собственных банкоматов банка не развита, клиенты имеют возможность использовать банкоматы Росбанка (более 3 тыс. устройств по всей России). С 2001 года «ДельтаКредит» специализируется на ипотечном кредитовании. Ипотечный портфель «ДельтаКредит» по итогам первого полугодия 2017 года формировал 76,3% совокупного ипотечного портфеля группы SG, занимавшей по данному показателю пятую строчку среди всех российских банков. Ипотечные программы «ДельтаКредит» включают в себя кредиты на квартиру или долю, на покупку новостройки, рефинансирование, покупку готового дома, на комнату, улучшение жилищных условий, на строительство дома, покупку апартаментов, машиноместа/гаража. Ипотечные кредиты физическим лицам составляют долю равную 89,9% в финансовых активах организации.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 8,4% (или 14,8 млрд рублей), составив 192,1 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 48,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах не изменилась (1,7%), при этом их номинальный объем увеличился на 285,6 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных средств юридических лиц минимальна (менее 1%);

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 35,3% до 48,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 30,8 млрд рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 47,2% до 34,8%, при этом их номинальный объем сократился на 16,7 млрд рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 20,8 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 9,1% (или 1,7 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,8% и 89,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 1,9 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,08% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 81% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 89,3% и 10,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 78,7% до 81%, при этом их номинальный объем увеличился на 16 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 7,3% до 8,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 3 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 2,4% до 1,4%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 11,5% до 9,2%, при этом их номинальный объем сократился на 2,6 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 155,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 16 млрд рублей (или 11,5%). Кредитный портфель полностью сформирован ссудами, выданными физическим лицам. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 100%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 1% до 0,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 55,8 млрд рублей (35,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 15,9 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 93,4 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 161,2 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,7 млрд рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 1,7 млрд рублей.

Совет директоров: Дидье Огель (председатель), Арно Дени, Сергей Озеров, Мишель Кольбер, Илья Поляков, Стефан Демон.

Правление: Мишель Кольбер (председатель), Денис Ковалев, Елена Кудлик, Наталья Богачева, Жюльен Де Поммерол Эдуар Мари Франсуа Хуберт.

* Societe Generale — одна из крупнейших в мире банковских групп, третий по размеру активов и объему выручки розничный банк Франции. Банк был основан в 1864 году во Франции. В настоящее время группа представлена в 77 странах, в ее подразделениях работает более 160 тыс. сотрудников, которые обслуживают 33 млн клиентов. Societe Generale входит в «большую тройку» ведущих банков Франции. В РФ группа контролирует крупный универсальный Росбанк, розничные банки «ДельтаКредит» и «Русфинанс», компании «АЛД Автомотив» (операционный лизинг автомобилей и управление автопарком) и «СЖ Финанс» (лизинг грузового, автомобильного транспорта, различного вида оборудования, вендорное финансирование).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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