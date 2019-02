Справка Banki.ru

Коммерческий банк «Гефест» был основан в ноябре 1990 года в городе Кимры Тверской области на базе местного отделения Агропромбанка СССР. Его первыми учредителями выступили агропромышленные предприятия Кимрского района. С 2004 года кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

В 2009 году произошли изменения в составе акционеров, и банк вошел в структуру Санкт-Петербургской группы «Руан», основой бизнеса которой была наружная реклама и полиграфия. Тогда же был открыт единственный филиал банка в Петербурге.

Единственные акционером банка, владеющим 100% акций, выступает ОАО «Художественно-производственное объединение» (ОАО «ХПО») — один из крупнейших операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга (конечные бенефициары — председатель совета директоров Игорь Ананских и его брат Вячеслав Ананских).

Помимо головного офиса в Кимрах (Тверская область), банк представлен филиалом в Санкт-Петербурге. Списочная численность сотрудников на 1 июля 2017 года — 41 человек.

Своим корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе овердрафты), банковские гарантии, вклады. Услуги для физических лиц ограничены нецелевым кредитованием, ведением счетов, вкладами, денежными переводами по системе Contact и арендой сейфов.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,7% (или 4 млн рублей), составив 620,9 млн рублей на 01.01.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За анализируемый период в структуре привлеченных средств произошли следующие изменения:

• доля средств физических лиц в пассивах сократилась c 4,7% до 4,2%, при этом их номинальный объем сократился на 2,5 млн рублей;

• доля средств юридических лиц в пассивах сократилась c 24,9% до 24,5%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных межбанковских кредитов;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств на счетах лоро.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.01.2018 составил 324,8 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 5,4% (или 18,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 52,3% и 47,7% соответственно.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 48,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.01.2018 составляют 56,5% и 43,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 52,1% до 48,4%, при этом его номинальный объем сократился на 21,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 14,6% до 8,1%, при этом их номинальный объем сократился на 40 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 15,2% до 25,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 65 млн рублей;

• доля основных активов сократилась c 17,8% до 17,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 243 тыс. рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 300,4 млн рублей. С начала года его объем сократился на 21,3 млн рублей (или 6,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 86,5%. В отраслевой структуре клиентских обязательств юридических лиц на 1 октября 2017 года основными сегментами предоставление услуг (31,3%), оптовая и розничная торговля (25,4%), операции с недвижимостью (24,2%). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 54%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,3% до 14,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 40%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 392,9 млн рублей (130,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.01.2018 составляет 50 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 24,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация понесла убыток в 16,7 млн рублей (по итогам 2016 года — показала прибыль в 9,9 млн рублей).

Совет директоров: Игорь Ананских (председатель), Евгений Петров, Галина Мельник, Владимир Шувалов, Татьяна Шамратова, Николай Голубев, Надежда Якимавичуте, Виктор Сальников.

Правление: Татьяна Шамратова (председатель), Людмила Зиновьева, Ирина Лупанова.

