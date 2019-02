Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1993 году как Санкт-Петербургский Экспортно-Импортный Банк. В 2004 году получил наименование ЗАО «Коммерческий Экспортно-Импортный Банк». В мае 2016 года наименование и организационно-правовая форма были изменены на АО «Экспортно-Импортный Банк». С января 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент бенефициарами банка являются члены совета директоров Прасковья Копанева (66,81%), Светлана Черкасова (9,79%), Александр Борисов (8,88%), Алексей Коваленко (7,6%), а также Татьяна Бельтова (3,52%) и Сергей Бабчин (2,35%). На акционеров, владеющих долями менее 1% голосующих акций, приходится немногим более 1%.

Головной офис банка расположен в Санкт-Петербурге. Сеть обслуживания и продаж включает в себя два филиала (в Пскове и в Москве), дополнительный офис и шесть операционных касс вне кассового узла. Численность персонала на 1 апреля 2018 года составляла 168 человек (годом ранее — 182 человека).

Банк обслуживает более 6 700 клиентов — юридических и физических лиц. Ключевыми заемщиками банка в 2017 году были компании, работающие с недвижимостью, арендными и сопутствующими услугами, строительные организации, обрабатывающие производства и торговые предприятия, основными клиентами — торговые, промышленные и строительные предприятия. В различные периоды клиентами банка были ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс», ОАО «Ладога» по производству мебели, ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга», АО «Универмаг «Московский», ОАО «Автогидроподъемник», ОАО «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга», ОАО «Рыбокомбинат пищевик», ГППО «Псковавтотранс», ООО «СПБ», ООО «ТВА Псков», ООО «ТВА Логистик», благотворительный фонд «Добродетель».

Частным лицам банк предлагает следующие услуги и продукты: вклады, денежные переводы без открытия счета (Western Union, Contact), валютно-обменные операции, продажу монет из драгоценных металлов, пластиковые карты (выпуск и обслуживание Visa), потребительские кредиты.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные и таможенные карты, зарплатные проекты, «Банк ─ Клиент», кредитование, банковские гарантии, депозиты, операции с иностранной валютой и пр.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,1% (или 5 млн рублей), составив 4 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 16,2% до 15,8%, при этом их номинальный объем сократился на 17,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 34,7% до 28,5%, при этом их номинальный объем сократился на 254 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,5 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,1% (или 1,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 36,1% и 63,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 36,43% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 33,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 52,4% и 47,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 36% до 33,3%, при этом их номинальный объем сократился на 113,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 17,9% до 19,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 48,8 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 20,1% до 21,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 57,7 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 21,8% до 21,9%, при этом их номинальный объем сократился на 261 тыс. рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 4,2% до 4,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,3 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 113,3 млн рублей (или 7,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 77,9%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 83,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 24,7% до 24,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 27,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,9 млрд рублей (141,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 772,9 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 337 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 38,9 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 5,3 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Шорин (председатель), Прасковья Копанева, Сергей Бабчин, Александр Борисов, Светлана Черкасова.

Правление: Прасковья Копанева (генеральный директор), Андрей Емуранов, Ирина Амосенко (главный бухгалтер).

