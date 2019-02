Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью. В 2006 году крупнейшими акционерами банка стали профессиональные менеджеры из банковской и телекоммуникационной сфер и группа компаний «Рукард»*. С декабря 2004 года финансовое учреждение является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2014 года банк привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, фининституту было вынесено предупреждение.

До ноября 2015 года мажоритарным участником банка выступал Юрий Коваль, контролировавший напрямую и через ООО «Рукард» порядка 58% долей общества.

На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Евгений Барис (22,35%), Михаил Сазонов (19,56%), Дмитрий Корженков и Максим Шалугин (по 9,67%), Виталий Феденко и Денис Гаранин (по 8,23%), Дмитрий Шамлов (7,62%), Оксана Чистякова (7,45%), Дмитрий Белозерцев (5,16%), Виктория Коломеец (2,06%).

Отметим, что Ирина Булгакова с января по июль 2016 года входила в состав совета директоров банка, а в период с января по апрель того же года также занимала должность председателя правления кредитной организации. Алексей Селенских ранее входил в состав акционеров ООО «КБ «Мегаполис».

Сеть банка представлена головным офисом в Москве, 84 дополнительными, восемью операционными и семью кредитно-кассовыми офисами, расположенными в Москве, Московской и Тульской областях, а также в городе Сочи. Региональная сеть Геобанка работает под брендом «Многофункциональный банковский офис», во всех подразделениях клиентам предлагаются услуги и продукты не только Геобанка, но и банков-партнеров. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года составляла 463 человека (годом ранее — 382 человека). Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов, но предлагает своим клиентам возможность на специальных условиях пользоваться сетью банкоматов и пунктов выдачи наличных 21 банка — партнеров «Уралсиба».

Частным лицам банк предлагает потребительское кредитование, пластиковые карты («Мир»), денежные переводы без открытия счета («Золотая Корона», Contact), проведение коммунальных платежей, расчетно-кассовое обслуживание. В феврале 2017 года кредитная организация начала сотрудничество с банками «Ренессанс Кредит» и «Восточный», что позволило расширить спектр предоставляемых клиентам услуг, включив в него потребительское кредитование.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты, зарплатные проекты, торговый эквайринг, интернет-банкинг.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,2% (или 9,3 млн рублей), составив 753,1 млн рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 10,2% до 15,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 40,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 14% до 12%, при этом их номинальный объем сократился на 17 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 324,6 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 4,8% (или 16,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 43,1% и 56,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 44,16% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью высоколиквидных активов, которая на отчетную дату формирует 76,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 7% и 93% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 7% до 3,4%, при этом их номинальный объем сократился на 27,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 2,7% до 3,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 74,5% до 76,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 8 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 12,4% до 12,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,9 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3,4% до 3,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 25,6 млн рублей. С начала года его объем сократился на 27,4 млн рублей (или 51,7%). Кредитный портфель полностью сформирован корпоративными ссудами. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, весь объем ссуд в кредитном портфеле был предоставлен компаниям, осуществляющим деятельность в сферах телекоммуникаций и информационных технологий. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 97,9%.

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 27 млн рублей, из которых 20 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.05.2018 составляет 507 тыс. рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 19,2 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 126 тыс. рублей.

Совет директоров: Алексей Ефимов (председатель), Михаил Иншаков, Михаил Сахин, Игорь Федотов, Алексей Шулус.

Правление: Михаил Сахин (председатель), Анна Денисова, Марина Баклашова, Мария Щербакова (главный бухгалтер), Анна Ефремова.

* Группа компаний «Рукард» специализируется на предоставлении услуг в сфере безналичных платежей (банковские карты, торговые карты, ритейловые технологии, платежи, переводы и пр.) и обслуживает обширную сеть банков, торгово-сервисных предприятий, дилеров сотовых операторов и других организаций на всей территории РФ. Ключевую позицию в группе компаний занимает процессинговая компания «Рукард», основным направлением деятельности которой является предоставление банкам процессинговых услуг по картам международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB.

