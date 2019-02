Справка Banki.ru

Банк был основан как Паевой Усольский коммерческий банк «Гринкомбанк» на базе отделения Агропромбанка СССР и зарегистрирован еще Госбанком РСФСР в декабре 1990 года. Учредителями выступили местные крупные предприятия: ПО «Усолье-Сибирское», ПО «Усольмаш», совхозы «Большееланский» и «Железнодорожник», Комбинат «Сибсоль» и другие. В 1991 году банк был акционирован. С октября 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В августе 2017 года банк сменил полное наименование на действующее — АО «ГринКомБанк».

В марте 2013 года и ноябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе один раз был оштрафован.

До недавнего времени акционерами Гринкомбанка выступали сельскохозяйственные предприятия Усольского района Иркутской области и физлица, в том числе сотрудники кредитной организации. В начале 2011 года акционерами Гринкомбанка стали топ-менеджеры КБ «Рублевский». Вскоре после этого основной пакет акций банка перешел под контроль ОАО «ЭРКО»*, основного участника КБ «Рублевский» (лицензия отозвана 24 декабря 2013 года) в период с 2005 по 2010 год.

На текущий момент акционерами банка являются физические лица: члены совета директоров Кирилл Пикалов и Мурат Раймкулов, Сергей Иванов, Екатерина Котова, Марина Касаткина, Роман Трошин, Николай Бербенёв, Гусман Агзямов (все по 9,9999%), Виталий Хохлов (9,9892%), Ольга Дубровина (8,8577%). Другие акционеры контролируют менее 5% акций банка. Стоит отметить, что Сергей Иванов с 2010 по 2016 год был генеральным директором ОАО «ЭРКО», а также занимал в 2000-е годы различные руководящие должности в концерне «Росэнергоатом», «Интер РАО ЕЭС» и «ФСК ЕЭС».

Головной офис банка находится в Иркутске. Помимо головного офиса, банк представлен филиалом в Москве, дополнительным и четырьмя операционными офисами, а также одной операционной кассой вне кассового узла. Собственная сеть банкоматов кредитной организации насчитывает семь устройств.

Физическим лицам банк предлагает вклады, различные программы потребительского кредитования и автокредиты, операции с наличной иностранной валютой, денежные переводы (банковские и по системам Western Union, «Золотая Корона»), международные банковские карты системы Visa, дистанционное банковское обслуживание.

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, ДБО, валютные операции, кредитование, размещение средств в депозиты, а также эквайринг и зарплатные проекты.

Согласно пояснительной информации к годовой отчетности за 2017 год, в составе портфеля преобладали ссуды, предоставленные обрабатывающим производствам (28,1%), строительным компаниям (22%), предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом (16,9%), оптовой и розничной торговли (15,5%), предприятиям транспорта и связи (8,2%).

По состоянию на 1 января 2018 года к проблемной и безнадежной категориям качества банк относил 51,5% ссудной задолженности. На ту же дату уровень резервирования кредитного портфеля составлял 45,7% по расчетам Банки.ру (на 1 июля 2018 года этот показатель увеличился до 62,6% при сокращении кредитного портфеля на треть за полгода).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3% (или 28,1 млн рублей), составив 909,7 млн рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 36,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 37,3% до 36,2%, при этом их номинальный объем сократился на 20,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 13,6% до 9,4%, при этом их номинальный объем сократился на 42 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 328,5 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,5% (или 5,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 36,1% и 63,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 60 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 37,7% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью основных средств и нематериальяных активов, которая на отчетную дату формирует 39,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 39% и 61% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 33,5% до 22%, при этом их номинальный объем сократился на 114,2 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 8,2% до 5,8%, при этом их номинальный объем сократился на 23,9 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 12% до 16,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 39,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 9,1% до 11%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 32,2% до 39,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 55,7 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 5% до 5,1%, при этом их номинальный объем сократился на 821 тыс. рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 200,1 млн рублей. С начала года его объем сократился на 114,2 млн рублей (или 36,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 80,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 93,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 26,1% до 46,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 62,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 481 млн рублей (240,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 152 млн рублей, из которых 150 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 40,7 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 237,1 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 45,6 млн рублей.

Совет директоров: Кирилл Пикалов (председатель), Марина Ефремова, Антон Пикалов, Мурат Раймкулов, Игорь Спиридонов.

Правление: Игорь Спиридонов (председатель), Наталья Нагулина, Людмила Зацепина, Мария Демьяненко.

* «Энергетическая Русская Компания» учреждена в 1992 году по инициативе работников атомных станций и ряда предприятий отрасли. Учредителями и акционерами выступили восемь российских атомных станций — Балаковская, Белоярская, Билибинская, Калининская, Кольская, Курская, Нововоронежская и Смоленская, а также ряд обслуживающих предприятий атомной энергетики.

В феврале 2018 года Арбитражным судом г. Москвы в отношении ОАО «ЭРКО» было принято решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.

Фактически «ЭРКО» представляла собой холдинговую и управляющую компанию по направлениям: финансы — ЗАО «Гринкомбанк», научно-производственная деятельность — Инвестиционная Научно-Производственная Компания «Русские Энергетические Технологии» (ЗАО «ИНПК «РЭТ»), недвижимость — ОАО корпорация «Нечерноземагропромстрой» и ЗАО «Свент».

Корпорация «Нечерноземагропромстрой» является собственником действующего крупного офисного комплекса в Центральном округе Москвы. Крупнейшими арендаторами корпорации являются: филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» ─ «Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций», московский филиал ОАО «АКБ «Урал ФД», КБ «Русский Торговый Банк», некоммерческое партнерство «Столичное строительное объединение». Потребителями продукции ЗАО «ИНПК «РЭТ» являются предприятия атомной отрасли. В рамках своего направления ЗАО «ИНПК «РЭТ» сотрудничает с такими организациями, как концерн «Росэнергоатом», ОАО «Всероссийский теплотехнический институт» и др.

Основным бенефициаром группы «ЭРКО» был ее бывший генеральный директор Сергей Иванов, занимавший в 2000-е годы различные руководящие должности в концерне «Росэнергоатом», «Интер РАО ЕЭС» и «ФСК ЕЭС».

