Банк учрежден в 1992 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В 2001 году организационно-правовая форма собственности банка была изменена на акционерное общество открытого типа, после чего кредитная организация получила наименование ОАО «КБ «ФорБанк». В начале 2015 года организационно-правовая форма изменена на акционерное общество. С января 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

13 ноября 2017 года был завершен процесс реорганизации в форме присоединения к ФорБанку АО «Народный Земельно-Промышленный Банк».

Бенефициарами Форбанка выступают Елена Канунникова, Сергей Кузнецов (по 9,91%), Александр Зайцев (8,16%), Мария Кирсанова (8,09%), Игорь Косолапов (7,36%), Елена Ваевская (7,06%), Мария Боланович (6,96%), Евгений Якимов (6,84%), председатель совета директоров, член правления Сергей Королев (6,32%), Тимур Баткин (6,02%), член совета директоров Юрий Бобровский (6,66%), председатель правления, член совета директоров Станислав Баранов (4,64%), Анастасия Стафеева и Алексей Саранча (по 3,60%), Юлия Синявская (1,19%). Доля в 3,68% приходится на миноритариев.

Головной офис кредитной организации расположен в Москве. Сеть банка включает в себя филиал в Барнауле, 16 дополнительных офисов, пять операционных касс вне кассового узла, один кредитно-кассовый и четыре операционных офиса. Отделения банка представлены в Москве, Барнауле и Алтайском крае, Новосибирске, Новокузнецке, Смоленске и области, Уфе. В конце 2015 года открыто представительство банка в Горно-Алтайске. Численность персонала банка на апрель 2018 года — 471 сотрудник, 58,4% из которых работают в филиалах и дополнительных офисах. Сеть банкоматов насчитывает 12 устройств.

Частным лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, линейку вкладов, ипотечное и потребительское кредитование, оплату коммунальных платежей, пластиковые карты (выпуск и обслуживание MasterCard, Visa), денежные переводы без открытия счета («Золотая Корона», Western Union, MoneyGram, Contact), валютные операции, операции с ценными бумагами, аренду сейфовых ячеек, интернет-банкинг.

Юридическим лицам доступны РКО, кредитование, зарплатные проекты, банковские гарантии, операции с ценными бумагами, корпоративные карты, депозиты, инкассация, обслуживание внешнеэкономической деятельности и валютный контроль, торговый эквайринг, дистанционное банковское обслуживание и др.

На апрель 2018 года банк обслуживает более 7 тыс. корпоративных клиентов и свыше 26 тыс. физических лиц. В числе клиентов банка АО «Бальзам», АО «Имя-М», ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках», АО «НПЦ «Молния», АО «Мулин Вилла», АО «Институт технологии и организации производства», АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», АО «Скансервис», ОАО «Удмуртагроснаб», АО «Экокомплекс» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,1% (или 9,8 млн рублей), составив 7,8 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 44,8% до 45,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 90,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 21,8% до 20,7%, при этом их номинальный объем сократился на 79,2 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 13,2% до 12,7%, при этом их номинальный объем сократился на 38,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,4% (или 35,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,3% и 86,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 69,8 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 15,98% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 52,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 81,5% и 18,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 53% до 52,3%, при этом их номинальный объем сократился на 52,8 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 18% до 18,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 53,4 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 10,8% до 10,6%, при этом их номинальный объем сократился на 18 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 8% до 11,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 277 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 5,6% до 5,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 18,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 4,6% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 268,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,1 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 52,8 млн рублей (или 1,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 88,2%. Согласно данным отчетности по МСФО за 2017 год, основная доля ссуд в корпоративном кредитном портфеле выдана предприятиям торговли (25,9%), промышленности (25,5%) и строительным компаниям (17,8%). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 71,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3,3% до 6,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 5,3 млрд рублей (130,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 825,4 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 990,1 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 53,2 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 17,6 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Королев (председатель), Станислав Баранов, Юрий Бобровский, Андрей Макулов, Владимир Остроухов, Сергей Грошников, Александр Выдрин, Юлия Белик, Сергей Кузнецов.

Правление: Станислав Баранов (председатель), Денис Феофанов, Александр Выдрин.

