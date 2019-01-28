Справка Banki.ru

Банк учрежден в Москве совместным советско-британским предприятием «Автокомп», Брянсксоцбанком, АО «Алмас», малыми предприятиями «Аргус» и «ПИК». Зарегистрирован ЦБ РФ в мае 1992 года. С августа 2008 года является участником системы страхования вкладов. В 2014 году банк осуществил регистрацию в Налоговом управлении США в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA**.

В настоящее время, согласно раскрываемой информации, основным бенефициаром Фора-Банка является Самвел Карапетян***, которому совместно с его супругой Этери Карапетян принадлежит 71,30% акций банка по состоянию на 14 декабря 2018 года. В состав акционеров входят также Армен Искандарян и Рубина Мкртчян (в совокупности — 9,26%), Надежда Постолакий (7,83%), Марине Овеян (7,71%), Варужан Артенян (3,90%).

Помимо головного офиса банк располагает сетью обслуживания и продаж, насчитываюшей семь филиалов (Калуга, Ярославль, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ставрополь, Нижний Новгород), 53 дополнительных и 17 операционных офисов, а также 32 операционные кассы вне кассового узла. По последним доступным данным, на конец 2017 года численность персонала банка — 1 721 человек (годом ранее — 1 616 человек). Собственная банкоматная сеть насчитывает свыше ста устройств. К услугам клиентов также отдельные банкоматы банков-партнеров — ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Московский кредитный банк». Фора-Банк имеет собственный процессинговый центр по выпуску и обслуживанию банковских карт систем Visa и MasterCard, а также по приему и эквайринговому обслуживанию карт системы «Мир».

По последним доступным данным, фининститут обслуживает порядка 30 тыс. предприятий и организаций и более 50 тыс. частных клиентов. В числе основных крупных клиентов банка были замечены ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции», ОАО мясокомбинат «Тамбовский», ОАО «Карболит», ОАО «Метафракс».

Банк предоставляет юридическим лицам стандартный набор продуктов и услуг: расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции, кредитование, интернет-банкинг, документарные операции, депозиты, корпоративные карты, зарплатные решения, торговый эквайринг. Физическим лицам предлагаются вклады, потребительские кредиты, ипотечное кредитование, банковские карты (Visa и MasterCard), банковские сейфы, операции с монетами из драгоценных металлов, валютные операции, денежные переводы по системам UNIStream, «Золотая Корона» и Western Union, операции с текущими счетами, интернет-банкинг.

За 11 месяцев 2018 года объем нетто-активов кредитной организации сократился на 2,8% и на 1 декабря указанного года составил 48,1 млрд рублей. В пассивной части основной причиной снижения валюты баланса послужило погашение обязательств перед корпоративными клиентами (преимущественно по расчетным счетам и краткосрочным депозитам). Также наблюдается небольшое снижение объема вкладов физлиц. Сокращение по статьям указанных пассивов было частично компенсировано приростом собственного капитала и выпуском собственных векселей. В структуре активов основное снижение пришлось на портфель выданных МБК, вложения в ценные бумаги и высоколиквидные активы. Положительную динамику при этом продемонстрировала основная статья активов — корпоративный кредитный портфель (+14,3%).

Структура пассивов слабо диверсифицирована и на 49,5% представлена средствами физических лиц, основная часть которых — долгосрочные депозиты населения на срок от полугода до трех лет. Средства предприятий и организаций (более половины — остатки на расчетных счетах, еще почти четверть — депозиты сроком более трех лет и субординированные займы) формируют 27,4% пассивов. Выпущенные банком векселя занимают 2,7%, оставшаяся часть пассивов сформирована преимущественно собственным капиталом. В состав капитала, рассчитываемого по методике ЦБ, включены субординированные займы по остаточной стоимости на 2,2 млрд рублей на 1 декабря 2018 года. В том числе, 0,8 млрд рублей в их структуре представляют собой бессрочные субординированные займы, которые включаются в расчет основного капитала. Согласно отчетности по МСФО на 30 июня 2018 года, субординированные займы были привлечены от четырех компаний, в том числе от ООО «Ташир Капитал» и ООО «Ташир Инвест». Клиентская база банка большая, платежная динамика стабильно высокая, обороты внутри месяца в 2018 году в среднем составляли 50—70 млрд рублей.

В структуре активов почти 70% приходится на кредитный портфель, еще 14,4% — высоколиквидные средства (основная часть — денежные средства в кассе и на корсчете в Банке России), 7% активов нетто сформировано выданными МБК. Доля вложений в ценные бумаги сократилась к отчетной дате до незначительной отметки в 1,3%. На основные средства, статьи прочих активов и вложения в капиталы других организаций в совокупности приходится еще почти 9%.

За рассматриваемый период кредитный портфель банка увеличился на 11,7%, составив к отчетной дате 33,0 млрд рублей. Преобладающая в его структуре доля кредитов предприятиям и организациям показала рост, достигнув к 1 декабря 2018 года 90% в активах нетто (на начало 2018 года — 87,8%). Оставшаяся часть портфеля в виде розничных ссуд примерно в равных долях сформирована ипотечными и потребительскими кредитами. Почти 40% кредитов юрлицам выдана на сроки 6—12 месяцев (хотя годом ранее их объем формировал почти половину портфеля юрлиц), тогда как в структуре розничных ссуд преобладают кредиты сроком более трех лет. Уровень просроченной задолженности на 1 декабря 2018 года составил 4,4% (на начало 2018 года — 4,9%). Уровень резервирования по портфелю традиционно более чем вдвое превышает долю просрочки и составляет на отчетную дату 12%, почти не изменившись по сравнению с началом 2018 года. Кредитный портфель более чем на 90% обеспечен залогом имущества на отчетную дату. Согласно данным отчетности банка по МСФО на 30 июня 2018 года, основной объем корпоративных ссуд приходился сегменты оптовой и розничной торговли, производство, строительство и финансовое посредничество.

На рынке МБК банк выступает исключительно в роли нетто-кредитора, размещая свободную ликвидность в достаточно больших объемах (20—35 млрд рублей за последние месяцы исследуемого периода), при этом существенная часть средств уже длительное время размещается на депозитах в Банке России. На рынке валютных операций проявляет умеренную активность с оборотами на уровне 20—30 млрд рублей в 2018 году.

За первые 11 месяцев 2018 года банк получил чистую прибыль в размере 217,4 млн рублей, что более чем в полтора раза превысило показатель за аналогичный период 2017 года (135,9 млн рублей). Впрочем, за весь 2017 год чистая прибыль кредитной организации достигла отметки в 257,7 млн рублей.

Совет директоров: Гайк Игнатян (председатель), Варужан Артенян, Синан Бодмер, Томаш Дукала, Саргис Карапетян.

Правление: Сергей Балакин (председатель), Рамиль Саттаров, Елена Оздоева, Дмитрий Орлов, Ринат Юскаев (главный бухгалтер).

* Группа компаний «Ташир» основана в 1999 году. В настоящее время объединяет более 200 компаний различных отраслей экономики, в которых работает 45 тыс. человек. Группа ведет свою деятельность в направлениях девелопмента, финансов (помимо Фора-Банка СК «Доминанта» и УК «СК-Капитал»), производства (Alcotek, «Воротынский кирпич»), строительства (на текущий момент реализовано более 300 проектов строительства зданий различного назначения), энергетики (холдинг «Каскад», ЗАО «Электрические сети Армении», ООО «Каскад технологии и системы»), ритейла (сеть гипермаркетов «Наш Дом», универмаг Take Away, Good’s House), развлечения (детские развлекательные парки и экзоопарки), ресторанного бизнеса (рестораны «Арагви», «Квартал», «Манчо», D.O.M., Forbest, «Ташир Пицца» и др.) и других. Основным направлением деятельности группы является девелопмент и управление коммерческой недвижимостью. «Ташир» входит в число крупнейших строителей и девелоперов и является лидером данных отраслей на территории РФ, имеет более 67 реализованных объектов недвижимости общей площадью порядка 2,5 млн кв. м (торгово-развлекательные центры, жилые комплексы, бизнес-центры, гостиницы, а также логистические и спортивные комплексы). Под управлением группы находятся такие бренды, как: сеть ТРЦ «РИО» (в 2017 году сеть вышла на рынок Армении), ТРЦ «Райкин Плаза», ТРЦ «Ереван Плаза», торговая галерея «Гранд Марина» и др.

Совокупная выручка «Ташир» в 2018 году по основным направлениям деятельности (девелопмент, строительство, производство, энергетика, финансы и другие) составила 172 млрд рублей (в 2017 году — 164 млрд рублей).

** FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — американский закон о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого -препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств. Закон обязывает банки и другие финансовые институты предоставлять информацию о своих клиентах — физических и юридических лицах (данные о номерах счетов и остатках на них, а также оборотах по счетам) налоговой службе США (IRS).

*** Самвел Карапетян — президент и основатель группы компаний «Ташир». В рейтинге журнала Forbes «Богатейшие бизнесмены России — 2018» занимает 30-е место с состоянием в 3,7 млрд долларов США (годом ранее — 32-е место, 3,4 млрд долларов США).

Аналитический центр Банки.ру

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