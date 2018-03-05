Справка Banki.ru

Кредитная организация была основана в феврале 1995 года. Соучредителями выступили структурные подразделения предприятия «Газпром»: ООО «ГазпромТрансгазСаратов», предприятие ООО «Газинвест», ОАО «Ямбурггаздобыча». К 1998 году банк приобрел крупный пакет государственных ценных бумаг и векселей РАО «Газпром». В 1999 году пост председателя правления занял Андрей Ненашев. В 2000 году банк расширил ассортимент предоставляемых услуг и начал работать с физическими лицами. В декабре 2004 года кредитная организация была включена в реестр системы страхования вкладов (ССВ).

На сегодняшний день основными бенефициарами банка выступают члены семьи Бандориных (89,26%): двоюродные братья Максим Бандорин (48,05%) и Алексей Бандорин (36,76%), мать Светлана Бандорина (3,45%) и дочь Ксения Бандорина (1,00%). Пакетом акций в 9,41% владеют Иван Ненашев и Андрей Ненашев (отец и сын). На долю акционеров-миноритариев приходится 1,33% акций банка.

Головной офис кредитной организации расположен в Саратове. Помимо него банк располагает в домашнем регионе двумя дополнительными офисами — в Саратове и Энгельсе, а также двумя операционными кассами вне кассового узла. Общее количество сотрудников банка на начало 2018 года составляло 137 человек. Сеть собственных банкоматов не развита.

Частным лицам банк предлагает вклады (в том числе в иностранной валюте), кредитование (потребительское, под залог автотранспорта, ипотеку коммерческой недвижимости), денежные переводы (Western Union, Anelik, «Лидер»), переводы без открытия счета, открытие текущих счетов, индивидуальные банковские сейфы, осуществление платежей (коммунальных, услуг операторов связи и др.).

Корпоративным клиентам, в том числе малому и среднему бизнесу, доступны специальные программы кредитования, банковские гарантии, валютные операции, услуги РКО (в том числе ДБО), инкассация, депозиты.

В числе клиентов банка в различные периоды были замечены такие саратовские организации, как ПАО «Тантал», ОАО «Жилкоммунтехника», ООО «Кинотеатр Пионер». Согласно отраслевой структуре кредитного портфеля на начало 2018 года, основная доля корпоративного кредитного портфеля приходится на следующие отрасли экономики: торговля (36,8%), строительство (15,9%), сельское хозяйство (11,3%) и операции с недвижимостью (7,4%). Средства компаний строительной и торговой отраслей формируют также основную часть клиентских остатков в пассивах кредитной организации. Кроме того, банк обслуживает средства компаний сферы транспорта, услуг и страхования.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,5% (или 36,1 млн рублей), составив 2,5 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 70,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 70,9% до 70,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 10 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 11,1% до 11,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 21,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 350,1 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 99 тыс. рублей. Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,8% и 86,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 15,79% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 56,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 83,6% и 16,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 55,7% до 56,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 34,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 14% до 27,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 340 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,2% до 6%, при этом их номинальный объем сократился на 4,6 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 6,7% до 6,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,8 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 17,2% до 3,5%, при этом их номинальный объем сократился на 341,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 34,3 млн рублей (или 2,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 60%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 61,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю не изменился (4,3%). При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,3 млрд рублей (162,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 690 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 11,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 17,4 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 2,7 млн рублей.

Совет директоров: Максим Бандорин (председатель), Алексей Ведменский, Екатерина Киселева, Татьяна Назарова, Алексей Харькин.

Правление: Алексей Ведменский (председатель), Леонид Белик, Виктор Дмитриев, Ольга Сидорова (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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