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Информация о банке
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк» основано в 1992 году. Дата регистрации Банком России: 27 августа 1992 года, регистрационный номер: 2027.Уставный капитал — 258 400 000,00 рублей, дата изменения величины уставного капитала: 24.11.2014
Стратегическая цель Банка — формирование и развитие стабильно функционирующей кредитной организации с развитой розничной региональной сетью в Центральном регионе России, способной удовлетворить потребности клиентов путем предоставления широкого спектра банковских услуг населению, индивидуальным предпринимателям и предприятиям малого и среднего бизнеса.
Развитие региональной сети Банк осуществляет за счет дополнительных офисов под брендом «Многофункциональный банковский офис».
Многофункциональный банковский офис (МБО) — инновационный проект Геобанка, реализующий идею продажи услуг Банков-партнеров в одном банковском офисе. В рамках проекта Клиент может воспользоваться услугами разных банков, интегрированных в проект МБО, с дальнейшим обслуживанием в этом же офисе.
60 офисов МБО расположены более чем в 40 населенных пунктах Московской и прилегающих областей, их количество постоянно растет. Ежемесячно офисы МБО обслуживают более 150 тысяч клиентов, совершающих как разовые, так и регулярные операции. Основные операции — оплата коммунальных услуг, денежные переводы, обмен валюты.
Все офисы МБО работают по удобному для клиентов графику, большинство — без выходных. Важно и то, что отделения расположены в местах с удобной пешей и транспортной доступностью.
Банк учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью. В 2006 году крупнейшими акционерами банка стали профессиональные менеджеры из банковской и телекоммуникационной сфер и группа компаний «Рукард»*. С декабря 2004 года финансовое учреждение является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2014 года банк привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, фининституту было вынесено предупреждение.
До ноября 2015 года мажоритарным участником банка выступал Юрий Коваль, контролировавший напрямую и через ООО «Рукард» порядка 58% долей общества.
На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Евгений Барис (22,35%), Михаил Сазонов (19,56%), Дмитрий Корженков и Максим Шалугин (по 9,67%), Виталий Феденко и Денис Гаранин (по 8,23%), Дмитрий Шамлов (7,62%), Оксана Чистякова (7,45%), Дмитрий Белозерцев (5,16%), Виктория Коломеец (2,06%).
Отметим, что Ирина Булгакова с января по июль 2016 года входила в состав совета директоров банка, а в период с января по апрель того же года также занимала должность председателя правления кредитной организации. Алексей Селенских ранее входил в состав акционеров ООО «КБ «Мегаполис».
Сеть банка представлена головным офисом в Москве, 84 дополнительными, восемью операционными и семью кредитно-кассовыми офисами, расположенными в Москве, Московской и Тульской областях, а также в городе Сочи. Региональная сеть Геобанка работает под брендом «Многофункциональный банковский офис», во всех подразделениях клиентам предлагаются услуги и продукты не только Геобанка, но и банков-партнеров. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года составляла 463 человека (годом ранее — 382 человека). Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов, но предлагает своим клиентам возможность на специальных условиях пользоваться сетью банкоматов и пунктов выдачи наличных 21 банка — партнеров «Уралсиба».
Частным лицам банк предлагает потребительское кредитование, пластиковые карты («Мир»), денежные переводы без открытия счета («Золотая Корона», Contact), проведение коммунальных платежей, расчетно-кассовое обслуживание. В феврале 2017 года кредитная организация начала сотрудничество с банками «Ренессанс Кредит» и «Восточный», что позволило расширить спектр предоставляемых клиентам услуг, включив в него потребительское кредитование.
Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты, зарплатные проекты, торговый эквайринг, интернет-банкинг.
Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,2% (или 9,3 млн рублей), составив 753,1 млн рублей на 01.05.2018.
Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.
Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 10,2% до 15,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 40,6 млн рублей;
• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 14% до 12%, при этом их номинальный объем сократился на 17 млн рублей;
• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);
• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.
Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 324,6 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 4,8% (или 16,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 43,1% и 56,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 44,16% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью высоколиквидных активов, которая на отчетную дату формирует 76,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 7% и 93% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 7% до 3,4%, при этом их номинальный объем сократился на 27,4 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;
• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 2,7% до 3,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,1 млн рублей;
• доля высоколиквидных активов увеличилась c 74,5% до 76,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 8 млн рублей;
• доля основных средств увеличилась c 12,4% до 12,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,9 млн рублей;
• доля прочих активов увеличилась c 3,4% до 3,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,1 млн рублей.
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 25,6 млн рублей. С начала года его объем сократился на 27,4 млн рублей (или 51,7%). Кредитный портфель полностью сформирован корпоративными ссудами. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, весь объем ссуд в кредитном портфеле был предоставлен компаниям, осуществляющим деятельность в сферах телекоммуникаций и информационных технологий. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 97,9%.
На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 27 млн рублей, из которых 20 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.05.2018 составляет 507 тыс. рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5 млрд рублей.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 19,2 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 126 тыс. рублей.
Совет директоров: Алексей Ефимов (председатель), Михаил Иншаков, Михаил Сахин, Игорь Федотов, Алексей Шулус.
Правление: Михаил Сахин (председатель), Анна Денисова, Марина Баклашова, Мария Щербакова (главный бухгалтер), Анна Ефремова.
* Группа компаний «Рукард» специализируется на предоставлении услуг в сфере безналичных платежей (банковские карты, торговые карты, ритейловые технологии, платежи, переводы и пр.) и обслуживает обширную сеть банков, торгово-сервисных предприятий, дилеров сотовых операторов и других организаций на всей территории РФ. Ключевую позицию в группе компаний занимает процессинговая компания «Рукард», основным направлением деятельности которой является предоставление банкам процессинговых услуг по картам международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB.
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
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E-mail: balance@banki.ru
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Сахин Михаил Валерьевич
по информации на 25.07.2018
- Адрес
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- Официальный сайт
- www.geobank.ru
- Активы нетто
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867 172 тыс. рублей
- Чистая прибыль
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10 317 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru