Справка Banki.ru

Банк «Девон-Кредит» учрежден в 1992 году в целях обслуживания компании «Татнефть» и других предприятий нефтяной отрасли Татарстана. В 1995 году организация была преобразована из закрытого в открытое акционерное общество, в августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В начале 2006 года «Татнефть» уступила принадлежавший ей пакет акций московскому ПАО «Банк Зенит», в результате чего «Девон-Кредит» стал членом банковской группы «Зенит»*.

Основным бенефициаром банка выступает ПАО «Банк Зенит» (99,37%). Еще 0,63% распределены между акционерами-миноритариями.

Сеть подразделений банка довольно обширна и включает в себя 18 дополнительных офисов, девять операционных касс вне кассового узла и один операционный офис, расположенные в Татарстане, Башкортостане и Чувашии. Кроме того, действует представительство банка в Москве. Сеть банкоматов и терминалов насчитывает порядка 500 устройств. Клиентам также доступна сеть банкоматов банковской группы «Зенит». Средняя численность сотрудников кредитной организации на 1 января 2017 года — 970 человек.

В число услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, входят кредитование (в том числе программы для малого бизнеса), зарплатные проекты, банковские гарантии, РКО, корпоративные депозиты и векселя, дистанционное обслуживание, документарные и валютные операции, операции на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание), обслуживание внешнеторговых контрактов, эквайринг, аренда сейфов и др.

Физическим лицам доступно кредитование (потребительское, ипотека, автокредиты, кредитные карты, программы для работников группы «Татнефть»), линейка вкладов, брокерское и депозитарное обслуживание, сейфовые ячейки, валютные операции, пластиковые карты (Visa), денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), аккредитивы и векселя, РКО и др.

Всего на обслуживании в банке около 700 тыс. клиентов — физических и юридических лиц. Это компании, связанные с нефтегазовой отраслью, торговые, производственные и строительные организации, предприятия сферы услуг, пищевой промышленности и др. Основу клиентской базы банка составляют дочерние предприятия ПАО «Татнефть» и их контрагенты, а также значительное количество местных предприятий. В числе клиентов ПАО «Таттелеком», ОАО «Альметевскнефтепродукт», ОАО «Меллянефть», АО «Татнефтепром», ОАО «Альметьевское ПО пассажирского автотранспорта».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 8,1% (или 2,4 млрд рублей), составив 31,5 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 63,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 63,6% до 63,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,5 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 25,9% до 24,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 200,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 2,8 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,2% (или 85,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 8,8% и 91,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 15,37% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 42,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 77,7% и 22,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 25,6% до 21,4%, при этом их номинальный объем сократился на 700,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 22,7% до 13,9%, при этом их номинальный объем сократился на 2,2 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 35,4% до 42,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,2 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 8,9% до 13,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,8 млрд рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,7% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 9,6 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 4,6% до 5,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 362,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 6,8 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 700,9 млн рублей (или 9,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 70,2%. Согласно данным годовой отчетности по РСБУ за 2017 год, основной объем корпоративных кредитов приходится на следующие отрасли экономики: оптовая и розничная торговля (34,5%), обрабатывающие производства (10,4%), добыча полезных ископаемых (8,5%), операции с недвижимым имуществом (8,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 56,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,4% до 0,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 3,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 7,9 млрд рублей (117,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 13,5 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 450,9 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 161,6 млн рублей.

Совет директоров: Олег Машталяр (председатель), Андрей Добрынин, Руслан Нуралиев, Константин Рыбаков, Нурислам Сюбаев.

Правление: Рустем Исхаков (председатель), Людмила Кузнецова, Марат Латыпов, Дмитрий Романов, Рустам Шигапов, Фарида Ахмерова, Владимир Мясников.

* Банковская группа «Зенит» — крупная московская банковская группа, имеющая значительные интересы в Татарстане и предоставляющая все виды банковских услуг. Группа представлена в 23 регионах РФ, собственная сеть продаж насчитывает 157 точек. На текущий момент в группу, помимо ее ядра — АКБ «Зенит», входят еще четыре банка: АКБ «Липецккомбанк», АКБ «СпиритБанк», АКБ «Банк Зенит Сочи», АБ «Девон-Кредит».

