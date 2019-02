Справка Banki.ru

Банк основан в июне 1994 года как ТОО «Сибирский купеческий банк», неоднократно менял форму собственности, в 2011 году получил действующее название. В 1999 году банк, понесший серьезные потери в кризис 1998 года, прошел процедуру санации и сменил акционеров. Долгое время после этого банк был ориентирован на обслуживание финансовых потоков ОАО «Транссибнефть» — дочерней структуры АК «Транснефть», эксплуатирующей трубопроводную инфраструктуру в регионе (в объемах клиентских оборотов на компанию приходилось до 80%). Кроме того, организация владела крупным пакетом акций банка (через дочерние структуры). В 2005 году средства «Транссибнефти» из банка были выведены, и он был переориентирован на работу с малым и средним региональным бизнесом.

Отметим, что в начале 2016 года Банк России привлек руководителя Эксперт Банка к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Решение вступило в законную силу, Сергею Ефимову, занимавшему на тот момент пост председателя правления Эксперт Банка, был назначен административный штраф. Отметим также, что Сергей Ефимов выступал председателем правления банка еще с 2005 года, когда организация работала под наименованием «Сибирский Купеческий Банк». С мая 2018 года исполняющим обязанности председателя правления банка выступает Вера Борисова.

На текущий момент приоритетом банка является обслуживание физических лиц (вклады, кредитование, различные виды платежей), развитие сети продаж, сотрудничество с МСП Банком по программам финансирования малого бизнеса.

До января 2016 года основными бенефициарами банка выступали Игорь Захаров (19,64%), Любовь Маятникова (17,13%), Татьяна Орищенко, Анастасия Кузнецова (по 13,79%), Роман Стройков (11,62%), Андрей Бобров (9,91%), Геннадий Провоторов (8,62%), Сергей Ануфриев (5,47%).

На текущий момент бенефициарами банка являются председатель совета директоров Роман Стройков (92,80%), члены совета директоров Сергей Ануфриев (4,35%) и Дмитрий Новгородцев (1,42%), Антон Лукницкий и Александр Верпаховский (по 0,71%). На акционеров-миноритариев приходится 0,01% акций банка.

Головной офис банка расположен в Омске. Банк представлен двумя филиалами (в Санкт-Петербурге и Калининграде), четырьмя кредитно-кассовыми и одним операционным офисами, а также десятью операционными кассами вне кассового узла. Ранее банк располагал филиалами в Воронеже, Нижнем Новгороде и Тюмени, которые в декабре 2017 года были переведены в статус кредитно-кассовых офисов. Собственная сеть банкоматов насчитывает 13 устройств. Списочная численность персонала банка на 1 января 2017 года — 331 человек.

Банк реализует ряд программ кредитования физических лиц (предоставляет потребительские кредиты, автокредиты, ипотеку, кредиты наличными), а также кредитует предприятия (в том числе малый и средний бизнес), предлагает расчетно-кассовое обслуживание, вклады, гарантии, дистанционное обслуживание, денежные переводы (Contact, Western Union, «Город», «Золотая Корона»), услуги интернет-банкинга, прием коммунальных платежей, сейфовые ячейки, пластиковые карты (MasterCard), конверсионные операции и др. Основными клиентами банка на текущий момент являются представители малого и среднего бизнеса (торговля, строительство, производство), индивидуальные предприниматели и физлица.

В число клиентов банка в различные периоды входили такие компании, как ООО «Агротэк Спектр», ООО «Армакс-Групп», ОАО «Гипроавтоагрегат», Сельскохозяйственный Производственный кооператив имени С. М. Кирова, ООО «Монтажпроект», ООПЗ АО «Нефтехимавтоматика», ОАО «АСУ Нижегороднефтепродукт», ЗАО «Вяткатранском», АО «Ленпромтранспроект», ЗАО «Форткант» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,2% (или 95,8 млн рублей), составив 7,9 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 50,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 52,5% до 50,8%, при этом их номинальный объем сократился на 83,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 26,8% до 26,2%, при этом их номинальный объем сократился на 22,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 3,8% до 3,2%, при этом их номинальный объем сократился на 43,3 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1,6 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,7% (или 62,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 20,6% и 79,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 812 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 18,01% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 70,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 73,4% и 26,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 64,5% до 70,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 503,3 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 9,9% до 6,4%, при этом их номинальный объем сократился на 264,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в виде межбанковских кредитов минимальна (менее 1%);

• доля высоколиквидных активов сократилась c 16% до 13,6%, при этом их номинальный объем сократился на 173,5 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 7,7% до 8%, при этом их номинальный объем увеличился на 31,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 5,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 503,3 млн рублей (или 10%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 50,6%. Согласно отчетности банка за I квартал 2018 года, в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля доминируют отрасли оптовой и розничной торговли (46,4%), строительства (23,0%) и обрабатывающие производства (14,1%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 72,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 6,4% до 5,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 12,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4 млрд рублей (72,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 23,3 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 49,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 337,8 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 19,4 млн рублей.

Совет директоров: Роман Стройков (председатель), Сергей Ефимов, Сергей Ануфриев, Алексей Лукьянов, Игорь Захаров, Дмитрий Новгородцев, Наталья Шагинян.

Правление: Вера Борисова (и. о. председателя), Денис Шеремет, Елена Дорохова.

