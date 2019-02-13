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Кредитная организация была зарегистрирована в декабре 1992 года как акционерный инвестиционно-коммерческий банк «ТИПКО Венчур Банк». По решению собрания акционеров в 1994 году банк был переименован в акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва», а в 2007 году — в ОАО «Номос-Банк». В мае 2006 года контрольный пакет акций банка консолидировала группа «ИСТ» (совладелец — Александр Несис). В 2007 году к акционерам присоединилась Russia Finance Corporation B. V. из группы PPF, уже владевшей в России Хоум Кредит Банком.

В августе 2012 года PPF Group Петра Келлнера полностью вышла из капитала Номос-Банка. Большую часть (26,5%) акций, принадлежавших PPF Group, приобрела финансовая корпорация «Открытие»*. Данная сделка стоимостью порядка 15 млрд рублей стала первым этапом проекта по объединению Номос-Банка и банковского бизнеса ФК «Открытие». В 2013 году ФК «Открытие» консолидировала 51% голосующих акций Номос-Банка. Доля в 13,2% номинально (акции депонированы в программу депозитарных расписок — ГДР, обращающихся на Лондонской фондовой бирже) принадлежала Deutsche Bank Aktiengesellschaft; еще около 11,9% контролировала группа компаний «ИСТ» (через ряд кипрских фирм, ключевыми бенефициарами которых выступают Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Александр Несис, Дмитрий Соколов, Игорь Финогенов). Небольшая часть бумаг «Номоса» находилась в перекрестном владении; 18,6% акций обращались на Московской бирже.

В июле 2013 года «ФК Открытие» завершил процесс присоединения двух региональных «дочек» — Номос-Региобанка и Номос-Банка — Сибирь.

В апреле 2014 года ФК «Открытие» (инвесткомпания) довела свою долю до 74,9%. Остальные акции, в том числе выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (за исключением бумаг, приобретенных ФК «Открытие»), остались в свободном обращении. Сообщалось, что ФК «Открытие» была намерена довести свою долю в Номос-Банке до 100%, в будущем планировалось объединение Номос-Банка и банковского бизнеса ФК «Открытие». В июне 2014 года Номос-Банк был переименован в ОАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Осенью 2014 года произошла смена организационно-правовой формы на публичное акционерное общество в соответствии с законодательством.

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» являлся «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владел 55,2% голосующих акций. Акции банка также находились в свободном обращении на Московской бирже. Крупнейшими бенефициарами банка выступали: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков, Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находилась в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.

В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входили также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).

22 декабря 2014 года Банк России принял решение о санации НБ «Траст», занимавшего 28-е место по размеру активов. Санатором был назначен Банк «Финансовая Корпорация Открытие». ЦБ принял решение санировать банк «Траст» с участием инвестора, исходя из оценки Агентством по страхованию вкладов объема недостачи капитала на сумму 67,8 млрд рублей. Вся процедура санации была оценена в 127 млрд рублей, из которых 99 млрд регулятор должен был предоставить в виде кредита АСВ для финансовой помощи «Трасту», а дополнительный кредит на 28 млрд получил банк-санатор на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательствами банка. Согласно плану финансового оздоровления, «ФК Открытие» завершит присоединение «Траста» до конца 2020 года.

В июне 2015 года «Открытие» завершило сделку по покупке у группы «ИФД «КапиталЪ» банка «Петрокоммерц».

В апреле 2016 года банк «Открытие» приобрел Рокетбанк ­- один из первых виртуальных банков на территории России, продвигающий банковские услуги, опираясь на юридическую и процессинговую поддержку «Открытия». В состав группы входит также аналогичный проект под названием «Точка», деятельность которого сконцентрирована на предоставлении банковских услуг юридическим лицам посредством интернет-технологий.

В августе 2016 года ФК «Открытие» завершила юридическую процедуру присоединения Ханты-Мансийского банка «Открытие», который, в свою очередь, был создан в 2014 году в результате присоединения банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банка к Ханты-Мансийскому Банку. Ранее группа планировала развивать свой розничный банковский бизнес на базе ХМБ «Открытие», однако впоследствии руководством было принято решение о реорганизации подконтрольного банка в форме присоединения к головной кредитной организации. В результате лицензия банка ХМБ «Открытие» была ликвидирована, а все активы и обязательства банков — объединены.

В декабре 2016 года в ряде СМИ появилась информация о возможной сделке по объединению ФК «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах», которое позволило бы участникам сделки создать крупнейшую частную финансовую группу на территории РФ. В рамках сделки планировалось, что владелец холдинга «Росгосстрах» Данил Хачатуров получит миноритарную долю акций в «Открытие Холдинге», а контроль над банковским (РГС Банк) и страховым бизнесом «Росгосстраха» перейдет к «Открытию». По сообщениям СМИ, сделку планировали закрыть в 2017 году. Однако этим планам не суждено было сбыться.

В июле 2017 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале, обосновав это слабым качеством активов кредитной организации и негативным влиянием на ликвидность со стороны головной компании. На фоне негативного новостного фона, связанного с отзывом лицензии у крупного частного банка «Югра», понижение рейтинга АКРА и слухи о возможных финансовых проблемах банка «ФК Открытие» спровоцировали панику на рынке и привели к резкому сокращению на балансе кредитной организации средств частных и корпоративных клиентов. В результате стремительно сократился объем высоколиквидных активов банка. Уже 29 августа 2017 года Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие», в рамках которых планировалось участие самого регулятора в качестве основного инвестора с использованием денежных средств УК «Фонд консолидации банковского сектора». В банк была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и ФКБС.

11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие» в рамках реализации плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

С 21 декабря приказом Банка России исполнение функций временной администрации по управлению банком «ФК Открытие», возложенных на ФКБС, было прекращено.

В настоящее время завершены важнейшие этапы санации банка: осуществлена докапитализация и сформированы органы управления, благодаря чему банк имеет возможность развиваться в качестве самостоятельного финансово-кредитного института. Банк работает на единых для всех участников рынка условиях.

1 января 2019 года произошло официальное объединение Банка «ФК Открытие» и Бинбанка. Объединенная кредитная организация будет работать под брендом «Открытие» и с лицензией «ФК Открытие».

Региональная сеть банка «ФК Открытие» на 1 октября 2018 года насчитывала 20 филиалов, 223 дополнительных и 147 операционных офисов, а также девять операционных касс вне кассового узла. С учетом сетей банков-партнеров клиентам «ФК Открытие» доступно около 900 офисов и 6 тыс. банкоматов в 70 регионах РФ. Значительная часть бизнеса сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Екатеринбурге, Новосибирской области, Хабаровском крае, Волгоградской области. Общее число сотрудников банка на 1 октября 2018 года составило 15,9 тыс. человек. К середине 2018 года банк обслуживал порядка 180 тыс. юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов.

Начало активного развития и роста банка пришлось на вторую половину 1998 года, когда его акционер и президент Игорь Финогенов занял должность заместителя генерального директора ГК «Росвооружение». Тогда целый ряд предприятий военно-промышленного комплекса перешли на обслуживание в Номос-Банк (нынешний «ФК Открытие»). Сегодня это универсальный коммерческий банк, специализирующийся на кредитовании и обслуживании крупных и средних корпоративных клиентов из числа предприятий торговли, машиностроения, судостроения, оборонного комплекса, золотодобывающей, атомной промышленности, финансовых и строительных компаний, внешнеторговых организаций. В числе корпоративных клиентов «ФК Открытие» были замечены АК «АЛРОСА», АФК «Система», Новолипецкий ММК, «Евраз Групп», группа «ЧТПЗ», ОАО «Косогорский металлургический завод», группа компаний «Щекиноазот», ЗАО «Уфаойл», ОАО «Промышленная энергетика», ЗАО «НПФ «Микран», НПО «Элсиб», ООО «НТП «Стандарт Электроникс», ООО «НПП «БЭЛА», группа компаний «Сервико», ООО «Междугородные автобусные перевозки», ОАО «Русгрэйн Холдинг» и другие организации. В настоящее время банк обслуживает головную компанию и все предприятия группы «ЛУКОЙЛ», предоставляя их сотрудникам полный спектр услуг и продуктов.

Банк занимает одно из ведущих мест в области структурного финансирования, финансирования добычи и переработки золота и серебра, а также их экспорта и реализации слитков. Достаточно сильны позиции «ФК Открытие» на рынках драгоценных металлов, инвестиционных услуг и private banking. С 2006 года банк реализует проекты ипотечного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса.

Список услуг и продуктов банка для корпораций, малого и среднего бизнеса в настоящее время включает в себя РКО, дистанционное обслуживание, зарплатные проекты и корпоративные карты, размещение свободных средств и управление ликвидностью, инкассацию, внешнеэкономическую деятельность, инвестиционно-банковские услуги, брокерское обслуживание, финансирование бизнеса (кредиты и кредитные линии, овердрафт, факторинг, финансирование с господдержкой), выдачу гарантий, эквайринг и др. Частным клиентам банк предлагает вклады, дебетовые и кредитные карты (MasterCard, Visa и «Мир»), сейфовые ячейки, потребительские кредиты (наличными, зарплатным клиентам, пенсионерам, рефинансирование), ипотеку, платежи и переводы (в том числе через Western Union и «Золотую Корону»). Клиентам также доступны мобильные и интернет-банки: Рокетбанк, «Точка» и «Открытие факторинг».

С начала 2018 года объем нетто-активов Банка «ФК Открытие» сократился на 28,2% — до 1,7 трлн рублей к 1 декабря 2018 года. В пассивной части основной причиной снижения валюты баланса послужило погашение почти всей задолженности перед Банком России (-561,4 млрд рублей). В активах за этот же период сопоставимое погашение в совокупности пришлось на портфель выданных МБК (-62,4%) и корпоративный кредитный портфель (-31,2%).

Пассивы банка по-прежнему достаточно хорошо диверсифицированы по источникам привлечения. На начало декабря 2018 года чуть более четверти пассивов было сформировано вкладами физлиц. Средства населения в основном привлечены на сроки от полугода до трех лет. 19,2% в пассивах занимают средства корпоративных клиентов, сформированные как остатками на расчетных счетах, так и депозитами различной срочности. Еще порядка 16,6% приходится на собственный капитал (без учета субординированных займов). Необходимо отметить, что в течение 2018 банк почти полностью погасил всю задолженность перед Банком России, в результате чего доля привлеченных МБК в пассивах сократилась с 26,4% до 5,0%. Около 2,9% формируют выпущенные облигации и векселя.

На отчетную дату достаточность капитала выполнялась с запасом в соответствии с требованиями ЦБ (17,5% по нормативу Н1.0). За счет списания субординированных обязательств в ходе финансового оздоровления банка совокупный объем субординированных займов, включенных в расчет капитала, сократился почти до нуля (еще на 1 октября 2017 года, согласно пояснительной информации к отчетности банка, в расчет капитала были включены «суборды» на общую сумму 118,2 млрд рублей).

Несмотря на сокращение оборотов, клиентская база фининститута осталась достаточно активной. В целом обороты по счетам корпоративных клиентов сократились с 4—6 трлн до 2—3 трлн рублей ежемесячно.

Основная часть нетто-активов приходится на кредитный портфель (36,8% на начало декабря 2018 года). Еще 32,2% и 11,6% формируют вложения в ценные бумаги и выданные МБК соответственно. Доля высоколиквидных активов (преимущественно остатки в кассе) составляет 3,2%, прочие активы и основные средства — 10%.

C начала 2018 года кредитный портфель сократился на 23% и составил к декабрю 2018 года 0,6 трлн рублей. Снижение в его составе полностью пришлось на корпоративные ссуды, потерявшие в объеме 31,4%, тогда как розничные ссуды выросли на такую же величину в относительном выражении. На отчетную дату доля корпссуд в портфеле составила 77,2% (на начало 2018 года — 86,6%). Основная часть корпоративных и розничных кредитов приходится на сроки свыше трех лет. Уровень просроченной задолженности на отчетную дату составил 23,7% (на начало 2018 года — 20,9%). Несмотря на рост просрочки, уровень резервирования по портфелю сократился — с 46,6% до 33,6%. Кредитный портфель обеспечен залогом имущества на 68,7%, что является недостаточным уровнем. Согласно данным промежуточной отчетности по РСБУ на 30 сентября 2018 года, основной объем корпоративных ссуд был сосредоточен в таких сегментах, как промышленное производство (15,2%), операции с недвижимостью (15,0%), брокерские операции и операции с ценными бумагами (12,7%), оптовая торговля (11,9%), услуги (11,3%).

Портфель ценных бумаг на 87,4% представлен вложениями в облигации, оставшаяся часть — акции российских и зарубежных компаний. Около 65% облигаций — ОФЗ и госбумаги, доли в 18% и 16% — бумаги российских корпоративных эмитентов и еврооблигации соответственно. Обороты по операциям РЕПО существенно сократились еще к концу 2017 года и в последние месяцы исследуемого периода составляли 360—460 млрд рублей.

На рынке межбанковского кредитования банк достаточно активен. Последнее время в большей степени выступает в роли нетто-заемщика ликвидности с рынка. При этом операции по привлечению средств у Банка России за последнее время были сведены к минимуму. За последние месяцы исследуемого периода совокупные обороты по привлечению МБК составляли 1,2—1,5 трлн рублей, по размещению — 0,5—1,5 трлн рублей. Банк остается одним из маркетмейкеров валютного рынка.

За январь — ноябрь 2018 года кредитная организация получила чистую прибыль на сумму 3,3 млрд рублей по РСБУ (чистый убыток за соответствующий период 2017 года составил 116,5 млрд рублей). Прибыль в 2018 году является результатом доходов от восстановления резервов.

Наблюдательный совет: Ксения Юдаева (председатель), Андрей Голиков, Михаил Задорнов, Алексей Моисеев, Наталья Касперская, Алексей Симановский, Елена Титова.

Правление: Михаил Задорнов (председатель), Дмитрий Левин, Вениамин Полянцев, Сергей Русанов, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Виктор Николаев, Александр Пахомов.

* Финансовая корпорация «Открытие» — одна из ведущих российских банковских групп, предоставляющая услуги институциональным, частным и корпоративным клиентам. ФК начала работу на финансовых рынках в 1995 году под наименованием «ВЭО-Инвест». С 2004 года — инвестиционная группа «Открытие», с 2007 года — финансовая корпорация «Открытие». Основные направления деятельности — инвестиционно-банковский бизнес, управление активами и фондами, розничные банковские услуги, корпоративное кредитование.

Головной компанией группы является АО «Открытие Холдинг», в структуру которого входит целый ряд компаний сферы финансов и услуг, брокерского бизнеса, управления инвестициями, недвижимости и строительства. Банковское направление в группе до недавнего времени было представлено банками «ФК Открытие» и «Траст», перешедшими под контроль Банка России.

Аналитический центр Банки.ру

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